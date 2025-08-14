Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison

Après une saison 2024-2025 partagée entre la G-League, principalement, et quelques apparitions en NBA avec les Brooklyn Nets, Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) a suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens. L’ASVEL, notamment, lui a transmis une belle offre, mais le Florido-Choletais a décliné pour se concentrer sur l’objectif de retrouver un contrat NBA dès cet été.

L’ASVEL recalé, l’Europe en stand-by

Dans l’idée, certains clubs souhaitaient imiter le parcours de Théo Maledon, son compère de la génération 2001, qui a relancé sa carrière en revenant à l’ASVEL. L’offre villeurbannaise n’a cependant pas suffi à convaincre Hayes, déterminé à rester dans le circuit nord-américain.

Si des clubs d’EuroLeague prestigieux comme le Real Madrid et l’Anadolu Efes ont pris des renseignements, aucune démarche concrète n’a suivi. L’ancien meneur des Detroit Pistons semble vouloir repousser à plus tard un retour en Europe. Voire à jamais s’il venait à se réinstaller définitivement en NBA.

PROFIL JOUEUR Killian HAYES Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 24 ans (27/07/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / G League PTS 17,2 #122 REB 5,5 #171 PD 7,4 #16

Cap sur un camp NBA

À l’heure actuelle, Killian Hayes concentre ses efforts sur l’obtention d’une invitation pour un camp de présaison NBA. Son profil de meneur passeur pourrait encore séduire une franchise. Mais la fenêtre de tir se réduit à mesure que les effectifs se stabilisent.