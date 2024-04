Sekou Doumbouya décisif face à Cholet : « Le travail commence à payer »

Si Roanne a pu s’imposer contre Cholet (82-69), dimanche 14 avril, c’est en partie grâce aux 33 points de Sekou Doumbouya. Face à l’équipe de Laurent Villa, l’ancien Limougeaud a réalisé son meilleur match de la saison avec ses 33 unités à 8/14 de réussite aux tirs à 2- points, 5/6 à trois points, avec également 3 rebonds, 1 passe décisive et 3 interceptions pour 26 d’évaluation. En conférence de presse, il s’est satisfait d’un travail à l’entraînement qui porte ses fruits en match.

« Cela fait vraiment plaisir pour les gens qui m’entourent et qui ont cru en moi », insistait Sekou Doumbouya dans des propos rapportés par Le Courrier de l’Ouest. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, c’est comme ça. Le travail commence à payer. Si je bats bientôt mon record (ndlr : 34 points) c’est bien, mais le plus important c’est qu’on continue de gagner.«