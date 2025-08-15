Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Les Bleuets dominent l’Espagne et ne sont plus qu’à un match du Mondial U17 !

EQUIPE DE FRANCE - Éliminée aux portes des demi-finales par l’Italie, l’équipe de France a relevé la tête face à l’Espagne (95-69) pour son premier match de classement de l’EuroBasket, portée par un Nathan Soliman monumental (26 points, 18 rebonds). Ce résultat permet aux joueurs de Nicolas Absalon d’encore espérer se qualifier pour le Mondial U17, en cas de victoire samedi lors du dernier match de classement de la compétition.
|
00h00
Résumé
Les Bleuets dominent l’Espagne et ne sont plus qu’à un match du Mondial U17 !

Portés par un Nathan Soliman monumental, les Bleuets remportent le choc face à l’Espagne et peuvent encore se qualifier pour le Mondial U17 2026.

Crédit photo : FIBA

Tenants du titre, les Bleuets ont vécu une énorme désillusion mercredi 13 août en quart de l’Euro U16, éliminés par l’Italie sur un step-back à 3-points (76-73). Nathan Soliman et ses coéquipiers devaient absolument se ressaisir dès le vendredi face à l’Espagne pour leur premier match de classement, afin de rester en course pour la cinquième place de la compétition, dernière qualificative pour le mondial U17 2026. C’est désormais chose faite, avec un succès 95-69 acquis après un coup d’accélérateur au retour des vestiaires. Les Bleuets doivent maintenant finir le travail samedi pour le match entre les futurs cinquième et sixième de l’Euro.

– Class.5-8

1/15 à 3-points en première mi-temps !

Comme depuis le début de la compétition, Nathan Soliman a semblé inarrêtable, bien que son temps de jeu soit toujours aussi élevé. L’ailier du Pôle France comptait déjà 13 points à l’issue du premier quart-temps, durant lequel il n’est sorti qu’une trentaine de secondes. Il a toutefois pu s’appuyer sur un Lorenz Sanz précieux dans l’entame de match pour mettre la pression sur les Espagnols, qui ont rapidement été distancés après avoir fait douter les Français dans les premiers instants. La France menait déjà 28-19 après dix minutes.

Aaron TOWO-NANSI
Aaron TOWO-NANSI
17
PTS
4
REB
9
PDE
Logo EuroBasket U16
ESP
69 95
FRA

Si l’équipe de France a continué de dérouler son basket, sous la houlette d’un Aaron Towo-Nansi gestionnaire (17 points et 9 passes décisives), elle n’a toutefois pas eu la réussite escomptée au bout de chacune de ses tentatives. Les Français n’ont concrétisé qu’un seul de leur quinze tirs à 3-points de la période, alors que les Espagnols tournaient à 38% de loin. Mais elle était en maîtrise du rebond (33 à 17 à la mi-temps), ce qui a permis de retenter sa chance la plupart du temps. Malgré leur maladresse et la sortie sur blessure d’Arthur Gruszka, les Bleuets ont gardé l’avantage après vingt minutes : 45-39.

Les Bleuets à un match du Mondial U17

Au retour des vestiaires, les Bleuets ont immédiatement infligé un 12-2 aux Espagnols (57-41, 23’), portés par un Nathan Soliman décidément remonté. Le prodige français a bouclé l’avant-dernière rencontre française de la compétition avec un énorme double-double : 26 points, 18 rebonds, auxquels il ajoute 4 passes et 4 contres, en 35 minutes. La Roja est oppressée, a perdu des ballons maladroitement, et n’a pas pu raccrocher le wagon français parti à toute vitesse vers un succès (95-69) crucial pour se relever et encore espérer.

Nathan SOLIMAN
Nathan SOLIMAN
26
PTS
18
REB
4
PDE
Logo EuroBasket U16
ESP
69 95
FRA

Avec cette victoire, les Bleuets ne sont plus qu’à un match d’une qualification au Mondial U17 de l’été prochain, malgré l’élimination en quart. Pour cela, Nathan Soliman et ses coéquipiers devront puiser dans leurs dernières ressources ce samedi, pour s’octroyer la cinquième et dernière place qualificative du classement. Un scénario dans lequel la France est déjà qualifiée existe : si la Turquie, pays hôte du Mondial U17, remporte son match de classement.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
nico4nicolas
J'espère que ceux qui ont critiqué cette équipe de France après leur courte défaite contre l'Italie prendront un peu de recul en voyant cette victoire. Ce résultat ne permet pas plus de tirer de conclusion que le match précédent si ce n'est que la vérité d'un match n'a pas grande valeur. Les 4 premiers de chaque poule ont perdu en quart pour se retrouver à la lutte pour la 5ème place. Qui que soit le prochain adversaire des français (Lettonie ou Turquie), ça ne sera pas facile.
Répondre
(0) J'aime
doubleti
15% à 3pts et 65% aux lf.... On a de quoi douter non ? Il suffit que l'équipe adverse tienne le rebond et on peut facilement perdre contre une équipe en dessous de nous. Les espagnols se sont fait defoncer aux rebonds....et n'ont pas eu une grande réussite à 3pts. Mais notre défense était cette fois bien en place la plupart du temps. Des athlètes ne font pas des basketteurs. On enlève soliman, on serait où? A jouer les places 9 à 12 je pense
Répondre
(0) J'aime
lagiggz
Rarement vu une edf defoncer comme ca une équipe espagnole. Dommage la fin du match contre l'italie. Soliman n'a pas grand chose à faire dans sa categorie d'age soit dit en passant. Ne faut il pas concentrer les talents sur 2/3 équipes et faire l'impasse sur les autres (par impasse je veux dire tenter des trucs et des profils differents)?
Répondre
(0) J'aime
ryosanada
Très belle réaction du groupe. Meme quand l'Espagne est revenue en première mi-temps, ils ne sont pas désunis. Ils en ont remis en seconde mi-temps pour plier le match assez vite finalement. On verra ce qu'il se passe dans le match pour la 5ème place mais c'est bien déjà de les voir gagner ce match de cette manière là. Ça reste des gamins de 15, 16 ans. Enorme match de Nathan Soliman qui décidément est un sacré talent. ATN mieux que sur le quart mais toujours ce problème d'adresse. Il ne lui manque que ça en fait pour tout cartonner ATN.
Répondre
(0) J'aime
arden_lefort
Je n'ai regardé que la deuxième mi-temps. Et c'était bien. Nos jeunes ont dominé physiquement leurs adversaires de façon outrageuse. Et heureusement, parce que, quel gâchis à 3 pts!! Encore une fois:Soliman le magnifique! Quelle classe! En dépit d'un rang médiocre de l'EdF en fin de compèt, il ne serait pas étonnant de le voir sélectionné dans le cinq idéal. Du moins le mériterait-il. Encore une fois, un désastre de loin; cela en devient ridicule et affligeant. Encore une fois, A. T-N a trop porté le ballon, trop tiré avec un pourcentage calamiteux. Je lui reconnait toutefois quelques actions d'éclat, des vols de ballon amusants et des passes décisives. Il y a dans son jeu beaucoup de déchet. Ses "petits" camarades ont tiré leur épingle du jeu. Pourvu qu'ils continuent dans le dernier match!
Répondre
(0) J'aime
johndoe- Modifié
quel gachis a l'arrivée...il ya 2 maillons faibles dans l'équipe atn et le coach qui n'a toujours rien compris sur le temps de jeu de soliman, tout en sachant que le match de demain est important..il ne change jamais son 5 de base..quand tu vois le temps de jeu d'atn et son ratio.. dans le 1er quart temps,ca donne envie de pleurer..mentalement faudrait les faire redescendre un peu(sanz avec sa technique pour chambrage apres panier marqué)..ils oublient qu'ils ne seront au mieux que 5 eme...a mi distance; c'est un catastrophe..c'est plus des tirs, c'est des lachers de parpaing pour rebonds offensifs...cette équipe a un gros potentiel, mais elle le laisse systematiquemt a l'entrée de la salle..triste que ces jeunes de 16 ans qui jouent déja plus a la methode americaine qu'a l'européenne...sachant actuellement que les joueurs recherchés en NBA combines taille et adresse...résultat, sur la papier, il reste soliman et yangala..le reste ca sera élite2 ou nm1...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
challans ailier antibes saint-chamond
ELITE 2
00h00Challans fait revenir en ELITE 2 un ancien ailier d’Antibes et Saint-Chamond
EuroBasket U16
00h00Les Bleuets dominent l’Espagne et ne sont plus qu’à un match du Mondial U17 !
ELITE 2
00h00Abdel Kader Sylla en renfort de la Chorale de Roanne
Aux Sixers comme en équipe de France, Guerschon Yabusele fait l'unanimité
EuroBasket
00h00Malgré une marge de progression, Guerschon Yabusele est satisfait de la victoire en Espagne : “On arrive à imposer notre jeu et c’est ça la clé”
EuroBasket U16
00h00[Vidéo] Où et quand regarder France – Espagne, match crucial pour les Bleuets à l’Euro U16 en vue de la Coupe du Monde U17, ce vendredi
EuroBasket
00h00La gestion des temps de jeu en équipe de France, “une manière de nous tester” pour Sylvain Francisco
EuroBasket
00h00Vainqueurs en Espagne, les Bleus peuvent encore mieux faire selon Frédéric Fauthoux : “il y a de vraies bases de travail pour le début de l’Euro”
WNBA
00h00ITW – Juste Jocyte prend son envol de l’ASVEL : « Je ne veux pas être éternellement considérée comme ‘la pépite' »
Champion d'ELITE 2, Mathéo Le Lann rejoint Mulhouse en NM1
NM1
00h00Mulhouse : Mathéo Le Lann et Yohann Fansi rejoignent le finaliste de NM1
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
1 / 0