Équipe de France

Nadir Hifi dernier coupé, pas de 3e pivot rappelé : Freddy Fauthoux tient ses 12 Bleus pour l’Euro !

EuroBasket 2025 - Freddy Fauthoux a fait son choix : il n'y aura finalement qu'un seul coupé (Nadir Hifi) en plus de Vincent Poirier, et la France partira avec 4 intérieurs à l'EuroBasket qui débute dans 10 jours.
00h00
Freddy Fauthoux a tranché ce dimanche matin

Crédit photo : Armand Lenoir/FFBB

C’est fait : Freddy Fauthoux a choisi ses 12 joueurs pour l’EuroBasket 2025. Alors qu’un dernier questionnement existait sur le poste de pivot après la blessure de Vincent Poirier, le sélectionneur a tranché et ne remplacera pas ce dernier. Moussa Diabaté avait été rappelé mais a refusé l’invitation, tandis que Neal Sako ou encore Yoan Makoundou étaient prêts à recevoir un coup de fil. Rien de tout cela finalement. Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) est finalement le dernier à faire les frais du raccourcissement de l’effectif. La concurrence féroce sur les postes extérieurs, et notamment d’un étincelant Sylvain Francisco dans les deux matchs contre l’Espagne, aura eu raison du feu-follet du Paris Basketball.

Comme pour les J..O l’été dernier, Nadir Hifi passe encore une fois à la trappe (crédit photo : Florentin Bruère)

Un effectif équilibré

Le coach de la JL Bourg va donc partir avec un effectif équilibré, composé de 4 arrières, 4 ailiers et 4 intérieurs. Et donc seulement deux pivots, Alexandre Sarr et Mam Jaiteh, qui ne sont pas une assurance tout-risque, mais avec l’option déjà testée en cas de problème d’un small-ball avec Guerschon Yabusele en poste 5. La double-victoire contre l’Espagne a dû convaincre le staff du potentiel de ces 12, tandis que Fauthoux a évoqué une « complémentarité » ayant fait la différence. La France est pour l’instant invaincue en préparation.

Cet effectif jeune comptera comme capitaine et joueur le plus expérimenté Guerschon Yabusele. Derrière les 56 sélections du futur joueur des New-York Knicks arrivent Isaïa Cordinier et Élie Okobo et leurs 44 capes. Les tauliers de l’époque Vincent Collet ont quasiment tous déclaré forfait avant la compétition ou pris leur retraite. Seulement un tiers de l’effectif médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris sera de la partie (Yabusele, Strazel, Coulibaly, Cordinier). Enfi, on compte quatre joueurs de NBA (Yabusele, Coulibaly, Risacher, Sarr), et 8 joueurs d’EuroLeague.

Après un dernier round de préparation contre la Grèce à Athènes (le 24 août), l’équipe de France décollera vers la Pologne, où elle jouera son premier match de l’Euro contre la Belgique, le 28 août à 16h50 (diffusé sur TMC et TF1+).

L’explication des choix de Freddy Fauthoux à venir…

La liste finale des 12 Bleus :

Arrières : Matthew Strazel, Théo Maledon, Sylvain Francisco, Élie Okobo

Ailiers : Isaïa Cordinier, Bilal Coulibaly, Zaccharie Risacher, Timothé Luwawu-Cabarrot

Intérieurs : Guerschon Yabusele, Jaylen Hoard, Alexandre Sarr, Mam Jaiteh

 

Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Commentaires

jeildo
À mon avis c’est une connerie de pas avoir pris de troisième pivot. Sakho aurait fait l’affaire.
Répondre
(4) J'aime
lounkao
Complètement d'accord mais tellement plus facile à gérer pour un coach comme fauthoux....
Répondre
(0) J'aime
thegachette
Grosse bêtise pour moi aussi. TLC ne servira à rien, il ne verra sûrement pas le terrain... Avec Coulibaly, Risacher et Cordinier devant lui, il jouera pas plus de 3/4 minutes par ci par là...
Répondre
(0) J'aime
le_xav
C'est clair, alors qu'avec la propension de Jaiteh à prendre des fautes, un autre grand aurait probablement été salutaire.
(1) J'aime
jaylen_bskt- Modifié
Commentaire supprimé.
gabin_093005
C’est comme ça
Répondre
(0) J'aime
samuel92
Il saura rebondir, c'est la force de ce joueur, il est toujours mal considéré mais franchit les étapes une par une. Et, depuis le début, on sait que Fauthoux est une sorte de Collet bis, avec un coaching petit bras. Ou alors, il se venge des misères que lui fait Hifi dans les rencontres Paris Bourg :-)
Répondre
(3) J'aime
ratattack
Quit à prendre un autre arrière, il aurait fallu faire le choix de l'avenir en EDF avec Hifi à la place de TLC. C'est comme ça qu'il aurait pu prendre de l'expérience sur la scène internationale !
Répondre
(0) J'aime
dem7
Ouais carrément surtout qu'on repart sur un nouveau cycle avec des jeunes où nous ne serons que des outsiders pour cet Euro Son tour viendra sans tarder c'est sûr
Répondre
(0) J'aime
beetlejuice53
Outsider... J’ai comme un sérieux doute quand à la compétitivité de cette équipe. Entre l’inexperience du haut niveau international et les déséquilibres entre secteur intérieur et extérieur, l’adaptation au jeu Fiba. De gros doutes m’habites. Outsider : concurrents dont les chances de gagner sont réduites mais non négligeable. Vraiment, la dénomination outsider me semble inapproprié. Sinon, Freddy aura un totem d’immunité jusqu'au JO 2032 !!!
(0) J'aime
ratattack- Modifié
Meilleur marqueur de Betclic Elite, Meilleur jeune d'Euroleague... Comment se passer d'un joueur aussi prometteur et explosif ! Surtout au vu de notre faiblesse à 3 pts !! C'est vraiment nul ce qu'à fait Fauthoux. C'est pas Collet en sélectionneur. Même un coach étranger expérimenté l'aurait pris. Marre de cette Fédération de copinages !
(1) J'aime
rix75
Fauthoux a été uniquement mis en place suite à la bonne saison de Bourg l'an dernier. Poupey le dépasse largement et je ne suis pas lyonnais.
Répondre
(2) J'aime
thegachette
Je viens enfin de comprendre qui est Poupey, au début je croyais que c'était une blague est que tu parlais de Popeye, mais non c'est Pierric Poupet coach de l'Asvel...
Répondre
(0) J'aime
lecoqdebresse01
Plutôt Poupet c'est mieux
Répondre
(0) J'aime
menzo93
Je trouve vraiment aberrant la façon dont ça s'est joué pour Hifi. On sait très bien qu'un joueur comme lui a besoin de confiance pour briller et qu'il peut dans ce cas le retourner au centuple. Sur cette fenêtre Fauthoux ne lui a donné aucune responsabilité avec un temps de jeu restreint et peu de systèmes dessinés pour lui. Le peu de temps qu'il a eu il avait l'épée de Damocles au-dessus de la tête sur chaque minute c'est comme si on lui disait "marque vite ou on te vire" il y a mieux pour obtenir le meilleur d'un joueur. Je n'ai pas senti une vraie envie que ça le fasse et c'est dommage car il a un profil différent des autres et peut débloquer des situations différentes si on le met dans de bonnes conditions. Si c'était pour l'utiliser comme ça il aurait mieux valu ne pas le prendre du tout car son profil on le connaît et on sait ce qu'il faut lui consacrer pour avoir un retour sur investissement. On lui a rien donné et on espérait recevoir mais ça ne marche pas comme ça. A côté de ça je trouve qu'Élie Okobo a eu une gestion radicalement opposée avec des responsabilités maintenues même après quelques situations ratées ce qui lui a permis de continuer à tenter des choses j'aurai aimé la même utilisation pour Hifi pour savoir lequel des 2 est le plus susceptible d'apporter vraiment.
Répondre
(4) J'aime
michel_jeune
Oui mais Okobo c'est le copaing Palois de Fauthoux et Vila.
Répondre
(0) J'aime
pauldoux
Ça paraît juste à l'intérieur à première vue. Si un joueur prend trois fautes rapidement ça risque d'être difficile. Enfin je ne suis ni coach ni sélectionneur
Répondre
(2) J'aime
lounkao
L'ESPAGNE amontré comment éliminer nos "5"...
Répondre
(1) J'aime
beetlejuice53
Donc, apparemment, cela ne choque presque personne que l’on parte avec 4 intérieurs ?! Sans parler de blessures (et là c’est super parce que l’on pourrait expérimenter jusqu'à plus soif le small Ball...), cela me semble vraiment trop juste. Aucun plan B, en cas de fautes et/ou blessures. Je mettrais une petite pièce sur le fait que nos adversaires vont s’en donner à cœur joie et insister lourdement dans le fait de servir leurs intérieurs.
Répondre
(0) J'aime
thegachette
Si ça choque beaucoup de monde, solution de facilité au niveau humain, mais niveau sportif c'est très compliqué, tu es obligé de compter sur la chance au niveau blessure et sur le fait que tes pivots n’enchaînent pas les fautes... mais avec Jaiteh et Sarr ça va être très compliqué...
Répondre
(0) J'aime
djokeric
Je suis aussi choqué que toi. Il y. aussi trop de petit/moyen gabarits, 4 c'est trop. Il aurait fallu en sortir 2 et amener un intérieur polyvalent capable de shooter et de défendre en 5ème intérieur, pour boucher les trous au cas où il y a blessure dans la peinture.
Répondre
(0) J'aime
malanese
Diabate refuse la sélection , en sachant qu'il était dans les douze .....
Répondre
(0) J'aime
chorale58
Diabate, plus jamais Il se prend pour qui le mec ?
Répondre
(0) J'aime
ryosanada
T'inquiètes pas que quand Fauthoux dit "On a pris note." ca veut dire ce que ca veut dire. A moins que Diabaté devienne un monstre en NBA, il ne reviendra plus en EDF. Après Fauthoux pouvait prendre Neal Sako là quand meme.^^
(0) J'aime
jaylen_bskt- Modifié
Commentaire supprimé.
gabin_093005
Tu peux pas avoir 2 joueurs feux follet comme hifi et okobo je pense que c’est pour ça même si je suis ps fan de Timothé
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert- Modifié
Francisco a été décisif (offensivement et défensivement) hier, au contraire d'Hifi qui n'a été dans un jour avec. Okobo ? pas fan, mais habitué depuis longtemps à jouer des gros matchs. Et en fin de match, il a mis ces 2-3 paniers qui ont laissé la France devant. Bien clutch. Bon on risque d'être léger sur le poste 5. Maintenant on a compris comment vont nous jouer les adversaires : viser les fautes de nos postes 5, et défense de zone
Répondre
(0) J'aime
ryosanada
Okobo habitué des grands matchs oui et surtout de voler en éclat dans les grands matchs. On a vu son final four. On a aussi vu en EDF chaque fois que Collet a eu le malheur de lui faire confiance.
Répondre
(0) J'aime
silk
Bon faut espérer qu'il n'y ait pas de problème de blessure ou de fautes rapides comme hier avec Jaiteh sinon on va prendre un bouillon dans la raquette. Je peux comprendre la logique qui consiste à ne pas rappeler un joueur qui n'a pas fait la prépa mais je pense quand même que c'est prendre un gros risque. Tant mieux pour TLC qui aurait sans doute été le dernier coupé. En tout cas je pense qu'on ne reverra pas de sitôt Diabaté avec le maillot de l'équipe de France.
Répondre
(0) J'aime
halle_37
Oui et c'est bien dommage, un profil qu'on a plus et qui ferait énormément de bien en 3eme pivot.....
Répondre
(0) J'aime
jamesnaysmith
Choix logique, même si le commentateur de la chaîne l'Equipe doit être dévasté à l'heure qu'il est... Okobo a plus d'expérience, plus de talent et s'entend parfaitement avec Strazel... Inutile de doubler ce type de profil.
Répondre
(2) J'aime
fussoire38
Que de critiques !! Hifi n'a pas montré en préparation qu'il peut être capable d'apporter en peu de minutes, Fransisco et Okobo oui. C'est le principe de l'EDF, rien à voir avec l'effectif du Paris Basket. Il a encore une marge de progression dans sa gestion QI basket et il a du talent donc son tour viendra ! Jusqu'à quand on peut remplacer un joueur, en cas de blessure d'un de nos intérieurs ? Alors oui Sarr et Jaiteh devront gérer un peu plus leurs fautes pour éviter qu'on se retrouve à poil dessous (même si Yabusele) peut faire le job. Alors, moi je dis qu'il faut soutenir à fond les joueurs présents en arrêtant les procès d'intention. Et les complots de copinage avec Fauthoux, faut arrêter les gars...
Répondre
(2) J'aime
dem7
Déçu pour lui mais bon fallait trancher
Répondre
(1) J'aime
loule
Au delà de la liste, c’est bien qu’hier on ait pu jouer avec presque l’équipe définitive car il reste qu’un match de prepa et Fauthoux a beaucoup expérimenté avec les rotations. Peut être que ce qu’on a eu en deuxième mi temps hier ça rapprochera de la rotation de début d’Euro? Il y aura peut être un scrimmage à huis clos cette semaine aussi? Sinon 2021 et 2022 Poirier s’est toujours blessé en prépa non? Si je ne me trompe en 2017 il a fait partie des 12 en étant blessé?
Répondre
(1) J'aime
jeanjeff33
Logique tout simplement.. N.Hifi Z un électron libre qui ne correspond pas trop au jeu de cette équipe de France nouvelle version . Vu les progrès énormes de S.F, de M.Strazel. Et le leader T.Maledon, rajouter à ceci E.Okobo qui convient à F.Fauthoux. Hi-fi malgré son talent offensif mais aussi imprévisible, a encore un jeu très stéréotypé.
Répondre
(1) J'aime
chorale58
Çà va être très chaud à l’intérieur. Si un poste 5 se blesse pendant la compet on est mort. Pour Hifi rien de surprenant Allez France 🇨🇵
Répondre
(1) J'aime
thegachette
Je comprends vraiment pas pourquoi on prend pas un troisième pivot. On sait tous que Jaiteh et Sarr sont limites en terme de niveau et vont être gênés par les fautes à quasiment chaque match... Ne parlons même pas d'une éventuelle blessure d'un intérieur... Donc on va déplacer tous les joueurs pour boucher les trous, et voir un TLC dormir sur le banc... Pour Hifi que j'adore, je comprends le choix. Okobo a aussi du talent, plus facile à canaliser et Fauthoux à plus confiance en lui. Et Francisco a aussi cette capacité à mettre de la folie...
Répondre
(0) J'aime
ryosanada
Evidemment qu'il aurait du prendre un 3ème pivot, Neal Sako ou Maxime Raynaud peu importe mais quelqu'un. Et à la limite pourquoi pas un 4 comme Makoundou. Là c'est super léger surtout qu'on voit bien qu'il n'a pas confiance en TLC donc à quoi bon le prendre. Et puis couper Hifi c'est logique et injuste en même temps. Oui il a été décevant sur les derniers matchs mais on peut pas dire qu'il ait eu les mêmes chances que les autres. Quand tu vois le temps de jeu qu'a pris Okobo pour faire ce qu'il a fait y compris hier soir, pardon mais elle est où la concurrence? Je trouve ca dommage de ne pas partir avec un joueur explosif offensivement comme Hifi surtout dans une liste à 8+4. Encore ca aurait été 7+5, je comprendrais mais là à partir du moment ou tu décidais de faire avec 4 intérieurs plus Risacher qui se décale en 4, prend Hifi et coupe TLC. Bon après le problème reste le même, comment on va faire à l'intérieur? Jaiteh n'a pas le niveau pour être poste 5 titulaire et il fait trop de fautes. Sarr est trop jeune.
Répondre
(0) J'aime
roblackman
Pas de joueur capable de scorer contre n'importe quelle défense. Pas de pivot dominant. C 'est couillu comme choix, un euro sans médaille serait un échec surtout pour l'équipe de France.
Répondre
(0) J'aime
halle_37
Je nous trouve très fragile a l'intérieur
Répondre
(0) J'aime
