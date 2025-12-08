Rudy Gobert s’engage pour sauver Gautier, le fabricant de meubles vendéen

Rudy Gobert n’apparaît pas seulement dans les bilans défensifs de la NBA. Cette fois, c’est dans l’industrie du meuble que le pivot français s’engage, aux côtés du fabricant Gautier, en sortie de redressement judiciaire. Une histoire racontée par Challenges où se croisent attachement au made in France, fidélité au Cholet Basket et soutien à une entreprise frappée par une succession de chocs économiques et politiques.

La crise : entre flambée des coûts et chute des commandes

L’entreprise Gautier a subi un enchaînement défavorable : hausse des prix de l’énergie, effondrement du marché immobilier, puis coup d’arrêt brutal au moment de l’annonce de la dissolution de l’Assemblée en juin 2024. Selon son directeur général David Soulard, l’effet a été immédiat : commandes reportées, clients inquiets, activité fragilisée. Le 1er juillet 2024, le groupe, alors fort de plus de 750 salariés et d’une centaine de magasins, déposait le bilan.

Plus d’un an et demi plus tard, l’entreprise annonce la fin de son redressement judiciaire et prépare une relance portée par un large soutien régional et industriel.

Rudy Gobert, retour aux sources vendéennes pour accompagner la relance

L’un des investisseurs les plus inattendus reste Rudy Gobert. Sensible au made in France et aux enjeux RSE, il connaissait déjà la marque depuis ses années en équipes jeunes à Cholet Basket, à une époque où Gautier sponsorisait le club, en étant notamment le namer de son centre de formation. Le dirigeant se souvient de ce partenariat et du slogan affiché alors : « Avec Gautier, j’ai bien grandi. »

L’international français rejoint ainsi un pool d’une quinzaine d’investisseurs, dont des familles d’entrepreneurs vendéens comme les Liébot et les Briand. Ensemble, ils permettent de mobiliser 14 millions d’euros pour relancer une activité qui avait chuté à 75 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit –25 %, rapporte Challenges.

Une restructuration profonde et un repositionnement stratégique

Pour s’adapter, Gautier a déjà revu son périmètre industriel, notamment en cédant son usine de Poitiers destinée au marché des mobile homes. La Banque de l’Orme, sous l’égide de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire, accompagne également le redressement. Sur le plan social, 140 salariés sont partis, auxquels se sont ajoutés 60 départs dans le cadre d’un plan social, la majorité ayant retrouvé un emploi dans une Vendée au chômage très faible.

Le groupe veut désormais se renforcer sur les marchés Contract : aménagements configurables, dressings, bibliothèques, rangements… Une transformation digitale accélérée ainsi qu’une industrialisation plus flexible doivent soutenir ce repositionnement. Gautier espère aussi un meilleur encadrement des plateformes chinoises d’e-commerce, qui saturent le marché français de produits à bas prix.

Une nouvelle trajectoire pour une entreprise soutenue par un Français de NBA

La sortie de redressement ouvre une nouvelle phase pour Gautier. Le soutien de Rudy Gobert symbolise une passerelle rare entre l’élite du basket mondial et une entreprise française solidement ancrée dans son territoire. Une alliance qui pourrait bien permettre au fabricant vendéen de retrouver de la hauteur, après avoir frôlé la chute.