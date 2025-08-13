Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets

Les Denver Nuggets continuent de renforcer leur effectif cet été avec l’arrivée de Kessler Edwards. Selon l’insider NBA Michael Scotto, l’ailier de 25 ans quitte les Dallas Mavericks pour rejoindre le Colorado dans le cadre d’un contrat Exhibit 10, confirmé par Vinny Benedetto de The Gazette.

The Denver Nuggets and forward Kessler Edwards have agreed to a deal, league sources told @hoopshype. Edwards averaged 4.2 points on 49.6% shooting from the field and 40.7% from 3-point range in 40 games, including 18 starts, for the Dallas Mavericks last season. pic.twitter.com/4OTaLBY01n — Michael Scotto (@MikeAScotto) August 12, 2025

Un profil 3-and-D prometteur pour le banc des Nuggets

Edwards (2,01m, envergure 2,11m) arrive à Denver avec des statistiques encourageantes de sa dernière saison à Dallas. En 40 matchs, il a affiché des moyennes de 4,2 points, 2,9 rebonds et 1,1 passe décisive par rencontre. Son pourcentage remarquable de 40,7% à 3-points en fait une option séduisante pour le banc des Nuggets.

Le contrat Exhibit 10 constitue essentiellement une invitation au camp d’entraînement qui pourrait se transformer en contrat au salaire minimum si Denver décide de le conserver pour la saison régulière. Cette formule permet aux Nuggets d’évaluer longuement l’ailier, qui possède l’envergure et l’intensité nécessaires pour être un bon défenseur, même s’il lui arrive parfois de se perdre tactiquement.

Une solution d’appoint dans un secteur en reconstruction

Cette signature s’inscrit dans la stratégie des Nuggets de renforcer leur banc, considéré comme le plus solide depuis des années. Avec Spencer Jones sous contrat two-way et Hunter Tyson dans sa dernière année de contrat, Denver examine attentivement le poste d’ailier défensif d’appoint et d’espaceur de jeu.

Edwards, sélectionné en 44ème position de la Draft NBA 2021, a déjà évolué aux Brooklyn Nets, Sacramento Kings et Dallas Mavericks. Il s’est distingué lors du chaos de mi-saison à Dallas, offrant de bonnes minutes même quand il a été propulsé titulaire en février et mars. Son tir à 3-points, bien qu’inorthodoxe, reste répétable et efficace.

Cette signature complète un été chargé pour Denver, qui a également ajouté Bruce Brown, Tim Hardaway Jr. et Jonas Valanciunas à leur effectif, tout en se séparant de Michael Porter Jr. et Dario Saric. Dans quelques semaines, le camp d’entraînement révélera si Edwards peut s’imposer durablement et aider les Nuggets dans leur quête de titre.