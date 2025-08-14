NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards

La NBA s’apprête à accueillir un nouveau propriétaire de renom. Tom Dundon, homme d’affaires texan de 54 ans, rachète les Portland Trail Blazers. Il possède déjà les Carolina Hurricanes en NHL depuis 2018. Selon Shams Charania (ESPN), le montant dépasse 4 milliards de dollars. Ce rachat marque un tournant historique pour la franchise de l’Oregon.

Une vente attendue depuis la mort de Paul Allen

Depuis plusieurs années, la vente était annoncée. Les Trail Blazers appartenaient à Paul Allen, cofondateur de Microsoft, mort en 2018. Son testament prévoyait la cession de ses équipes sportives. Les bénéfices devaient aller à des œuvres caritatives.

Sa sœur a organisé la transaction, Paul Allen n’ayant ni conjoint ni enfants. Le prix franchit la barre des 4 milliards, alors que les évaluations récentes tournaient autour de 3,5 milliards. Pourtant, la franchise ne compte qu’un seul titre NBA, remporté en 1977. Elle n’a plus participé aux playoffs depuis 2021.

Breaking: Carolina Hurricanes owner Tom Dundon has agreed to buy the Portland Trail Blazers from the estate of Paul G. Allen for a valuation of over $4 billion, sources tell @ShamsCharania. pic.twitter.com/5MEGyhNrvt — ESPN (@espn) August 13, 2025

L’expérience réussie de Dundon en NHL

Tom Dundon connaît le sport professionnel américain. Depuis qu’il dirige les Carolina Hurricanes, l’équipe a retrouvé le haut niveau. Après neuf saisons sans playoffs, elle s’est qualifiée chaque année. Il a réussi cette performance dans un marché modeste.

Ce bilan devrait faciliter l’approbation de l’opération par les autres propriétaires NBA. En plus, Dundon ne prévoit pas de déplacer la franchise. Les fans de Portland peuvent donc souffler.

L’avenir du front office et du staff technique reste à définir. Joe Cronin et Chauncey Billups, récemment prolongés, devraient rester en poste. Ce rachat s’inscrit dans la restructuration plus large du patrimoine Allen. La prochaine étape concernera la vente des Seattle Seahawks, pour un montant qui pourrait dépasser celui des Trail Blazers.