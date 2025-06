Officiel : Le Paris Basketball annonce le départ de T.J. Shorts, le Panathinaikos son arrivée

Le Paris Basketball vient de vivre la plus belle saison de sa jeune histoire et la page se tourne déjà. Ce mardi, le club parisien a annoncé le départ de son meneur emblématique T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans), sacré champion de France ce dimanche. Comme annoncé par le coach du Panathinaikos Athènes Ergin Ataman, l’international nord-macédonien s’est engagé avec le club grec, septuple vainqueur de l’EuroLeague.

Arrivé à l’été 2023, T.J. Shorts n’aura mis que deux saisons pour marquer de manière indélébile l’histoire du Paris Basketball. Vainqueur de l’EuroCup 2024, de la Leaders Cup 2024, de la Coupe de France 2025 et surtout du championnat de France 2025, le meneur américain a empilé les trophées collectifs avec le club de la capitale.

Mais c’est aussi sur le plan individuel que le natif d’Irvine (Californie) a crevé l’écran. MVP de la Leaders Cup 2024, MVP de l’EuroCup 2023-2024, MVP de la finale d’EuroCup 2024, MVP des finales de Betclic ELITE 2025, MVP de la saison régulière deux années de suite, et même troisième au classement du MVP de l’EuroLeague 2024-2025, T.J. Shorts a régné sans partage sur les parquets français et européens.

« Ce n’était clairement pas ma décision la plus facile à prendre de quitter le Paris Basketball », glisse-t-il dans la vidéo d’adieu publiée par le club de la capitale sur ses réseaux sociaux. « Ce n’est pas un adieu mais ‘on se revoit plus tard’ aux Parisiens », a-t-il ajouté.

Légende immédiate du Paris Basketball, T.J. Shorts entre aussi dans le panthéon des meilleurs joueurs étrangers ayant évolué en France. Son départ laisse un vide immense, mais aussi l’héritage d’un joueur qui a propulsé le club de la Porte de La Chapelle parmi les références du basket européen.

Courtisé par les plus grandes écuries continentales, T.J. Shorts a choisi de s’engager avec le Panathinaikos Athènes, vainqueur 2024 de l’EuroLeague. Le club grec a officialisé son arrivée. Un nouveau défi XXL pour un joueur qui ne cesse de repousser les limites. À 27 ans, il tentera désormais de s’imposer parmi l’élite européenne, cette fois en EuroLeague.

À Paris, son nom restera associé à une génération dorée, celle qui a fait entrer le club dans une nouvelle ère. Et qui a peut-être écrit la première page d’une grande dynastie.

𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝑻𝑱 𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕𝒔 ☘️

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς ΙΙ για τα επόμενα δύο χρόνια.

_________________________________________

Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the signing of TJ Shorts II on a two-year contract.… pic.twitter.com/v26B5vzrIn

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 26, 2025