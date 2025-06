Julius Randle prolonge avec les Timberwolves pour 100 millions de dollars

Julius Randle a trouvé sa nouvelle maison dans le Minnesota. Selon ESPN, l’ailier-fort All-Star a l’intention de signer un nouveau contrat de trois ans et 100 millions de dollars avec les Minnesota Timberwolves. L’accord inclut une option joueur pour la saison 2027-2028, offrant une flexibilité supplémentaire au joueur de 30 ans.

Cette prolongation marque un tournant notable pour un joueur qui était initialement considéré comme un élément de passage lors de son arrivée à Minneapolis. Échangé depuis les New York Knicks en octobre dernier dans le cadre du transfert de Karl-Anthony Towns, Randle a su rapidement s’adapter à son nouvel environnement.

Une adaptation réussie après un début difficile

Mais la première saison de Randle dans le Minnesota n’a pas été un long fleuve tranquille. Après des débuts compliqués, l’ancien joueur des Lakers a véritablement trouvé son rythme après son retour de blessure le 2 mars. Sur les deux derniers mois de saison régulière, il a affiché des moyennes impressionnantes de 18,2 points, 6,8 rebonds et 5,2 passes décisives, avec des pourcentages de 52,3% aux tirs et 39,8% à 3-points.

Cette montée en puissance s’est confirmée lors des play-offs, où Randle a établi des records personnels en postseason. Avec 21,7 points par match en play-offs, il a joué un rôle déterminant dans le parcours des Timberwolves jusqu’en finale de Conférence Ouest. Sa maturité et son efficacité sous pression ont sans doute convaincu la direction du Minnesota de miser sur lui à long terme.

Un effectif qui se structure autour d’Anthony Edwards

Cette prolongation s’inscrit dans une stratégie plus large des Timberwolves, qui ont également sécurisé Naz Reid avec un contrat de cinq ans et 125 millions de dollars. L’organisation construit un noyau solide autour d’Anthony Edwards, permettant à Randle de ne plus porter seul le poids offensif comme il le faisait parfois à New York.

Avec des moyennes en saison régulière de 18,7 points, 7,1 rebonds et 4,7 passes décisives à 48,5% aux tirs, Randle a prouvé qu’il pouvait s’épanouir dans un rôle complémentaire. Son association avec Rudy Gobert dans la raquette et la présence d’Anthony Edwards en attaque créent un équilibre tactique prometteur pour les ambitions de titre des Timberwolves.