L’Allemagne dévoile une armada pour l’EuroBasket

Sûrement revancharde à l’EuroBasket, un an après avoir échoué au pied du podium olympique, l’Allemagne va se présenter à Tampere puis Riga avec une équipe taillée pour aller chercher la médaille d’or.

S’il ne pourra pas compter sur le champion NBA Isaiah Hartenstein (touché au tendon d’Achille), ni sur Moritz Wagner (victime d’une rupture des ligaments croisés), le nouveau sélectionneur Alex Mumbru a dévoilé une première présélection de très haut niveau.

Pour cause, on retrouve 10 champions du monde, dont le MVP Dennis Schröder, et son lieutenant appelé à prendre le pouvoir, Franz Wagner.

Trois pensionnaires 2024/25 de Betclic ÉLITE sont également présents, avec les champions parisiens Maodo Lô et Leon Kratzer, ainsi que le Monégasque Daniel Theis.

Enfin, les U19 allemands, tout juste vice-champions du monde, ont été récompensé par la première convocation de leur leader : Christian Anderson Jr (19 ans), successeur désigné de Schröder à la mène, fils d’un ancien joueur de Golbey-Épinal.