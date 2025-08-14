Recherche
NBA

Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison

NBA - Après avoir décliné une offre de l’ASVEL et reçu des coups de fil de plusieurs clubs d’EuroLeague, Killian Hayes a préféré repousser les sollicitations européennes pour tenter de décrocher une place en NBA lors de la saison 2025-2026.
00h00
Résumé
Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison

Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025

Crédit photo : © Brad Penner-Imagn Images

Après une saison 2024-2025 partagée entre la G-League, principalement, et quelques apparitions en NBA avec les Brooklyn Nets, Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) a suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens. L’ASVEL, notamment, lui a transmis une belle offre, mais le Florido-Choletais a décliné pour se concentrer sur l’objectif de retrouver un contrat NBA dès cet été.

L’ASVEL recalé, l’Europe en stand-by

Dans l’idée, certains clubs souhaitaient imiter le parcours de Théo Maledon, son compère de la génération 2001, qui a relancé sa carrière en revenant à l’ASVEL. L’offre villeurbannaise n’a cependant pas suffi à convaincre Hayes, déterminé à rester dans le circuit nord-américain.

Si des clubs d’EuroLeague prestigieux comme le Real Madrid et l’Anadolu Efes ont pris des renseignements, aucune démarche concrète n’a suivi. L’ancien meneur des Detroit Pistons semble vouloir repousser à plus tard un retour en Europe. Voire à jamais s’il venait à se réinstaller définitivement en NBA.

Photo_Basketball_Player_Killian Hayes.jpg
Killian HAYES
Poste(s): Meneur
Taille: 196 cm
Âge: 24 ans (27/07/2001)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / G League
PTS
17,2
#122
REB
5,5
#171
PD
7,4
#16

Cap sur un camp NBA

À l’heure actuelle, Killian Hayes concentre ses efforts sur l’obtention d’une invitation pour un camp de présaison NBA. Son profil de meneur passeur pourrait encore séduire une franchise. Mais la fenêtre de tir se réduit à mesure que les effectifs se stabilisent.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

toto72
Décidément, on a à faire à une flèche. Toujours pas compris qu'il n'aurait pas sa place en NBA, trop de joueur US ont le même profil. En terme de QI basket, c'est probablement bien qu'il reste au USA. Encore un avec Nilkina qui n'ara rien fait de sa carrière.
doubleti
Ben si prendre un peu de pognon quand même
thegachette
Nilkina je sais pas ce qu'il a fait de sa carrière, mais Ntilikina a pour l'instant une bien plus belle carrière que Hayes. Je te remets, son palmarès... et ce que j'avais mis dans un autre article. Je suis payé très cher pour le défendre... Passé à côté de sa carrière... y a pas mal de monde qui aimerait rater sa carrière comme lui Il joué 321 matchs en NBA, avec près de 17 minutes de moyenne c'est pas si horrible. Il a 39 séléctions en Edf, pour 2 médailles d'argent aux JO et une de bronze au mondial, on peut y ajouter deux médailles d'or en jeunes... 2 finales de pro A, une d'Eurocup et un titre de champion de l'adriatique et un de champion de Serbie... à 27 ans... On espérait mieux pour lui au niveau temps de jeu et progression. Il n'a pas réussi à développer son jeu offensif pour être un leader d'équipe de très haut niveau, mais il n'y a pas de honte à être un joueur de complément... Il aurait sûrement dû revenir un ou deux ans plus tôt... mais sa carrière est loin d'être mauvaise... Pour en revenir à Hayes, pour l'instant c'est décevant. Il s'accroche à son rêve et semble stagner... On jugera en fin de carrière, mais c'est aussi possible que dans 2/3 ans il soit dans une grosse écurie d'Euroleague comme Malédon, Okobo, Yabusélé, Beaubois, Poirier, Ntilikina...
sebq76
quel dommage de rester à fond aux US et de ne pas tenter de se relancer comme Théo en Europe... Je lui souhaite de réussir mais ça reste dommage même si en effet ça reste aussi leur job...
