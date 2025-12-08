Cholet toujours leader, Monaco enchaîne à pas de géant, Paris affole les compteurs et Boulazac se réveille

La 10e journée du championnat Espoirs Élite a livré son lot d’enseignements et de performances spectaculaires. Le leader, Cholet Basket, a fait étalage de sa domination en écrasant Limoges, tandis que son dauphin, l’AS Monaco, a tenu bon face à Dijon dans un choc extrêmement serré. La journée a également été marquée par la fin de la belle série de victoires de Nanterre face à Bourg. Enfin de tableau, le Paris Basketball a réalisé le carton de la semaine, et la lanterne rouge Boulazac a surpris un BCM Gravelines-Dunkerque en mauvaise posture.

Le leader Cholet Basket implacable

Le Cholet Basket (CB), actuel leader au classement, a confirmé sa suprématie en s’imposant très largement face à Limoges, sur le score sans appel de 90 à 62. La domination des Choletais s’est illustrée de manière spectaculaire sous les paniers, avec une nette supériorité au rebond (48 prises contre seulement 23 pour le CSP).

Le succès a notamment été construit autour de la performance exceptionnelle du duo Julien Wilamowski et Aaron Towo-Nansi, tous deux crédités d’une évaluation de 19. Pour Towo-Nansi, cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle a été réalisée en seulement 13 minutes de jeu. Côté limougeaud, Erwann Bussing a bien tenté de maintenir son équipe à flot avec 17 points, mais cela n’a pas suffi à empêcher la défaite du Limoges CSP, qui pointe désormais à la 14e place du classement.

Monaco tient bon face à Dijon dans un choc haletant

Le dauphin du classement, l’AS Monaco, a poursuivi son excellente dynamique en signant une septième victoire consécutive. Les Monégasques ont été mis à rude épreuve par la JDA Dijon dans ce choc du haut de tableau, ne s’imposant que de deux petits points (74-76). La rencontre fut extrêmement serrée de bout en bout. Côté Roca Team, Mantas Laurenčikas a été l’élément moteur de la victoire avec une évaluation solide de 17. En face, le Dijonnais Mervyn Muamba a été le fer de lance de la résistance de la JDA, terminant la partie avec une évaluation de 16.

Le Mans enchaîne et confirme son statut

Le MSB (Le Mans Sarthe Basket), solidement installé à la 4e place, a enchaîné une deuxième victoire consécutive en dominant l’Élan Chalon sur le score de 78 à 71. Les Manceaux ont affiché une belle profondeur d’effectif, avec cinq joueurs terminant à plus de 10 d’évaluation, témoignant de leur supériorité collective durant plus de 36 minutes. L’équipe a été portée par l’excellente performance de Swann Penda, meilleur Manceau avec une évaluation de 22, et le soutien précieux de Bastien Grasshoff (20 d’évaluation). Malgré la défaite, l’Élan Chalon peut se féliciter de la prestation stratosphérique de Klark Riethauser. Auteur de 31 points, 8 rebonds et 5 passes décisives, il a cumulé 35 d’évaluation, mais il fut malheureusement le seul Chalonnais à dépasser la barre des 10.

Strasbourg retrouve le goût de la victoire face à l’ASVEL

À la 5e place, la SIG Strasbourg poursuit son parcours irrégulier, alternant entre victoires et défaites, mais cette fois-ci, la pièce est tombée du bon côté. Les Strasbourgeois se sont imposés de justesse au Rhénus Sport face à l’ASVEL Lyon-Villeurbanne sur un score serré de 81 à 79. Ce duel fut particulièrement indécis, comptant pas moins de 36 changements de leader ! La SIG a pu compter sur la confirmation de la montée en puissance d’Oscar Wembanyama, qui termine meilleur marqueur de son équipe avec 20 d’évaluation.

Côté Lyonnais, le capitaine Marvyn Wade a réalisé une belle performance individuelle avec 22 points, 7 rebonds et 3 passes (17 d’évaluation). Cependant, les six ballons perdus par Wade, symboliques des 23 pertes de balle concédées par l’ASVEL (contre 15 pour Strasbourg), se sont avérés trop coûteux dans le dénouement de cette rencontre.

Coup d’arrêt pour Nanterre, Bourg s’impose à Ekinox

Après une impressionnante série de cinq succès consécutifs, Nanterre a subi un coup d’arrêt en déplacement. Les joueurs des Hauts-de-Seine sont tombés à Ekinox chez les champions en titre de la JL Bourg, sur le score de 86 à 75. La victoire bressane a été orchestrée par un collectif en grande forme. Isaac Guedegbe (24 points), Khadim Kane (auteur d’un double-double avec 13 points et 11 rebonds), et Louka Milanese (14 points, dont un excellent 4/5 à 3-points) ont été les principaux bourreaux des Franciliens. Malgré une belle résistance emmenée par Karl Destoc (20 d’évaluation) et son capitaine Youssouf Yatabare (15 d’évaluation), Nanterre s’incline et conserve la 6e place, tandis que la JL Bourg consolide sa position en 8e place.

Paris inflige une correction sévère à Saint-Quentin

Après avoir dominé Le Portel, le Paris Basketball a signé un nouveau succès retentissant en écrasant Saint-Quentin (SQBB) sur le score fleuve de 112 à 58. La tempête parisienne a déferlé sur son adversaire, illustrée par la performance stratosphérique du duo Ilian Moungalla (11 passes décisives pour 35 d’évaluation) et Dario Cokara (38 d’évaluation). Totalement dominés dans tous les secteurs du jeu par ce rouleau compresseur, seuls deux joueurs saint-quentinois ont dépassé la barre des 10 d’évaluation (12 pour Isaac Lukudika et 10 pour Djiguiba Traoré). Ce lourd revers est le cinquième consécutif pour le SQBB, qui s’enfonce à la 13e place. De son côté, Paris s’installe à la 7e position.

Le Boulazac Basket Dordogne crée la surprise et gagne en bas de tableau

La mauvaise série se poursuit pour le BCM Gravelines-Dunkerque, qui enregistre son troisième revers consécutif. Contre toute attente, cette défaite a été infligée par Boulazac (BBD), la lanterne rouge du championnat, sur le score de 82 à 73. Le BBD, porté par un collectif solide, a dominé le BCM aux rebonds et aux passes décisives, s’appuyant notamment sur les performances clés d’Hugo Lasalvary (23 d’évaluation) et de Jean Noba (21 d’évaluation). Les Nordistes, trop maladroits à longue distance (5/23), n’ont pas réussi à inverser la tendance. Seul Miguell Nguidjol a dépassé la barre des 20 d’évaluation (21) côté Gravelines. Boulazac signe ainsi sa deuxième victoire de la saison, tandis que le BCM bascule dans un bilan négatif (5 victoires pour 6 défaites) à la 9e place.

Nancy prend de l’air et enfonce Le Portel

Dans un duel important pour le maintien en bas de classement, le SLUC Nancy (12e) est allé s’imposer sur le parquet de l’avant-dernier, Le Portel, sur le score de 73 à 63. Les Lorrains ont construit leur succès sur la domination de leur cinq majeur et une présence écrasante au rebond (54 prises au total). Cette force collective a été symbolisée par les performances de Kany N’Kouka (13 rebonds pour 20 d’évaluation en 38 minutes) et d’Alexandre Nfomoum-Lomby (12 rebonds en 34 minutes). Le SLUC est venu à bout d’un ESSM Le Portel en difficulté, où un seul joueur, Noam Delag, a dépassé la barre des 10 points (17). C’est le quatrième revers consécutif pour Le Portel, qui s’enfonce dans la zone rouge.