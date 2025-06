Pour remplacer T.J. Shorts, Paris miserait sur Jerrick Harding !

Après une incroyable saison 2024-2025, couronnée de deux titres et d’une qualification en playoffs d’EuroLeague, le Paris Basketball entame de grands travaux de reconstruction pour faire aussi bien la saison prochaine. Avec un effectif à complètement renouvelé, symbolisé notamment par le départ de T.J. Shorts vers le Panathinaïkos, le club de la capitale doit retrouver de nouvelles pièces sur lesquelles bâtir.

Le meneur de jeu américain Jerrick Harding pourrait être l’une d’entre elles. Le joueur d’Andorre intéresse fortement le Paris Basketball, qui aurait même déjà fait une offre d’après le journaliste espagnol Andréa Calzoni, ainsi que le média Encestando.

🚨👀Paris Basketball made an offer to Jerrick Harding.

20 PTS (best scorer in the league), 2.2 REB and 1.8 AST this year in the ACB with Andorra.

Even Gran Canaria is very interested in him…

Sources told me and @webEncestando

— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) June 30, 2025