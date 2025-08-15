Recherche
Équipe de France

[Vidéo] 37 d’évaluation : incroyable Nathan Soliman avec les Bleuets, à une victoire du Mondial U17

Équipe de France - Battus par l’Italie en quart de finale de l'Euro U16, les Bleuets ont parfaitement réagi en surclassant l’Espagne (95-69) lors du premier match de classement. Un succès obtenu notamment grâce à un Nathan Soliman monumental avec 26 points et 18 rebonds.
00h00
Résumé
[Vidéo] 37 d'évaluation : incroyable Nathan Soliman avec les Bleuets, à une victoire du Mondial U17

Nathan Soliman a livré l’une des performances les plus marquantes de l’EuroBasket U16.

Crédit photo : FIBA

Après leur élimination cruelle face à l’Italie en quart de finale de l’Euro U16, les Bleuets se sont relancés avec éclat en battant l’Espagne (95-69) lors du premier match de classement. La sélection de Nicolas Absalon restent en course pour décrocher la cinquième place, synonyme de qualification au Mondial U17 2026. Ils devront s’imposer ce samedi 16 août contre la Lettonie pour valider leur billet.

Nathan Soliman, moteur du jeu tricolore

Cette perspective de lumière au bout du tunnel contre la Lettonie est notamment permise par la grande prestation de Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans) contre l’Espagne. Le joueur de l’INSEP a une nouvelle fois confirmé son statut de leader incontesté des Bleuets. Inarrêtable des deux côtés du terrain, l’ailier a livré une prestation XXL face à la Roja, compilant 26 points (10/21 aux tirs, 1/6 à 3-points), 18 rebonds (dont 5 offensifs), 4 passes décisives et 4 contres en 35 minutes de jeu.

Présent sur tous les fronts malgré un temps de jeu toujours très élevé depuis le début de la compétition, il a été le moteur de l’accélération française au retour des vestiaires, permettant à son équipe de creuser un écart décisif. Déjà brillant tout au long du tournoi, Soliman s’impose comme l’atout majeur des Bleuets dans leur quête de la cinquième place et de la qualification pour le Mondial U17 2026.

LIRE AUSSI

Retrouvez dans la vidéo ci-dessous les meilleures actions de Nathan Soliman contre l’Espagne.

Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
