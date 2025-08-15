Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver

La NBA a officiellement dévoilé le calendrier complet de la saison 2025-2026. Ce sera la 80ᵉ saison régulière de la ligue. Elle s’annonce exceptionnelle grâce à de nouveaux partenaires de diffusion et des affiches alléchantes toute l’année.

Une Opening Night explosive avec le retour sur NBC

La saison débutera le mardi 21 octobre 2025 avec un double-header historique. D’abord, à 1h30 (heure française), Oklahoma City Thunder, champions en titre, affronteront les Houston Rockets. Ensuite, à 4h, les Los Angeles Lakers défieront les Golden State Warriors. De plus, cette soirée marquera le retour de la NBA sur NBC et ses débuts sur Peacock, après plusieurs années d’absence.

Dès la première semaine, le spectacle sera au rendez-vous. Le mercredi soir proposera Knicks – Cavaliers et Mavericks – Spurs, avec notamment le grand retour de Victor Wembanyama. Le jeudi offrira une revanche des dernières Finals avec Pacers – Thunder, ainsi que l’affrontement Warriors – Nuggets entre les champions 2022 et 2023.

The NBA today released its complete game schedule for the 2025-26 regular season. ▪️ Press release: https://t.co/LnTxzCBXyt ▪️ Schedule by team: https://t.co/3gWlazdsd5 ▪️ Schedule by date: https://t.co/nGh9DYlpRk NBA Schedule Release presented by @Ticketmaster pic.twitter.com/iNIlCxwSXo — NBA Communications (@NBAPR) August 14, 2025

Les rendez-vous incontournables de la saison

Le calendrier 2025-2026 regorge d’événements spéciaux. L’Emirates NBA Cup débutera le 31 octobre avec huit rencontres, dont le choc Celtics – 76ers à 1h. Les traditionnels Christmas Games du 25 décembre proposeront cinq affiches, avec notamment Thunder – Spurs à 19h30 et Lakers – Rockets à 23h.

Le Martin Luther King Day, prévu le 19 janvier 2026, mettra en avant neuf rencontres dont Cavaliers – Thunder à 20h30. La Rivals Week se déroulera du 20 au 24 janvier avec des affiches axées sur les rivalités historiques comme Nuggets – Lakers le 20 janvier à 4h ou Lakers – Clippers le 22 janvier à 4h.

Le NBA All-Star Weekend 2026 aura lieu du 13 au 15 février à Los Angeles, avec une nouvelle formule USA vs World pour le match des étoiles. La saison régulière se terminera le 12 avril 2026 avec les 30 équipes en action simultanément, avant le début du SoFi Play-In Tournament le 14 avril et les playoffs le 18 avril.

Cette saison 2025-2026 s’annonce comme l’une des plus passionnantes avec ses nouveaux partenaires de diffusion, ses affiches de prestige et ses innovations technologiques pour faciliter l’accès aux matchs en streaming.