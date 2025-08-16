Recherche
Équipes nationales

Belle remontada des Bleus face à l’Espagne, pour leurs retrouvailles avec Bercy !

EQUIPE DE FRANCE - Devant 13 613 spectateurs et un parterre de joueurs ayant écrit l’histoire des Bleus, l’équipe de France a conservé sa série d'invincibilité depuis l’intronisation de Frédéric Fauthoux, en battant l’Espagne 78-73 à Bercy, au terme d’un match renversant.
|
00h00
Résumé
Belle remontada des Bleus face à l’Espagne, pour leurs retrouvailles avec Bercy !

Au terme d’un match renversant, les Bleus s’imposent face à l’Espagne à Bercy, pour leur dernier match de préparation sur le sol français.

Crédit photo : Florentin Bruère

De retour à Bercy un an après la finale des Jeux Olympiques, l’équipe de France de basket devait retrouver le sourire face à l’Espagne, après une journée entachée par le forfait de Vincent Poirier, en passe d’être officialisé. Malgré un manque criant de domination dans la raquette en première période, en l’absence de leur coéquipier le plus expérimenté, les joueurs de Frédéric Fauthoux ont infligé une remontada (78-73) à leurs éternels rivaux, inventeurs de la terminologie.

– EuroBasket 2025
Pour le retour des Bleus à Bercy, les néo-retraités internationaux Nando de Colo et Nicolas Batum ont été célébrés par le public français. Crédit photo : Florentin Bruère.

La soirée avait tout d’abord commencé par un vibrant hommage à Nando De Colo (209 sélections) et Nicolas Batum (177 sélections), qui ont mis un terme à leur carrière internationale après les JO. Chacun a été reçu dans une atmosphère à la hauteur de leur carrière : sous les applaudissements et les ovations d’un public debout, avant que ces grands hommes ne reçoivent un maillot avec leur nom et leur nombre de capes. Le terrain a ensuite été laissé aux deux équipes, mais ce sont bien les Français qui ont de nouveau pris le meilleur sur les Espagnols (78-73), trois jours après un premier succès à Badalone.

Une raquette à reconsidérer

La rencontre a débuté par un constat implacable : Frédéric Fauthoux doit impérativement trouver un remplaçant à Vincent Poirier. La paire Alexandre Sarr – Mam’ Jaiteh a rapidement été mise en difficulté par les frères Hernangomez et leur vitesse, poussant la raquette française à compenser leur retard par des fautes dispensables. Offensivement, le camp français a été gangréné par beaucoup d’imprécisions également, à commencer par l’adresse globale (30% après 10 minutes) mais aussi dans la conservation et la circulation du ballon. En cherchant des extra-passes, les Bleus ont perdu sept ballons dès les premières minutes, offrant des possibilités de transition à la Roja, revancharde après la défaite de jeudi, de s’installer offensivement (46% d’adresse dans le premier quart-temps) et créer un premier écart : 21-12.

Sylvain FRANCISCO
Sylvain FRANCISCO
9
PTS
1
REB
3
PDE
Logo Préparation
FRA
78 73
ESP

La révolte a été sonnée dans le deuxième acte par l’apport du banc de Frédéric Fauthoux, notamment Sylvain Francisco qui fait fructifier chacune de ses secondes passées sur le parquet durant la prépa. Le dynamiteur de Kaunas a d’abord converti à 3-points, avant de harceler le porteur de balle pour lui arracher la gonfle et terminer seul au lay-up (28-17, 12’). Le meneur français termine la rencontre avec 9 points à 4/8 aux tirs, 3 passes et 3 interceptions en 14 minutes, et assurément des points gagnés dans la course au groupe des 12 de l’Euro.

Mais là encore, le secteur intérieur français a ralenti la tentative de remontée française, en témoigne la troisième faute personnelle de Mam’ Jaiteh après 13 minutes, battu au rebond où il semble trop lent. À cela s’ajoutent des carambolages inhabituels, une adresse toujours en berne (37% contre 52% pour les Ibériques), et voilà les Français à plus de 15 points d’écart à la mi-temps : 44-28.

Remontada

Au retour des vestiaires, une énergie différente avait été impulsée chez les Bleus, qui ne se réfugiaient plus dans le shoot extérieur pour tenter d’exister. La Roja a concédé un 18-4 en 5 minutes (48-44, 25’), perdant par la même occasion leur adresse et le contrôle des rebonds. Il y avait clairement le feu dans la maison espagnole après les deux 3-points d’affilée de Bilal Coulibaly ! Les Bleus étaient plus que jamais dans le match avant d’aborder les dix dernières minutes : 64-58 pour l’Espagne toujours.

Bilal COULIBALY
Bilal COULIBALY
13
PTS
3
REB
2
PDE
Logo Préparation
FRA
78 73
ESP

Après Batum et De Colo, c’était au tour du club des 200 sélections d’être célébré avant le dernier quart. Hervé Dubuisson (259 sélections), Jacques Cachemire (250 sélections), Boris Diaw (247 sélections), Florent Pietrus (230 sélections), Eric Beugnot (212 sélections), Jean-Michel Sénégal (210 sélections), Nando De Colo (209 sélections) et Jacques Monclar (201 sélections), tous vêtus d’un blouson spécial, ont été accueilli dans le rond central pour recevoir une statuette.

Sans doute inspirés par leur aînés, Guerschon Yabusele et les Bleus ont poursuivi leur remontée, à commencer par un 3-points du capitaine qui faisait jusque-là un match discret en attaque. (64-64, 31’). De retour sur le parquet, Sylvain Francisco a encore ajouté des pierres à son ouvrage dans la rencontre, par sa pression défensive et ses accélérations létales vers le cercle. C’est finalement Mam’ Jaiteh, peu en vue depuis le début de la rencontre, qui a remis les deux équipes à égalité sur un dunk, bien trouvé par Bilal Coulibaly (67-67, 35’), avant que Jaylen Hoard ne mette les Français devant sur lancers francs et au cercle. Définitivement devant, la France s’impose finalement 78-73, sur des derniers paniers de Matthew Strazel après avoir longtemps souffert.

Matthew STRAZEL
Matthew STRAZEL
10
PTS
2
REB
4
PDE
Logo Préparation
FRA
78 73
ESP

Avec un scénario absolument renversant, les joueurs de Frédéric Fauthoux ont conservé l’invincibilité de leur sélectionneur depuis son intronisation. Ils ont surtout montré leur force de réaction dans des rencontres mal embarquées. Il faudra maintenant se montrer capables de ses mêmes scénarios en Grèce lors de l’Euro quand le match le nécessitera, mais sans être poussés par un public en transe comme ce fut le cas à Bercy.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Commentaires

diplocodus
Note à l'auteur : Je crois que Edney Francisco Manuel s'est invité à la fête sans carton.
Répondre
(6) J'aime
zonepress
Un article rapide (ça fait plaisir) mais qui mérite une petite relecture. On se retrouve avec un Hollandais en meneur, et un 44-28 qui fait 15 points d'écart. Le haut niveau, c'est l'art du détail.
Répondre
(2) J'aime
thegachette
Oui mais c'était marrant, sur un malentendu il va à l'euro... Bon ses 20 ans et ses 2m ça collait pas.
Répondre
(1) J'aime
gomma
Bon allez ... je mets une pièce sur : (1) Hifi et TLC non sélectionnés (2) Notre raquette titulaire : Hoard en 4 et Yabu en 5 (avec 3 remplaçants : Mam+Sarr+Diabaté)
Répondre
(1) J'aime
thegachette
Tu peux pas mettre les 2 postes 4 dans le 5. Pas très cohérent et comment tu fais les rotations ? Tu mets Mam et Sarr ensemble après ? A la limite comme ce soir sur 3/4 minutes en cours de match mais pas d'entrée...
Répondre
(1) J'aime
ryosanada
La première mitemps était dégueulasse. Heureusement qu'il y'a eu cette réaction d'orgueil. Le duo Strazel-Okobo aussi responsabilisé je comprends pas. Okobo est tellement médiocre. Il y' a quand meme eu des bonnes choses. Coulibaly excellent partout sur le terrain. Francisco a remis de la vie au jeu en première mi-temps. Jaylen Hoard toujours précieux. C'est bien faible quand meme quand on sait qu'en face Scariolo a sans doute son pire roster ever avec l'Espagne.
Répondre
(0) J'aime
thegachette
Strazel a été bon ce soir. Il joue 17 minutes contre 14 pour Francisco et 12 pour Malédon. Il donne l'impression d'avoir réussi à prendre de la place dans cette équipe. Il a une énergie et une motivation assez contagieuse. Et une défense plus sûre. Okobo, lui ça se comprend moins, il semble moins habité, moins leader et a le 3ème temps de jeu après Yabu et Coulibaly (qui a profité de l'absence de Risacher pour beaucoup jouer)... Après avec le retour de Cordinier sa fougue et son impact, ça me semble plus simple de faire jouer Francisco ou Malédon, qui sont difficiles à associer à Okobo... Donc je serai pas surpris de voir le temps de jeu de Okobo et Strazel baisser au profit de Cordinier et par association de Francisco et Malédon. Voir de Coulibaly qui peut jouer en 2 avec Risacher en 3
Répondre
(0) J'aime
arden_lefort
Deux victoires contre l'Espagne: double plaisir. Une équipe de guerriers menée par des "petits chefs": Strazel royal, Francisco façon Zébulon des parquets, Maledon et Okobo pas mal et les intérieurs font le job dessous (avec un regret pour Sarr qui est un peu à la ramasse actuellement); mention pour Coulibaly. Tout n'est pas parfait mais on ne boude pas ce plaisir d'une remontada. Il faudra sans doute être guerrier sur tous les matches du C.E. Les partants seront TLC et Hifi.
Répondre
(2) J'aime
silk
Bon Francisco a définitivement gagné sa place dans les 12 ce soir. Exit Hifi et sans doute TLC car ce serait suicidaire selon moi de partir à l'Euro avec seulement 4 intérieurs. Le duo Jaiteh-Sarr c'est quand même très léger au niveau international... Par contre Hoard enchaîne un 2ème bon match consécutif. Et s'il te plaît Freddy arrête de t'entêter de vouloir mettre Okobo dans le cinq c'est juste une cata. Un cinq défensif pour bien entamer les matches avec Strazel, Coulibay et Cordinier sur les postes extérieurs ça me parrait beaucoup plus cohérent.
Répondre
(1) J'aime
thegachette
Une belle remontée après une première mi-temps catastrophique. Pas de manques en défenses, de naïveté avec je ne sais combien de coupes dans le dos... J'ai bien aimé les 3 meneurs qui dans des registres différents apportent. Moins les arrières même si Okobo finit bien son match, et que Cordinier montre qu'il n'est pas blessé et qu'il peut apporter. J'ai beaucoup aimé le match de Coulibaly, plus propre que jeudi, discret mais très utile. A l'intérieur ça passe ce soir à 4 intérieurs, même si à un moment Fauthoux met TLC en 4 pour faire souffler, ça me conforte dans l'idée que vu le profil nos pivots et leur mauvaise gestion des fautes, il en faut un troisième pour avoir 5 fautes en plus à donner. Perso je prends un autre pivot. Diabaté par défaut, sauf si après discussion dans les couloirs Gobert m'assure qu'il est à fond... Et après ce match, ça confirme que TLC, n'est pas très utile dans cette configuration et qu'avec Cordinier, Coulibaly et Risacher ça couvre largement le poste 3. Sur les lignes arrières après ce match, et même si je l'adore Hifi va devoir sauter... Il manque de physique pour matcher avec nos meneurs qui sont pas très costauds et ses qualités de dynamiteur sont proches de celles de Francisco et ou Okobo... Cette double confrontation, nous permet d'y voir plus clair et de taper 2 fois les espagnols, en amical, mais c'est déjà ça... Par contre il va falloir faire mieux pour passer les 1/4...
Répondre
(0) J'aime
thegachette
D'accord avec les copains. Une remontada et une seconde victoire contre l’Espagne, on va pas cracher dessus. 3 meneurs que j'ai trouvé bons. Un Coulibaly très convaincant, avec Risacher ça fait un duo déjà bon et très prometteur. Les arrières un peu moins convaicant, même si Okobo finit bien et que Cordinier montre qu'il peut être utile encore cette année. Convaincu qu'il nous faut une troisième pivot. Le coach doit avoir un troisième gars qui a des fautes à donner... Diabaté par défauts, car j'aimerais un gars plus solide et protecteur de cercle, mais bon à une semaine de la compétition pas évident de trouver mieux et prêt... Direction la sortie pour TLC et Hifi (que j'adore mais dont les qualités et les défauts sont trop proches de ces concurrents (Francisco et Okobo)
Répondre
(0) J'aime
rix75
Moi, je mettrais un zéro à Fautoux car je l'ai trouvé à l'Ouest. Poupey ferait mieux l'affaire.
Répondre
(0) J'aime
ratattack
C'est un vrai crève-coeur si Hifi est amené à ne pas être sélectionné. Au vu de sa saison cette année, on a envie de le voir davantage dans cette fenêtre internationale. Il est capable de débloquer des situations mal embarquées. Il faut reconnaître que Francisco à prouver qu'il avait la place dans le roster. Par contre malgré la qualité du joueur, pas convaincu par Okobo pour la gestion des money-times.
Répondre
(0) J'aime
raoulfonfrin
Hifi et Okobo out. Vite.
Répondre
(0) J'aime
