NBA

Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers

Malgré son absence lors de la conférence de presse, LeBron James a contacté Luka Doncic par FaceTime pour le féliciter sur son extension de contrat de 165 millions de dollars sur trois ans avec les Lakers.
|
00h00
Résumé
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024

Crédit photo : © Kiyoshi Mio-Imagn Images

L’absence remarquée de LeBron James lors de la conférence de presse de Luka Doncic samedi dernier avait fait couler beaucoup d’encre. Pourtant, selon Marc Stein, le « King » n’a pas ignoré l’événement historique de la franchise.

 

Une transition de pouvoir en douceur

Malgré les spéculations sur d’éventuelles tensions, LeBron James a contacté Luka Doncic par FaceTime samedi matin pour le féliciter personnellement sur sa prolongation de contrat de 165 millions de dollars sur trois ans. Ce geste intervient alors que le Slovène devient officiellement la nouvelle superstar des Lakers, reléguant James au second plan pour la première fois de sa carrière à Los Angeles.

« LeBron et son fils Bronny James n’étaient pas présents à la conférence de presse, mais on m’a dit que LeBron a contacté Doncic par FaceTime samedi matin pour le féliciter sur ce nouveau contrat », a rapporté Marc Stein dans ses notes dominicales.

Cette approche privée contraste avec l’absence publique de James, qui n’a assisté ni à la conférence de presse ni au concert des Backstreet Boys à Las Vegas le même jour, où une partie de l’effectif et de la direction des Lakers s’étaient retrouvés pour célébrer l’événement.

À 40 ans et entamant sa 23ème saison NBA, LeBron James semble accepter son nouveau statut au sein de la franchise. Alors qu’il n’a obtenu qu’une « player option » de 52,6 millions de dollars, Doncic vient de signer l’une des extensions les plus lucratives de l’histoire récente de la NBA.

PROFIL JOUEUR
LeBron JAMES
Poste(s): Ailier
Taille: 203 cm
Âge: 40 ans (30/12/1984)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
24,3
#19
REB
7,8
#38
PD
8,1
#6

Cette prolongation lie le meneur slovène aux Lakers jusqu’en 2028, avec l’espoir qu’il y finisse sa carrière. Pour James, en quête d’un cinquième titre, cette alliance avec Doncic, finaliste NBA 2024, pourrait être sa dernière chance de gloire.

Son geste de félicitations montre sa maturité et son professionnalisme, balayant les rumeurs de tensions et ouvrant la voie à une cohabitation apaisée entre les deux stars.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

