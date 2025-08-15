Les Bleuets dominent l’Espagne et ne sont plus qu’à un match du Mondial U17 !

Tenants du titre, les Bleuets ont vécu une énorme désillusion mercredi 13 août en quart de l’Euro U16, éliminés par l’Italie sur un step-back à 3-points (76-73). Nathan Soliman et ses coéquipiers devaient absolument se ressaisir dès le vendredi face à l’Espagne pour leur premier match de classement, afin de rester en course pour la cinquième place de la compétition, dernière qualificative pour le mondial U17 2026. C’est désormais chose faite, avec un succès 95-69 acquis après un coup d’accélérateur au retour des vestiaires. Les Bleuets doivent maintenant finir le travail samedi pour le match entre les futurs cinquième et sixième de l’Euro.

1/15 à 3-points en première mi-temps !

Comme depuis le début de la compétition, Nathan Soliman a semblé inarrêtable, bien que son temps de jeu soit toujours aussi élevé. L’ailier du Pôle France comptait déjà 13 points à l’issue du premier quart-temps, durant lequel il n’est sorti qu’une trentaine de secondes. Il a toutefois pu s’appuyer sur un Lorenz Sanz précieux dans l’entame de match pour mettre la pression sur les Espagnols, qui ont rapidement été distancés après avoir fait douter les Français dans les premiers instants. La France menait déjà 28-19 après dix minutes.

Si l’équipe de France a continué de dérouler son basket, sous la houlette d’un Aaron Towo-Nansi gestionnaire (17 points et 9 passes décisives), elle n’a toutefois pas eu la réussite escomptée au bout de chacune de ses tentatives. Les Français n’ont concrétisé qu’un seul de leur quinze tirs à 3-points de la période, alors que les Espagnols tournaient à 38% de loin. Mais elle était en maîtrise du rebond (33 à 17 à la mi-temps), ce qui a permis de retenter sa chance la plupart du temps. Malgré leur maladresse et la sortie sur blessure d’Arthur Gruszka, les Bleuets ont gardé l’avantage après vingt minutes : 45-39.

Les Bleuets à un match du Mondial U17

Au retour des vestiaires, les Bleuets ont immédiatement infligé un 12-2 aux Espagnols (57-41, 23’), portés par un Nathan Soliman décidément remonté. Le prodige français a bouclé l’avant-dernière rencontre française de la compétition avec un énorme double-double : 26 points, 18 rebonds, auxquels il ajoute 4 passes et 4 contres, en 35 minutes. La Roja est oppressée, a perdu des ballons maladroitement, et n’a pas pu raccrocher le wagon français parti à toute vitesse vers un succès (95-69) crucial pour se relever et encore espérer.

Avec cette victoire, les Bleuets ne sont plus qu’à un match d’une qualification au Mondial U17 de l’été prochain, malgré l’élimination en quart. Pour cela, Nathan Soliman et ses coéquipiers devront puiser dans leurs dernières ressources ce samedi, pour s’octroyer la cinquième et dernière place qualificative du classement. Un scénario dans lequel la France est déjà qualifiée existe : si la Turquie, pays hôte du Mondial U17, remporte son match de classement.