Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
Luka Doncic va affronter l’Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
Depuis début août, de nombreuses sélections ont lancé leur campagne de préparation en vue de l’EuroBasket 2025, qui se tiendra du 27 août au 14 septembre 2025. Les nations qualifiées profitent de ce mois d’août pour renforcer la cohésion de groupe, tester des joueurs et affronter des adversaires de qualité lors de matches de préparation.
Des premiers matchs de préparation riches en enseignements
La France, qui a joué contre le Monténégro lundi avant de retrouver la Grande-Bretagne à Pau ce vendredi, observe pour l’instant à distance les premiers résultats de ses futurs concurrents.
Parmi les sélections déjà sur le pont, on retrouve notamment l’Espagne, la Slovénie, l’Italie, la Grèce, la Serbie ou encore la Lettonie. Ces équipes ont déjà entamé ou programmé des rencontres de préparation, parfois à huis clos dans un premier temps, avant des oppositions plus médiatisées à partir de la mi-août. En voici la liste :
|Date
|Équipe 1
|Équipe 2
|Score
|Lieu
|27/07/2025
|Chine
|Bosnie-Herzégovine
|90-70
|Nanjing (CHN)
|29/07/2025
|Chine
|Bosnie-Herzégovine
|77-75
|Nanjing (CHN)
|01/08/2025
|Lituanie
|Estonie
|89-68
|Panevezys (LTU)
|02/08/2025
|Pologne
|Sénégal
|69-75
|Trento (ITA)
|02/08/2025
|Italie
|Islande
|87-61
|Trento (ITA)
|03/08/2025
|Italie
|Sénégal
|80-56
|Trento (ITA)
|03/08/2025
|Islande
|Pologne
|90-92
|Trento (ITA)
|04/08/2025
|Israël
|Géorgie
|76-66
|Riga (LAT)
|04/08/2025
|France
|Monténégro
|81-75
|Mouilleron-le Captif (FRA)
|05/08/2025
|Portugal
|Espagne
|74-76
|Malaga (ESP)
|05/08/2025
|Estonie
|Israël
|93-81
|Riga (LAT)
|05/08/2025
|Serbie
|Bosnie-Herzégovine
|126-89
|Belgrade (SRB)
|06/08/2025
|Serbie
|Pologne
|79-67
|Belgrade (SRB)
|06/08/2025
|Grèce
|Belgique
|74-60
|Athens (GRE)
|07/08/2025
|Turquie
|Lituanie
|–
|Istanbul (TUR)
|07/08/2025
|Géorgie
|Estonie
|–
|Riga (LAT)
|07/08/2025
|Espagne
|Tchéquie
|–
|Malaga (ESP)
|08/08/2025
|Slovénie
|Allemagne
|–
|Ljubljana (SLO)
|08/08/2025
|Finlande
|Belgique
|–
|Jyvaskyla (FIN)
|08/08/2025
|France
|Grande-Bretagne
|–
|Pau (FRA)
|09/08/2025
|Italie
|Lettonie
|–
|Trieste (ITA)
|09/08/2025
|Grèce
|Serbie
|–
|Limassol (CYP)
|09/08/2025
|Chypre
|Israël
|–
|Limassol (CYP)
|10/08/2025
|Portugal
|Argentine
|–
|Madrid (ESP)
|10/08/2025
|Pologne
|Suède
|–
|Katowice (POL)
|10/08/2025
|Grèce
|Israël
|–
|Limassol (CYP)
|10/08/2025
|Allemagne
|Slovénie
|–
|Mannheim (GER)
|10/08/2025
|Lituanie
|Géorgie
|–
|Kaunas (LTU)
|10/08/2025
|Chypre
|Serbie
|–
|Limassol (CYP)
|10/08/2025
|Bosnie-Herzégovine
|Monténégro
|–
|Sarajevo (BIH)
|11/08/2025
|Finlande
|Belgique
|–
|Espoo (FIN)
|14/08/2025
|Lettonie
|Lituanie
|–
|Riga (LAT)
|14/08/2025
|Italie
|Argentine
|–
|Bologna (ITA)
|14/08/2025
|Suède
|Islande
|–
|Braga (POR)
|14/08/2025
|Grèce
|Monténégro
|–
|Thessaloniki (GRE)
|14/08/2025
|Pologne
|Géorgie
|–
|Sosnowiec (POL)
|14/08/2025
|Espagne
|France
|–
|Badalona (ESP)
|15/08/2025
|Lituanie
|Slovénie
|–
|Siauliai (LTU)
|15/08/2025
|Portugal
|Islande
|–
|Braga (POR)
|15/08/2025
|Allemagne
|Turquie
|–
|Munich (GER)
|15/08/2025
|Serbie
|Tchéquie
|–
|Munich (GER)
|15/08/2025
|Belgique
|Grande-Bretagne
|–
|Ostende (BEL)
|16/08/2025
|Bosnie-Herzégovine
|Grande-Bretagne
|–
|Ostende (BEL)
|16/08/2025
|Portugal
|Suède
|–
|Braga (POR)
|16/08/2025
|Lettonie
|Slovénie
|–
|Riga (LAT)
|16/08/2025
|France
|Espagne
|–
|Paris (FRA)
|17/08/2025
|Belgique
|Bosnie-Herzégovine
|–
|Ostende (BEL)
|17/08/2025
|Monténégro
|Israël
|–
|Monténegro
|17/08/2025
|Pologne
|Finlande
|–
|Sosnowiec (POL)
|19/08/2025
|Slovénie
|Grande-Bretagne
|–
|Ljubljana (SLO)
|20/08/2025
|Lituanie
|Turquie
|–
|Vilnius (LTU)
|20/08/2025
|Grèce
|Lettonie
|–
|Athènes (GRE)
|20/08/2025
|Suède
|Estonie
|–
|Stockholm (SWE)
|21/08/2025
|Serbie
|Slovénie
|–
|Belgrade (SRB)
|21/08/2025
|Lettonie
|Italie
|–
|Athènes (GRE)
|21/08/2025
|Espagne
|Allemagne
|–
|Madrid (ESP)
|21/08/2025
|Finlande
|Pologne
|–
|Espoo (FIN)
|21/08/2025
|Géorgie
|Tchéquie
|–
|22/08/2025
|Turquie
|Monténégro
|–
|Istanbul (TUR)
|22/08/2025
|Lituanie
|Islande
|–
|Alytus (LTU)
|22/08/2025
|Grèce
|Italie
|–
|Athènes (GRE)
|22/08/2025
|Estonie
|Grande-Bretagne
|–
|Tallinn (EST)
|23/08/2025
|Bosnie-Herzégovine
|Belgique
|–
|Bosnie
|23/08/2025
|Allemagne
|Espagne
|–
|Cologne (GER)
|24/08/2025
|Bosnie-Herzégovine
|Belgique
|–
|Bosnie
|24/08/2025
|Grèce
|France
|–
