La liste des 12 joueurs pour l’Euro “sera rendue ce dimanche” par Frédéric Fauthoux

ÉQUIPE DE FRANCE - Après trois semaines de préparation et une quatrième victoire en autant de matchs, le sélectionneur français a annoncé qu'il allait livrer sa liste finale pour l'EuroBasket dans les prochaines heures.
00h00
Résumé
Frédéric Fauthoux a indiqué après la rencontre face à l’Espagne qu’il annoncera les 12 joueurs pour l’EuroBasket dimanche 17 août.

Crédit photo : Arthur Puybertier

“Nous ne pouvons jouer avec les nerfs des joueurs”. C’est un sélectionneur plein d’empathie pour son groupe qui a répondu à la grande question que tout le monde se posait dans la salle de presse. Après la victoire face à l’Espagne à Bercy, Frédéric Fauthoux a annoncé que la liste “sera rendue demain [dimanche, ndlr.] parce qu’il faut respecter les joueurs”.

Le technicien français estime que les 18 joueurs réduits peu à peu à 14 puis 13 avec le forfait de Vincent Poirier, ont répondu favorablement à son exigence, dans un contexte qu’il admet compliqué.

« on doit prendre une décision rapidement »

“Je crois que ce qu’il s’est passé durant cette préparation est quelque chose de difficile. Je me mets à leur place, ils ont dû jouer sous pression. Quand on voit l’engagement qu’ils ont eu durant les entraînements, pendant les matchs, et l’ambiance qui règne au sein de ce groupe vraiment uni, on doit prendre une décision rapidement”.

Frédéric Fauthoux pourra tenir son engagement dans les délais dès ce dimanche matin, où il sera présent devant les journalistes tout comme les joueurs encore présents.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
