NBA

Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver

La NBA dévoile son calendrier complet pour 2025-2026. De l'Opening Night le 21 octobre au dernier jour de saison régulière le 12 avril, découvrez toutes les dates importantes et les affiches à ne pas manquer de cette nouvelle saison.
00h00
Crédit photo : © Darren Yamashita-Imagn Images

La NBA a officiellement dévoilé le calendrier complet de la saison 2025-2026. Ce sera la 80ᵉ saison régulière de la ligue. Elle s’annonce exceptionnelle grâce à de nouveaux partenaires de diffusion et des affiches alléchantes toute l’année.

Une Opening Night explosive avec le retour sur NBC

La saison débutera le mardi 21 octobre 2025 avec un double-header historique. D’abord, à 1h30 (heure française), Oklahoma City Thunder, champions en titre, affronteront les Houston Rockets. Ensuite, à 4h, les Los Angeles Lakers défieront les Golden State Warriors. De plus, cette soirée marquera le retour de la NBA sur NBC et ses débuts sur Peacock, après plusieurs années d’absence.

Dès la première semaine, le spectacle sera au rendez-vous. Le mercredi soir proposera KnicksCavaliers et MavericksSpurs, avec notamment le grand retour de Victor Wembanyama. Le jeudi offrira une revanche des dernières Finals avec PacersThunder, ainsi que l’affrontement WarriorsNuggets entre les champions 2022 et 2023.

Les rendez-vous incontournables de la saison

Le calendrier 2025-2026 regorge d’événements spéciaux. L’Emirates NBA Cup débutera le 31 octobre avec huit rencontres, dont le choc Celtics76ers à 1h. Les traditionnels Christmas Games du 25 décembre proposeront cinq affiches, avec notamment ThunderSpurs à 19h30 et LakersRockets à 23h.

Le Martin Luther King Day, prévu le 19 janvier 2026, mettra en avant neuf rencontres dont CavaliersThunder à 20h30. La Rivals Week se déroulera du 20 au 24 janvier avec des affiches axées sur les rivalités historiques comme NuggetsLakers le 20 janvier à 4h ou Lakers – Clippers le 22 janvier à 4h.

Le NBA All-Star Weekend 2026 aura lieu du 13 au 15 février à Los Angeles, avec une nouvelle formule USA vs World pour le match des étoiles. La saison régulière se terminera le 12 avril 2026 avec les 30 équipes en action simultanément, avant le début du SoFi Play-In Tournament le 14 avril et les playoffs le 18 avril.

Cette saison 2025-2026 s’annonce comme l’une des plus passionnantes avec ses nouveaux partenaires de diffusion, ses affiches de prestige et ses innovations technologiques pour faciliter l’accès aux matchs en streaming.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
