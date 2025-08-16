Belle remontada des Bleus face à l’Espagne, pour leurs retrouvailles avec Bercy !

De retour à Bercy un an après la finale des Jeux Olympiques, l’équipe de France de basket devait retrouver le sourire face à l’Espagne, après une journée entachée par le forfait de Vincent Poirier, en passe d’être officialisé. Malgré un manque criant de domination dans la raquette en première période, en l’absence de leur coéquipier le plus expérimenté, les joueurs de Frédéric Fauthoux ont infligé une remontada (78-73) à leurs éternels rivaux, inventeurs de la terminologie.

Préparation – EuroBasket 2025 France 78 Espagne 73

La soirée avait tout d’abord commencé par un vibrant hommage à Nando De Colo (209 sélections) et Nicolas Batum (177 sélections), qui ont mis un terme à leur carrière internationale après les JO. Chacun a été reçu dans une atmosphère à la hauteur de leur carrière : sous les applaudissements et les ovations d’un public debout, avant que ces grands hommes ne reçoivent un maillot avec leur nom et leur nombre de capes. Le terrain a ensuite été laissé aux deux équipes, mais ce sont bien les Français qui ont de nouveau pris le meilleur sur les Espagnols (78-73), trois jours après un premier succès à Badalone.

Une raquette à reconsidérer

La rencontre a débuté par un constat implacable : Frédéric Fauthoux doit impérativement trouver un remplaçant à Vincent Poirier. La paire Alexandre Sarr – Mam’ Jaiteh a rapidement été mise en difficulté par les frères Hernangomez et leur vitesse, poussant la raquette française à compenser leur retard par des fautes dispensables. Offensivement, le camp français a été gangréné par beaucoup d’imprécisions également, à commencer par l’adresse globale (30% après 10 minutes) mais aussi dans la conservation et la circulation du ballon. En cherchant des extra-passes, les Bleus ont perdu sept ballons dès les premières minutes, offrant des possibilités de transition à la Roja, revancharde après la défaite de jeudi, de s’installer offensivement (46% d’adresse dans le premier quart-temps) et créer un premier écart : 21-12.

La révolte a été sonnée dans le deuxième acte par l’apport du banc de Frédéric Fauthoux, notamment Sylvain Francisco qui fait fructifier chacune de ses secondes passées sur le parquet durant la prépa. Le dynamiteur de Kaunas a d’abord converti à 3-points, avant de harceler le porteur de balle pour lui arracher la gonfle et terminer seul au lay-up (28-17, 12’). Le meneur français termine la rencontre avec 9 points à 4/8 aux tirs, 3 passes et 3 interceptions en 14 minutes, et assurément des points gagnés dans la course au groupe des 12 de l’Euro.

Mais là encore, le secteur intérieur français a ralenti la tentative de remontée française, en témoigne la troisième faute personnelle de Mam’ Jaiteh après 13 minutes, battu au rebond où il semble trop lent. À cela s’ajoutent des carambolages inhabituels, une adresse toujours en berne (37% contre 52% pour les Ibériques), et voilà les Français à plus de 15 points d’écart à la mi-temps : 44-28.

Remontada

Au retour des vestiaires, une énergie différente avait été impulsée chez les Bleus, qui ne se réfugiaient plus dans le shoot extérieur pour tenter d’exister. La Roja a concédé un 18-4 en 5 minutes (48-44, 25’), perdant par la même occasion leur adresse et le contrôle des rebonds. Il y avait clairement le feu dans la maison espagnole après les deux 3-points d’affilée de Bilal Coulibaly ! Les Bleus étaient plus que jamais dans le match avant d’aborder les dix dernières minutes : 64-58 pour l’Espagne toujours.

Après Batum et De Colo, c’était au tour du club des 200 sélections d’être célébré avant le dernier quart. Hervé Dubuisson (259 sélections), Jacques Cachemire (250 sélections), Boris Diaw (247 sélections), Florent Pietrus (230 sélections), Eric Beugnot (212 sélections), Jean-Michel Sénégal (210 sélections), Nando De Colo (209 sélections) et Jacques Monclar (201 sélections), tous vêtus d’un blouson spécial, ont été accueilli dans le rond central pour recevoir une statuette.

Sans doute inspirés par leur aînés, Guerschon Yabusele et les Bleus ont poursuivi leur remontée, à commencer par un 3-points du capitaine qui faisait jusque-là un match discret en attaque. (64-64, 31’). De retour sur le parquet, Sylvain Francisco a encore ajouté des pierres à son ouvrage dans la rencontre, par sa pression défensive et ses accélérations létales vers le cercle. C’est finalement Mam’ Jaiteh, peu en vue depuis le début de la rencontre, qui a remis les deux équipes à égalité sur un dunk, bien trouvé par Bilal Coulibaly (67-67, 35’), avant que Jaylen Hoard ne mette les Français devant sur lancers francs et au cercle. Définitivement devant, la France s’impose finalement 78-73, sur des derniers paniers de Matthew Strazel après avoir longtemps souffert.

Avec un scénario absolument renversant, les joueurs de Frédéric Fauthoux ont conservé l’invincibilité de leur sélectionneur depuis son intronisation. Ils ont surtout montré leur force de réaction dans des rencontres mal embarquées. Il faudra maintenant se montrer capables de ses mêmes scénarios en Grèce lors de l’Euro quand le match le nécessitera, mais sans être poussés par un public en transe comme ce fut le cas à Bercy.