Ricky Rubio va retrouver la compétition en BCL, dans son club formateur

Vingt ans après, Ricky Rubio (1,92 m, 34 ans) est de retour où tout a commencé. Après un an de pause dans sa carrière professionnelle pour soigner sa santé mentale, le meneur espagnol va faire son retour dans son premier club professionnel, Badalone, selon notre confrère espagnol Xavi Ballesteros.

Figure majeure du basketball espagnol et même européen, Ricky Rubio avait passé quatre saisons à Badalone entre 2005 et 2009, avant de rejoindre le grand FC Barcelone puis la NBA, où il a joué au plus haut niveau pendant 12 saisons. À la fin de son aventure américaine, Rubio s’était fait plus rare sur les parquets. En janvier 2024, en accord avec les Cleveland Cavaliers, son contrat est rompu pour qu’il traite des problèmes liés à sa santé mentale. Le FC Barcelone lui ouvre grand les portes de ses entraînements, auxquels il prend part sans contrat dans un premier temps, en parallèle d’une thérapie. Il s’engage le 7 février 2024 avec les Blaugranas pour la fin de la saison, avant de reprendre du recul sur sa pratique.

Un an plus tard, le revoilà aux portes du monde professionnel à Badalone, où il devrait jouer la Liga mais aussi la BCL. Le club espagnol commence d’ailleurs sa saison européenne par la réception de Cholet Basket le 7 octobre prochain, avec un match retour le 17 décembre à la Meilleraie. Les Mauges pourraient donc accueillir sous peu un champion du monde 2019, double champion d’Europe en 2009 et 2011 et double médaillé aux Jeux Olympiques (médaille d’argent à Pékin en 2008, médaille de bronze à Rio en 2016).