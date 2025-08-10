Un ancien rookie de Saint-Quentin quitte l’Europe pour l’Australie
Tyger Campbell a lancé sa carrière professionnelle à Saint-Quentin.
Après avoir fait ses débuts professionnels en Europe, Tyger Campbell va visiter un autre continent pour poursuivre sa carrière. L’ancien joueur de Saint-Quentin va découvrir la NBL, en Australie, pour la saison 2025-2026.
Tyger Campbell (1,80 m, 25 ans) est un nouveau de l’équipe de la province de Tasmanie, les Tasmania JackJumpers, franchise basée à Hobart. Signé pour la prochaine saison, l’ancien joueur de Saint-Quentin vient pallier l’absence de l’international australien, Sean Macdonald, blessé en sélection.
Tyger Campbell va donc disputer sa 3e saison professionnel chez le champion 2024 de NBL. L’ancien joueur de l’université de UCLA avait débuté chez les pros à Saint-Quentin en Betclic ELITE. Pour le retour du club dans l’élite, le natif de l’Iowa avait compilé 9 points à 38% aux tirs et 5 passes décisives pour 1,7 ballon perdu en 19 minutes de jeu en moyenne. Il a avait vu sa saison dans l’Hexagone s’interrompre plus tôt que prévu en raison d’une blessure à l’épaule. La saison dernière, le meneur avait livré un bon exercice en Bundesliga avec le Rasta Vechta (plus de 12 points à 41% aux tirs), ainsi qu’en en BCL.
We've caught a Tasmanian TYGER 🐯🐜
We are pleased to confirm the signing of American guard Tyger Campbell on a one year contract for the NBL 2025/26 season as an Injury Replacement Player ✍️
MORE at https://t.co/jOcqi54vLl 📰 pic.twitter.com/7dotzkC4D5
— Tasmania JackJumpers 🐜 (@JackJumpers) August 6, 2025
Commentaires