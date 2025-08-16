Moussa Diabaté choisit de préparer sa saison NBA plutôt que de faire l’Euro, Neal Sako bientôt appelé ?

Premier refus pour Frédéric Fauthoux ! Le technicien français, qui doit réfléchir plus que jamais à la construction de la raquette tricolore après le forfait de Vincent Poirier pour l’EuroBasket, a indiqué que Moussa Diabaté, récemment coupé, ne reviendrait pas.

⛔️ Moussa Diabaté ne reviendra pas en équipe de France ! Contacté par le staff pour remplacer Vincent Poirier, forfait, le joueur a choisi de ne pas revenir pour se consacrer à sa future saison #NBA ! [@Be_BasketFr] pic.twitter.com/4OaoxZZ4QT — Arthur P. 📰 (@Arthur_Puy) August 16, 2025

Frédéric Fauthoux a tenté de rapatrier son intérieur des Hornets en l’ayant “déjà contacté”. Mais ce dernier “a refusé après concertation avec son entourage”. La raison exprimée est simple : “Il préfère se consacrer à sa future saison NBA”.

Pour pallier l’absence de son joueur le plus expérimenté, Frédéric Fauthoux a expliqué qu’il ne “s’interdit rien”, donc possiblement appeler un joueur qui n’a pas suivi le début de la prépa. Selon nos informations, Neal Sako serait dans les petits papiers du sélectionneur, qui devrait livrer sa liste finale d’ici quelques heures.