Nadir Hifi dernier coupé, pas de 3e pivot rappelé : Freddy Fauthoux tient ses 12 Bleus pour l’Euro !

C’est fait : Freddy Fauthoux a choisi ses 12 joueurs pour l’EuroBasket 2025. Alors qu’un dernier questionnement existait sur le poste de pivot après la blessure de Vincent Poirier, le sélectionneur a tranché et ne remplacera pas ce dernier. Moussa Diabaté avait été rappelé mais a refusé l’invitation, tandis que Neal Sako ou encore Yoan Makoundou étaient prêts à recevoir un coup de fil. Rien de tout cela finalement. Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) est finalement le dernier à faire les frais du raccourcissement de l’effectif. La concurrence féroce sur les postes extérieurs, et notamment d’un étincelant Sylvain Francisco dans les deux matchs contre l’Espagne, aura eu raison du feu-follet du Paris Basketball.

Un effectif équilibré

Le coach de la JL Bourg va donc partir avec un effectif équilibré, composé de 4 arrières, 4 ailiers et 4 intérieurs. Et donc seulement deux pivots, Alexandre Sarr et Mam Jaiteh, qui ne sont pas une assurance tout-risque, mais avec l’option déjà testée en cas de problème d’un small-ball avec Guerschon Yabusele en poste 5. La double-victoire contre l’Espagne a dû convaincre le staff du potentiel de ces 12, tandis que Fauthoux a évoqué une « complémentarité » ayant fait la différence. La France est pour l’instant invaincue en préparation.

Cet effectif jeune comptera comme capitaine et joueur le plus expérimenté Guerschon Yabusele. Derrière les 56 sélections du futur joueur des New-York Knicks arrivent Isaïa Cordinier et Élie Okobo et leurs 44 capes. Les tauliers de l’époque Vincent Collet ont quasiment tous déclaré forfait avant la compétition ou pris leur retraite. Seulement un tiers de l’effectif médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris sera de la partie (Yabusele, Strazel, Coulibaly, Cordinier). Enfi, on compte quatre joueurs de NBA (Yabusele, Coulibaly, Risacher, Sarr), et 8 joueurs d’EuroLeague.

Après un dernier round de préparation contre la Grèce à Athènes (le 24 août), l’équipe de France décollera vers la Pologne, où elle jouera son premier match de l’Euro contre la Belgique, le 28 août à 16h50 (diffusé sur TMC et TF1+).

L’explication des choix de Freddy Fauthoux à venir…

La liste finale des 12 Bleus : Arrières : Matthew Strazel, Théo Maledon, Sylvain Francisco, Élie Okobo Ailiers : Isaïa Cordinier, Bilal Coulibaly, Zaccharie Risacher, Timothé Luwawu-Cabarrot Intérieurs : Guerschon Yabusele, Jaylen Hoard, Alexandre Sarr, Mam Jaiteh