Les travaux d’étés réussis d’Andre Roberson, MVP d’un tournoi emblématique en Asie

Après quasiment six ans et demi sans jouer, il est logique qu’Andre Roberson (2,01 m, 33 ans) veuille étirer le plaisir au maximum, maintenant qu’il est en état d’enchaîner.

Ainsi, après une excellente première saison en Europe, l’ancien couteau suisse de Cholet Basket et de l’ASVEL continue de jouer cet été, en attendant de retrouver un contrat, idéalement en EuroLeague. L’ancien chien de garde d’Oklahoma City vient d’ailleurs de remporter la William Jones Cup, un tournoi international historique qui se déroule chaque année à Taïwan, tout en étant élu MVP.

Andre Roberson earned MVP honors at the 44th William Jones Cup after leading Strong Group Athletics to back-to-back titles, averaging a double-double across seven games. Read more: https://t.co/UPzcC1h8Ws#DailyTribune #dailytribune25 pic.twitter.com/VCmwKYTSTk — Daily Tribune (@tribunephl) July 20, 2025

Méconnue en Europe, la William Jones Cup tire son nom de l’orientaliste Renato William Jones, l’un des fondateurs de la Fédération internationale de basket-ball amateur (FIBA) en 1932, dont il est resté le secrétaire général jusqu’en 1976. C’est aussi grâce à lui que le basket a intégré les Jeux Olympiques dès 1936 à Berlin, malgré un régime dictatorial peu enclin à s’ouvrir aux sports anglais ou américains. Par ses différentes actions et son attrait pour l’Orient, William Jones a permis au basket de se développer en Europe et en Asie, ce qui lui vaut d’avoir une coupe à son nom, organisée chaque été à Taiwan depuis 1977 avec des sélections internationales venant notamment d’Amérique et d’Asie.

L’édition 2025 de la Cup, organisée du 12 au 20 juillet, a été largement remportée par l’équipe philippine des Strong Group Athletics avec 8 victoires en 8 matchs, portée par un Andre Roberson de gala.

L’Américain, qui participait pour la première fois à la WJC, a tourné à 12,3 points, 10,7 rebonds et 2,3 passes décisives de moyenne sur sept matchs, portant son équipe des Philippines vers un deuxième sacre consécutif. L’ailier de 33 ans a d’ailleurs terminé le tournoi en beauté en inscrivant 25 points et 14 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre sur la feuille de match de la victoire finale 92-68 face à Bahreïn, qui permet à l’équipe de soulever le trophée.

Roberson a constitué une paire américaine “made in Betclic ELITE” avec l’ancien gravelinois, Tajuan Agee, qui l’a largement épaulé sur le tournoi. Auteur de 19 points face à Bahreïn, le futur ex-intérieur du BCM (ayant activé sa clause de départ) a accompagné Andre Roberson dans le cinq idéal de la William Jones Cup.