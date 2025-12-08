Berck et Tours au bout du suspense, Saint-Vallier corrige Mulhouse

La 14e journée de Nationale 1 masculine (NM1) samedi soir s’est terminée avec les victoires de Tours et Berck dans des matches accrochés, et la correction de Saint-Vallier face à Mulhouse dans la poule B. Retour sur ces trois rencontres :

Poule A – Tours 70 – Tarbes-Lourdes 68

Dans un duel direct entre prétendants à la poule haute, Tours (désormais 9-5) a renversé Tarbes-Lourdes au terme d’un match totalement fou. Menés 11–25 après dix minutes et longtemps incapables de trouver la mire extérieure (0/11 à la pause), les Tourangeaux ont construit leur retour sur une défense agressive et un élan collectif retrouvés après la mi-temps. Le money-time a été irrespirable : Forest-Lo a inscrit le premier tir primé du TMB à cinq minutes du terme, Nebot a signé un « and-one » crucial à 23 secondes de la fin, et Haidara a scellé la victoire sur la ligne. Monconseil a explosé au buzzer : Tours double son adversaire du soir et remonte sur le podium.

NM1 – Journée 14 Tours 70 Tarbes-Lourdes 68

Poule B – Berck 96 – SCABB Lab 93 (après prolongation)

Scénario totalement irrationnel à Berck, qui n’a mené qu’une seule fois dans le temps réglementaire… mais a tout de même arraché une victoire mémorable. Menés jusqu’à -18 (16–31), les Nordistes ont recollé grâce à Mangin, Dibo et l’énergie d’Okemba. Le final a viré au chaos : Norris, blessé, n’a pas pu tirer les lancers qui auraient donné la victoire au SCABB Lab, l’équipe d’Andrézieux ; son remplaçant Dumoux a manqué les deux. Puis Paumier, lui aussi touché, a dû laisser Mondésir tirer ses lancers : deux sur deux, prolongation. Sur ces 5 minutes supplémentaires, Raijon Kelly et Mangin ont assuré, Dibo a planté deux missiles à 3-points, et Berck (10-4) grimpe à la 4e place de la poule B, prenant la place de Mulhouse (voir ci-dessous). Un match complètement fou.

Poule B – Saint-Vallier 96 – Mulhouse 70

Grosse claque pour Mulhouse, qui pouvait revenir sur Fos mais s’est effondré dans la Drôme. Après un premier quart-temps équilibré, les Mustangs ont pris l’eau dans un deuxième acte cauchemardesque (23–8), incapable de répondre à l’impact physique et à la réussite locale. Saint-Vallier a dominé partout : 41 lancers provoqués, 41 rebonds, 23 passes décisives, et une adresse bien supérieure. Mulhouse, privé de Montout et de Samoura, a accumulé les pertes de balle (20) et n’a jamais été dans le rythme. Les Drômois signent un succès référence et se replacent dans la course à la poule haute.