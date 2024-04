Skweek – L’Équipe : La LNB cherche une solution pour faire diffuser les matches de la fin de saison

Les difficultés économiques de Skweek ont eu des premières conséquences concrètes pour les amateurs de basket français ce mercredi 17 avril : la rencontre de la 31e journée de Betclic ÉLITE entre la Chorale de Roanne et l’AS Monaco n’a pas été diffusée.

Si il ne met pas en péril l’avenir financier de la Ligue Nationale de Basket (LNB), ce passage à l’acte du groupe L’Équipe met sens dessus dessous le basket français dans son ensemble. A commencer par ses clubs, qui se doivent règlementairement parlant d’être solidaire financièrement de la LNB si cette dernière venait à boucler l’exercice comptable actuel en déficit. C’est ainsi que Fabrice Jouhaud, le directeur général de la LNB, a contacté par courriel les présidents des 36 pensionnaires de la Betclic ELITE et de la Pro B. L’ancien directeur de rédaction de L’Équipe a rappelé que la LNB subissait elle même le « contentieux » entre le média du groupe FEDCOM – propriétaire de l’AS Monaco Basketball – et son ancien employeur.

Heureusement, la diffusion d’un match par semaine sur La Chaîne L’Équipe sera préservée, pour le moment. Si d’aventure la situation ne venait pas à être réglée avec Skweek, la LNB devra trouver une solution. Celle-ci sera-t-elle de rebasculer la diffusion des rencontres de Betclic ELITE sur LNB TV, comme elle l’a fait ces trois dernières saisons et le fait toujours pour la Pro B ? La LNB promet en tout cas de faire de son mieux afin que les matches de la fin de cet exercice 2023-2024 soient diffusés. En attendant mieux pour l’avenir. Le contrat signé avec FEDCOM installait pourtant une offre fixe sur sept saisons. Un bail de longue durée voulu après trois saisons d’instabilité consécutives à la fin du contrat avec RMC en 2020.

A noter que l’EuroLeague, également agacé par les retards de paiement de FEDCOM, pourrait adresser rapidement un courrier du même acabit à la plateforme OTT monégasque. De quoi priver les fans français de la diffusion des playoffs et du Final Four ?

Le contrat avec Betclic renouvelé ?

Fort heureusement, la Ligue Nationale de Basket peut survivre et la probable prolongation du contrat avec son namer Betclic (pour trois saisons plus deux autres en option), annoncée durant l’assemblée générale de ce mercredi 17 avril, devrait lui garantir un minimum de liquidités pour les saisons à venir. Il n’empêche que l’avenir de la LNB passe aussi par la diffusion de ses rencontres et de ses images sur Internet. Et que cette affaire nuit une nouvelle fois à sa crédibilité.