EuroBasket 2025 : La Serbie et la Grèce victorieuses pour lancer leur préparation

En début de préparation pour l’EuroBasket 2025, la Serbie et la Grèce se sont toutes deux imposées pour leur entrée en lice dans leurs matches amicaux estivaux. Si la Serbie a battu la Pologne (79-67) à Belgrade, la Grèce s’est imposée contre la Belgique (74-60) à Athènes. Les deux sélections se retrouveront ce samedi à Chypre.

La Serbie solide face à la Pologne

En dominant la Pologne 79-67, la Serbie a signé une deuxième victoire en deux matchs. Après la démonstration offensive face à la Bosnie-Herzégovine (126-89), les hommes de Svetislav Pesic ont cette fois misé sur la défense pour s’imposer. « Résultat ? Peu importe. Le plus important, c’est de transférer ce qu’on travaille à l’entraînement sur le terrain », a commenté le sélectionneur en conférence de presse.

Présent à la Belgrade Arena, le président de la Fédération serbe de basketball, Nebojsa Covic, a assisté à une prestation convaincante, malgré quelques blessures légères à gérer (Trifunovic, Micic, Smailagic).

U drugom pripremnom meču naše reprezentacije u Beogradskoj areni Orlovi su slavili nad Poljskom. 🏀 Naši momci za vikend odlaze na pripremni turnir na Kipar 🇨🇾 pic.twitter.com/sx7tLk1G7Z — Mozzart Bet (@MozzartBet) August 6, 2025

« On progresse jour après jour. Le plus important, c’est que les joueurs restent en bonne santé. Le but est de construire une énergie positive et de se concentrer sur notre travail, avec de la discipline », a poursuivi Pesic.

La Serbie enchaînera avec deux nouveaux tests à Chypre, les 9 et 10 août, contre l’équipe locale puis la Grèce. « Ce sont des matchs utiles pour voir ce qui nous attend à l’EuroBasket. La Grèce est une candidate aux médailles, ce sera un bon test », conclut le technicien serbe.

La Grèce assure sans Giannis

La Grèce justement, elle a joué son premier match de préparation ce mercredi. Privée de sa star Giannis Antetokounmpo, la sélection hellène a néanmoins fait le travail contre la Belgique (74-60). Emmenée par un Dinos Mitoglou très efficace (18 points en 17 minutes), la sélection d’un certain Vassilis Spanoulis (qui fête ses 43 ans ce jeudi) s’est appuyée sur sa défense (22-11 dans le dernier quart-temps) pour faire la différence.

« On voulait voir où on en était. On a vu de bonnes choses, et d’autres à corriger. Le plus important, c’est la santé. Et que tous soient prêts à saisir leur chance », a expliqué Spanoulis après la rencontre. Le coach a néanmoins dû composer avec deux blessures : l’arrière Giannis Toliopoulos, et surtout le jeune intérieur Vangelis Zougris, touché à la cheville droite.

Préparation – Athens (GRE) Grèce 74 Belgique 60

Pour la génération montante, cette campagne est une grande opportunité. C’était notamment le cas du jeune Nasos Bazinas (19 ans), qui a connu sa première sélection. « Au début, j’étais stressé, mais j’ai été bien aidé. C’est un honneur de porter ce maillot. Je suis là pour apprendre le maximum du coach Spanoulis », a-t-il confié.

Côté terrain, le leadership de Tyler Dorsey (20 minutes de jeu) a été précieux. « On avance étape par étape. Il faut qu’on trouve notre rythme, mais je suis sûr que ça viendra », a déclaré le meneur.

Rendez-vous samedi pour un vrai test

Samedi, la Serbie et la Grèce s’affronteront à Chypre, dans une rencontre de préparation qui s’annonce déjà passionnante entre deux équipes ambitieuses, bien que toujours en rodage. En attendant le retour des leaders (Giannis, Micic…), chaque minute de jeu permet aux coachs de poser les bases collectives d’un été qu’ils espèrent doré.