Un ancien rookie de Saint-Quentin quitte l’Europe pour l’Australie

Après avoir fait ses débuts professionnels en Europe, Tyger Campbell va visiter un autre continent pour poursuivre sa carrière. L’ancien joueur de Saint-Quentin va découvrir la NBL, en Australie, pour la saison 2025-2026.

Tyger Campbell (1,80 m, 25 ans) est un nouveau de l’équipe de la province de Tasmanie, les Tasmania JackJumpers, franchise basée à Hobart. Signé pour la prochaine saison, l’ancien joueur de Saint-Quentin vient pallier l’absence de l’international australien, Sean Macdonald, blessé en sélection.

PROFIL JOUEUR Tyger CAMPBELL Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 25 ans (09/01/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL PTS 13,2 #28 REB 2,3 #150 PD 5,4 #5

Tyger Campbell va donc disputer sa 3e saison professionnel chez le champion 2024 de NBL. L’ancien joueur de l’université de UCLA avait débuté chez les pros à Saint-Quentin en Betclic ELITE. Pour le retour du club dans l’élite, le natif de l’Iowa avait compilé 9 points à 38% aux tirs et 5 passes décisives pour 1,7 ballon perdu en 19 minutes de jeu en moyenne. Il a avait vu sa saison dans l’Hexagone s’interrompre plus tôt que prévu en raison d’une blessure à l’épaule. La saison dernière, le meneur avait livré un bon exercice en Bundesliga avec le Rasta Vechta (plus de 12 points à 41% aux tirs), ainsi qu’en en BCL.