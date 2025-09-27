Fedcom Media très lourdement condamné dans son combat judiciaire contre L’Équipe

Selon Mind Media, le Tribunal des activités économiques de Paris a donné raison au groupe L’Équipe dans le bras de fer qui l’opposait à Fedcom Media. La filiale du groupe monégasque Fedcom a été condamnée à verser plus de 3,4 millions d’euros – ramenés à environ 3,2 millions après compensation et assortis d’intérêts – pour des factures impayées liées à des contrats de production et de diffusion de compétitions de basket.

Plus de 3 millions d’euros à rembourser

L’affaire avait éclaté au printemps 2024 lorsque L’Équipe, et d’autres partenaires, avaient dénoncé les retards de paiement accumulés par Fedcom Media. Ce manquement avait conduit le média sportif à rompre son partenariat avec Skweek, courant jusqu’en 2030, déplorant le fait d’assumer seul les coûts de production.

Fedcom Media, opérateur de la plateforme Skweek (qui détenait à l’époque les droits de l’EuroLeague, de l’EuroCup et de la Betclic ÉLITE), contestait la demande, accusant L’Équipe d’abus de position dominante et réclamant en retour au moins 6 millions d’euros. Le tribunal a largement débouté la société monégasque, ne lui reconnaissant qu’une créance de 216 000 euros sur un contrat de sous-licence, compensation incluse dans la décision finale.

Fedcom dénonce

« un jugement ni compréhensible, ni acceptable »

Derrière Fedcom Media se trouve Aleksej Fedorychev, l’entrepreneur russo-hongrois à la tête du groupe Fedcom, propriétaire de l’AS Monaco Basket. C’est lui qui avait lancé la filiale média en 2022 pour accélérer son implantation dans le sport et développer Skweek. Mais les difficultés financières du groupe, aggravées par le gel d’avoirs en Europe consécutif à la guerre en Ukraine, ont entraîné ces défauts de paiement qui secouent aujourd’hui l’écosystème du basket.

L’Équipe n’a pas souhaité commenter la décision, mais peut se dire confortée par ce jugement. De son côté, Fedcom Media a annoncé son intention de faire appel. Par la voix de ses avocats, au micro de Mind Media elle dénonce un jugement « ni compréhensible, ni acceptable ». « Les sommes allouées à la société 21 Production sont sensiblement inférieures à celles qui étaient réclamées », communique le cabinet Bosco Avocats, représentant de Fedcom Media. « Dans le même temps, le tribunal a jugé irrégulière la résiliation – au bout d’un an – par l’Équipe 24/24 du contrat de sous-licence qui la liait, pour une durée de sept ans, à Fedcom Media. Pour autant, le tribunal n’en a tiré aucune conséquence et n’a prononcé aucune réparation du préjudice ainsi occasionné à Fedcom Media. Il s’agit-là d’une des nombreuses étrangetés que présente ce jugement. »