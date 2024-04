Roanne – Monaco : pas de diffusion mais pas de surprise pour le leader

L’AS Monaco ne s’est pas faite pas surprendre ce mercredi 17 avril sur le parquet de la Chorale de Roanne (92-99). Le club de la Principauté a pu s’appuyer sur son duo d’arrières Mike James – Elie Okobo (38 points) pour s’imposer au terme d’une rencontre marquée en avant-match par l’annonce de sa non-diffusion par la plate-forme Skweek.

Ce match entre Roanne et Monaco a pu rappeler quelques sombres heures de la Keemotion, en regardant le match sur des applications de paris sportifs, à défaut de pouvoir le faire sur Skweek donc. Pour les acteurs, cela n’a pas changé grand chose, et la logique a été respectée entre le leader de la Betclic ELITE et la première équipe relégable.

Le duo James – Okobo a eu raison du trio de la Chorale

Victorieuse de Cholet quelques jours plus tôt à Vacheresse, la Chorale n’a une nouvelle fois pas démérité avec des leaders au rendez-vous. Malgré le double-double de D.J. Cooper (18 points et 17 passes décisives), l’activité de Yannis Morin (19 points, 8 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres) ou les 17 points de Sekou Doumbouya, la Roca Team a su s’en sortir en construisant son succès en seconde période. Après un début de match roannais (11-6, 4′), l’équipe de Sasa Obradovic a finalement pu s’imposer dans cette partie notamment grâce à une excellente adresse extérieure (13/25 à 3-points). Cette belle capacité à punir derrière l’arc s’est notamment illustrée par son duo d’arrières Mike James (20 points dont 3/4 à 3-points) – Elie Okobo (18 points dont 4/7 à 3-points).

L’AS Monaco va désormais pouvoir se tourner vers son dernier match de Betclic ELITE, face au Portel dimanche (14h30), avant de se focaliser sur les quarts de finale d’EuroLeague. Pour Roanne, le match capital de sa saison arrivera dès ce samedi (18h30), face au premier non-relégable, Gravelines-Dunkerque. Mais pourra-t-on assister, hors spectateurs de la salle Dewerdt, à ce match de la peur ? Pour l’heure, la réponse semble non…