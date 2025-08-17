Recherche
Équipe de France

Malgré la 5e place française, Nathan Soliman termine dans le cinq All-Star de l’Euro U16

Équipe de France U16 - Dans un Euro U16 remporté par la Serbie, Nathan Soliman a été élu dans le cinq majeur de la compétition, malgré la 5e place de la France. Un bon indicateur de sa domination individuelle (20 points et 10 rebonds de moyenne).
00h00
Résumé
Soliman, en survêtement depuis plusieurs heures au moment de la finale, avec les 4 autres élus

Crédit photo : FIBA

On se demandait s’il allait être élu dans le cinq majeur de la compétition, malgré la 5e place de l’équipe de France, à la manière d’un Pavle Backo (Serbie) lors de l’Euro U18. Finalement, les votants de la FIBA ne pouvaient pas passer à côté de son nom au moment d’élire les cinq meilleurs joueurs. Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans) a bien été nommé dans le cinq All-Star de cet Euro U16, aux côtés de Nikola Kusturica (Serbie, MVP), Petar Bjelica (Serbie), Gabrielus Buivydas (Lituanie) et Lun Jarc (Slovénie). C’est finalement l’Italie, quatrième, qui n’aura pas de représentant.

Au-dessus du lot physiquement et techniquement

Concernant Soliman, la récompense est logique au vu de sa domination individuelle. Son dernier match à 19 points dans le match de classement décisif contre la Lettonie lui a permis de se maintenir juste au-dessus de la barre des 20 points de moyenne, le premier Français depuis Antoine Diot en 2005 à réussir cet exploit dans un Euro U16.

La ligne statistique définitive de l’ailier-fort restera mémorable : 20,0 points de moyenne à 52% aux tirs (dont 25% à 3-points), 10,0 rebonds, 2,3 passes décisives, 2,1 interceptions et 1,9 contre en 29 minutes, pour 26,1 d’évaluation par match. C’est simple, aucun autre joueur n’a obtenu une telle évaluation globale, et seuls deux joueurs ont marqué plus de points. Dans une interview en début de compétition à un jeune journaliste turc, il expliquait que le QI basket était sa principale force, et le tir extérieur son axe de progression majeur.

Tourner la page

Soliman ne repart donc pas les mains vides de Tbilissi, contrairement à l’année dernière lors de la Coupe du monde U17 (la France avait terminé 9e). Avec ses coéquipiers, il a aussi réussi à aller chercher le dernier ticket qualificatif pour le Mondial U17 l’été prochain. L’objectif minimum a donc été atteint. Le fils de l’ancien international Williams Soliman (13 sélections avec les A) peut être satisfait de ses performances individuelles, tant il a été dominant dans les raquettes.

De quoi le mettre en confiance avant sa saison au Pôle France en NM1, où il a choisi de rester une dernière année au lieu de rejoindre un groupe pro comme son coéquipier Aaron Towo-Nansi. Le Cholet Basket était justement intéressé par ses services. Les centre de formation intéressés – qui seront nombreux à toquer à sa porte – devront attendre l’été prochain pour tenter d’attirer la nouvelle pépite du basket français.

