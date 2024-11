SKWEEK et L’Équipe se réclameraient mutuellement des millions d’euros devant le tribunal de commerce

Le conflit entre L’Équipe et Skweek va se poursuivre devant la justice. Selon L’Informé, l’éditeur du quotidien sportif a attaqué FEDCOM Média, propriétaire de la plateforme de streaming, devant le tribunal de commerce de Paris en réclamant 5 millions d’euros pour le non-paiement de droits audiovisuels et de frais de production sur les rencontres de Betclic ÉLITE.

Nos confrères ajoutent que la réplique de SKWEEK ne s’est pas faite attendre : la plateforme OTT réclame elle des dommages et intérêts de 10 millions d’euros pour rupture abusive de relations contractuelles et abus de position dominante.

En juin 2023, la Ligue Nationale de Basket a annoncé la signature d’un nouvel accord de sept ans avec La Chaîne L’Équipe et la plateforme payante Skweek pour la diffusion de la Betclic ÉLITE. Le groupe L’Équipe payait 2,5 millions d’euros par saison et sous-licenciait le contrat à FEDCOM Média. Mais les difficultés financières du groupe dirigé par Aleksej Fedorychev (le président de l’AS Monaco) ont conduit à une série d’impayés de la part de SKWEEK, notamment sur les coûts de production envers la société 21 Production, filiale de La Chaîne L’Équipe, entraînant la résiliation unilatérale des contrats de production et de sous-licence avec Skweek de la part du groupe L’Équipe en avril.

Après deux week-ends d’écran noir, Skweek avait récupéré la diffusion du championnat pour la fin de la saison, mais plus avec la même offre qu’espérée. De fait, c’est La Chaîne L’Équipe qui avait pu retransmettre les meilleures affiches des quarts et demi-finales des playoffs, ainsi que 100% de la finale. Mais la résiliation décidée par L’Équipe avait automatiquement annulé les six années de contrat restantes… Un différend qui sera donc tranché par le tribunal de commerce de Paris.