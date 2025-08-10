Recherche
À l’étranger

Un ancien rookie de Saint-Quentin quitte l’Europe pour l’Australie

À l'étranger - Tyger Campbell, joueur de Saint-Quentin en 2023-2024, a décidé de s'engager avec les Tasmania Jackjumpers pour la saison 2024-2025. Il va ainsi découvrir l'Australie et la NBL.
|
00h00
Résumé
Un ancien rookie de Saint-Quentin quitte l’Europe pour l’Australie

Tyger Campbell a lancé sa carrière professionnelle à Saint-Quentin.

Crédit photo : Julie Dumélié

Après avoir fait ses débuts professionnels en Europe, Tyger Campbell va visiter un autre continent pour poursuivre sa carrière. L’ancien joueur de Saint-Quentin va découvrir la NBL, en Australie, pour la saison 2025-2026.

Tyger Campbell (1,80 m, 25 ans) est un nouveau de l’équipe de la province de Tasmanie, les Tasmania JackJumpers, franchise basée à Hobart. Signé pour la prochaine saison, l’ancien joueur de Saint-Quentin vient pallier l’absence de l’international australien, Sean Macdonald, blessé en sélection.

PROFIL JOUEUR
Tyger CAMPBELL
Poste(s): Meneur
Taille: 180 cm
Âge: 25 ans (09/01/2000)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL
PTS
13,2
#28
REB
2,3
#150
PD
5,4
#5

Tyger Campbell va donc disputer sa 3e saison professionnel chez le champion 2024 de NBL. L’ancien joueur de l’université de UCLA avait débuté chez les pros à Saint-Quentin en Betclic ELITE. Pour le retour du club dans l’élite, le natif de l’Iowa avait compilé 9 points à 38% aux tirs et 5 passes décisives pour 1,7 ballon perdu en 19 minutes de jeu en moyenne. Il a avait vu sa saison dans l’Hexagone s’interrompre plus tôt que prévu en raison d’une blessure à l’épaule. La saison dernière, le meneur avait livré un bon exercice en Bundesliga avec le Rasta Vechta (plus de 12 points à 41% aux tirs), ainsi qu’en en BCL.

 

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
