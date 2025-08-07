Recherche
EuroBasket masculin

Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation

EuroBasket - Depuis début août, plusieurs sélections nationales se sont lancées dans leur préparation à l'EuroBasket 2025. Voici la liste des matches déjà disputés.
|
00h00
Luka Doncic va affronter l’Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août

Crédit photo : Fédération slovène de basketball

Depuis début août, de nombreuses sélections ont lancé leur campagne de préparation en vue de l’EuroBasket 2025, qui se tiendra du 27 août au 14 septembre 2025. Les nations qualifiées profitent de ce mois d’août pour renforcer la cohésion de groupe, tester des joueurs et affronter des adversaires de qualité lors de matches de préparation.

Des premiers matchs de préparation riches en enseignements

La France, qui a joué contre le Monténégro lundi avant de retrouver la Grande-Bretagne à Pau ce vendredi, observe pour l’instant à distance les premiers résultats de ses futurs concurrents.

Parmi les sélections déjà sur le pont, on retrouve notamment l’Espagne, la Slovénie, l’Italie, la Grèce, la Serbie ou encore la Lettonie. Ces équipes ont déjà entamé ou programmé des rencontres de préparation, parfois à huis clos dans un premier temps, avant des oppositions plus médiatisées à partir de la mi-août. En voici la liste :

DateÉquipe 1Équipe 2ScoreLieu
27/07/2025ChineBosnie-Herzégovine90-70Nanjing (CHN)
29/07/2025ChineBosnie-Herzégovine77-75Nanjing (CHN)
01/08/2025LituanieEstonie89-68Panevezys (LTU)
02/08/2025PologneSénégal69-75Trento (ITA)
02/08/2025ItalieIslande87-61Trento (ITA)
03/08/2025ItalieSénégal80-56Trento (ITA)
03/08/2025IslandePologne90-92Trento (ITA)
04/08/2025IsraëlGéorgie76-66Riga (LAT)
04/08/2025FranceMonténégro81-75Mouilleron-le Captif (FRA)
05/08/2025PortugalEspagne74-76Malaga (ESP)
05/08/2025EstonieIsraël93-81Riga (LAT)
05/08/2025SerbieBosnie-Herzégovine126-89Belgrade (SRB)
06/08/2025SerbiePologne79-67Belgrade (SRB)
06/08/2025GrèceBelgique74-60Athens (GRE)
07/08/2025TurquieLituanieIstanbul (TUR)
07/08/2025GéorgieEstonieRiga (LAT)
07/08/2025EspagneTchéquieMalaga (ESP)
08/08/2025SlovénieAllemagneLjubljana (SLO)
08/08/2025FinlandeBelgiqueJyvaskyla (FIN)
08/08/2025FranceGrande-BretagnePau (FRA)
09/08/2025ItalieLettonieTrieste (ITA)
09/08/2025GrèceSerbieLimassol (CYP)
09/08/2025ChypreIsraëlLimassol (CYP)
10/08/2025PortugalArgentineMadrid (ESP)
10/08/2025PologneSuèdeKatowice (POL)
10/08/2025GrèceIsraëlLimassol (CYP)
10/08/2025AllemagneSlovénieMannheim (GER)
10/08/2025LituanieGéorgieKaunas (LTU)
10/08/2025ChypreSerbieLimassol (CYP)
10/08/2025Bosnie-HerzégovineMonténégroSarajevo (BIH)
11/08/2025FinlandeBelgiqueEspoo (FIN)
14/08/2025LettonieLituanieRiga (LAT)
14/08/2025ItalieArgentineBologna (ITA)
14/08/2025SuèdeIslandeBraga (POR)
14/08/2025GrèceMonténégroThessaloniki (GRE)
14/08/2025PologneGéorgieSosnowiec (POL)
14/08/2025EspagneFranceBadalona (ESP)
15/08/2025LituanieSlovénieSiauliai (LTU)
15/08/2025PortugalIslandeBraga (POR)
15/08/2025AllemagneTurquieMunich (GER)
15/08/2025SerbieTchéquieMunich (GER)
15/08/2025BelgiqueGrande-BretagneOstende (BEL)
16/08/2025Bosnie-HerzégovineGrande-BretagneOstende (BEL)
16/08/2025PortugalSuèdeBraga (POR)
16/08/2025LettonieSlovénieRiga (LAT)
16/08/2025FranceEspagneParis (FRA)
17/08/2025BelgiqueBosnie-HerzégovineOstende (BEL)
17/08/2025MonténégroIsraëlMonténegro
17/08/2025PologneFinlandeSosnowiec (POL)
19/08/2025SlovénieGrande-BretagneLjubljana (SLO)
20/08/2025LituanieTurquieVilnius (LTU)
20/08/2025GrèceLettonieAthènes (GRE)
20/08/2025SuèdeEstonieStockholm (SWE)
21/08/2025SerbieSlovénieBelgrade (SRB)
21/08/2025LettonieItalieAthènes (GRE)
21/08/2025EspagneAllemagneMadrid (ESP)
21/08/2025FinlandePologneEspoo (FIN)
21/08/2025GéorgieTchéquie
22/08/2025TurquieMonténégroIstanbul (TUR)
22/08/2025LituanieIslandeAlytus (LTU)
22/08/2025GrèceItalieAthènes (GRE)
22/08/2025EstonieGrande-BretagneTallinn (EST)
23/08/2025Bosnie-HerzégovineBelgiqueBosnie
23/08/2025AllemagneEspagneCologne (GER)
24/08/2025Bosnie-HerzégovineBelgiqueBosnie
24/08/2025GrèceFrance
Pierre-Louis Lunark
Pierre-Louis Lunark suit le basket avec enthousiasme et un goût prononcé pour le jeu sous toutes ses formes. Sur BeBasket, il conçoit également des quiz et des contenus interactifs pour tester les connaissances des fans, toujours avec une touche ludique et maligne.
dennisrod
C’est le Portugal qui a battu l’Espagne !
