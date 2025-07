Chris Paul retourne à la maison pour sa 21ème et probablement dernière saison NBA

Chris Paul effectue son grand retour aux Los Angeles Clippers. Selon Shams Charania d’ESPN, le meneur All-Star à 12 reprises a trouvé un accord avec la franchise californienne pour un contrat d’une saison à 3,6 millions de dollars. À 40 ans, Paul s’apprête à disputer sa 21ème saison NBA, qui sera très probablement sa dernière avant de raccrocher définitivement.

Twelve-time All-Star Chris Paul has agreed to a deal with the Los Angeles Clippers, CAA's Steven Heumann, Ty Sullivan and Jessica Holtz told ESPN. Paul had multiple suitors, but chose the contending Clippers and their shared history in L.A. for his likely final, 21st NBA season. pic.twitter.com/qC640MFFeI

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 21, 2025