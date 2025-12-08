Skweek de nouveau condamnée par la justice française

Skweek, déjà au cœur de plusieurs difficultés contractuelles ces derniers mois, vient d’être une nouvelle fois condamnée. La plateforme de diffusion, propriété de Fedcom Media, n’a pas respecté ses engagements dans le cadre des FIBA 3×3 Women’s Series organisées en France par Oreca. Le tribunal de commerce de Toulon a tranché début octobre, au terme d’une procédure où Fedcom ne s’est pas présentée relate L’Informé.

Une dette de plus de 120 000 euros et une condamnation pour résistance abusive

Depuis 2023, Skweek ne réglait plus les droits liés à la diffusion des étapes françaises du circuit féminin FIBA 3×3. Poursuivi par Oreca, l’organisateur des épreuves sur la période 2023-2026, Fedcom a été condamné à payer plus de 120 000 euros correspondant aux retards de paiement accumulés sur les années 2023 et 2024, somme majorée de trois fois les intérêts de retard.

Le tribunal a également ajouté 3 000 euros de dommages et intérêts, estimant une résistance abusive de la part de la plateforme : « en n’honorant pas ses obligations contractuelles malgré les relances, en formulant des promesses de remboursement sans les respecter, (et en) persist(ant) dans sa volonté de se soustraire à ses obligations contractuelles », a indiqué le juge.

Un partenariat pourtant annoncé en grande pompe en 2023

Cette condamnation contraste fortement avec le ton employé lors de l’annonce du partenariat en 2023. L’accord entre Skweek et Oreca était alors présenté comme une avancée majeure pour le développement du 3×3 féminin en France.

Oleg Petrov, directeur général de Fedcom Media, déclarait à l’époque : « au développement et à l’exposition du basket 3×3 en France avec des rendez-vous réguliers, en clair toute la saison (…) Promouvoir et célébrer la culture urbaine fait partie de l’engagement de Skweek, cette acquisition en est la parfaite illustration ».

Pour Oreca, acteur historique du sport automobile, ce contrat représentait également une ouverture stratégique vers l’événementiel sportif hors compétition mécanique. Mais au final, les engagements n’ont pas été tenus par le diffuseur.

Un nouvel épisode dans une série de défaillances contractuelles

Cette décision s’ajoute à d’autres condamnations envers Skweek ces derniers mois, renforçant les interrogations autour de la plateforme.

L’absence de Fedcom à l’audience illustre encore un peu plus la rupture entre les promesses affichées en 2023 et la réalité financière et contractuelle constatée depuis deux saisons.