« Je n’ai jamais eu peur de sortir de ma zone de confort » : Kadiatou Sissoko opte pour l’Australie !

Après une demi-saison à Villeneuve-d’Ascq, qui l’a vu écrire la plus belle ligne de son palmarès avec l’EuroCup, Kadiatou Sissoko (1,80 m, 26 ans) a repris son baluchon de globe-trotter. Et pour partir loin, très loin, puisqu’elle s’est engagée en Australie, avec les Canberra Capitals.

French forward and former Phoenix Mercury player Kadi Sissoko will join the UC Capitals as their first import signing of the WNBL 2025/26 season 😮

June 24, 2025