Équipe de France

Moussa Diabaté choisit de préparer sa saison NBA plutôt que de faire l'Euro, Neal Sako bientôt appelé ?

EQUIPE DE FRANCE - Alors que le forfait de Vincent Poirier pousse Frédéric Fauthoux à reconsidérer la constitution de sa raquette, le technicien français a indiqué que Moussa Diabaté ne reviendra pas.
00h00
Moussa Diabaté choisit de préparer sa saison NBA plutôt que de faire l’Euro, Neal Sako bientôt appelé ?

Moussa Diabaté ne remplacera pas Vincent Poirier, forfait pour l’EuroBasket.

Crédit photo : Armand Lenoir / FFBB

Premier refus pour Frédéric Fauthoux ! Le technicien français, qui doit réfléchir plus que jamais à la construction de la raquette tricolore après le forfait de Vincent Poirier pour l’EuroBasket, a indiqué que Moussa Diabaté, récemment coupé, ne reviendrait pas.

Frédéric Fauthoux a tenté de rapatrier son intérieur des Hornets en l’ayant “déjà contacté”. Mais ce dernier “a refusé après concertation avec son entourage”. La raison exprimée est simple : “Il préfère se consacrer à sa future saison NBA”.

Selon L’Equipe, les Bleus devront se passer de Vincent Poirier, touché au genou et forfait pour le Championnat d’Europe.
Vincent Poirier forfait pour l’EuroBasket ! – BeBasket
Rédaction

Pour pallier l’absence de son joueur le plus expérimenté, Frédéric Fauthoux a expliqué qu’il ne “s’interdit rien”, donc possiblement appeler un joueur qui n’a pas suivi le début de la prépa. Selon nos informations, Neal Sako serait dans les petits papiers du sélectionneur, qui devrait livrer sa liste finale d’ici quelques heures.

Arthur Puybertier
