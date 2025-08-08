Recherche
EuroBasket masculin

La Grèce doit faire sans Giannis Antetokounmpo pour ses premiers matchs de préparation à l’EuroBasket

Giannis Antetokounmpo manque pour le moment à l'appel lors des matchs de préparation de la Grèce à l'EuroBasket. Suivant des entraînements personnalisés, la star NBA sera bien de retour avec le groupe.
|
00h00
Résumé
Crédit photo : FIBA

La Grèce devra se passer de sa superstar Giannis Antetokounmpo lors du tournoi préparatoire ECOMMBX Cup qui se déroule ce week-end à Chypre. La fédération grecque a officiellement annoncé l’absence du joueur des Milwaukee Bucks, privant les fans de basket d’un duel très attendu contre Nikola Jokic et la Serbie.

PROFIL JOUEUR
Giannis ANTETOKOUNMPO
Poste(s): Pivot
Taille: 211 cm
Âge: 30 ans (06/12/1994)
Nationalités:

logo greece.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
30,4
#2
REB
12,2
#5
PD
6,5
#18

Un duel Antetokounmpo-Jokic reporté

Outre Giannis Antetokounmpo, deux autres joueurs grecs manqueront également le tournoi chypriote : Vassilis Toliopoulos et Vaggelis Zougris, tous deux blessés. Ce trio est resté à Athènes pour suivre un programme d’entraînement individuel et devrait rejoindre les entraînements collectifs dès lundi.

L’absence du Greek Freak prive les spectateurs d’un affrontement de prestige contre Nikola Jokic, le pivot serbe étant lui inclus dans la liste des médaillés de bronze olympiques. Cette confrontation tant espérée entre deux des meilleurs joueurs européens de NBA est donc reportée à l’EuroBasket 2025, si les deux équipes se croisent lors de la compétition continentale.

Aucune inquiétude pour l’EuroBasket selon Spanoulis

Malgré cette absence, l’entraîneur de l’équipe nationale grecque Vassilis Spanoulis se veut rassurant. Il avait déjà indiqué mardi que Giannis Antetokounmpo suivait son programme d’entraînement personnel, précisant qu’il n’y avait aucune inquiétude concernant sa participation à l’EuroBasket 2025.

Sans leur leader, les Grecs ont déjà entamé leur préparation en battant la Belgique lors de leur premier match. Ils affronteront donc la Serbie et Israël sans leur star, avant de retrouver Antetokounmpo pour l’EuroBasket où la Grèce évoluera dans le groupe C aux côtés de Chypre (pays hôte), la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, l’Espagne et l’Italie.

LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Grèce
Grèce
T-shirt offcourt

Commentaires

gabin_093005
Force les grecs
