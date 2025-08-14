Recherche
NBA

NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards

Acquisition majeure en NBA : le propriétaire des Carolina Hurricanes Tom Dundon s'apprête à devenir le nouveau propriétaire des Portland Trail Blazers pour une somme dépassant les 4 milliards de dollars.
00h00
NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
Crédit photo : © Sergio Estrada-Imagn Images

La NBA s’apprête à accueillir un nouveau propriétaire de renom. Tom Dundon, homme d’affaires texan de 54 ans, rachète les Portland Trail Blazers. Il possède déjà les Carolina Hurricanes en NHL depuis 2018. Selon Shams Charania (ESPN), le montant dépasse 4 milliards de dollars. Ce rachat marque un tournant historique pour la franchise de l’Oregon.

Une vente attendue depuis la mort de Paul Allen

Depuis plusieurs années, la vente était annoncée. Les Trail Blazers appartenaient à Paul Allen, cofondateur de Microsoft, mort en 2018. Son testament prévoyait la cession de ses équipes sportives. Les bénéfices devaient aller à des œuvres caritatives.

Sa sœur a organisé la transaction, Paul Allen n’ayant ni conjoint ni enfants. Le prix franchit la barre des 4 milliards, alors que les évaluations récentes tournaient autour de 3,5 milliards. Pourtant, la franchise ne compte qu’un seul titre NBA, remporté en 1977. Elle n’a plus participé aux playoffs depuis 2021.

L’expérience réussie de Dundon en NHL

Tom Dundon connaît le sport professionnel américain. Depuis qu’il dirige les Carolina Hurricanes, l’équipe a retrouvé le haut niveau. Après neuf saisons sans playoffs, elle s’est qualifiée chaque année. Il a réussi cette performance dans un marché modeste.

Ce bilan devrait faciliter l’approbation de l’opération par les autres propriétaires NBA. En plus, Dundon ne prévoit pas de déplacer la franchise. Les fans de Portland peuvent donc souffler.

L’avenir du front office et du staff technique reste à définir. Joe Cronin et Chauncey Billups, récemment prolongés, devraient rester en poste. Ce rachat s’inscrit dans la restructuration plus large du patrimoine Allen. La prochaine étape concernera la vente des Seattle Seahawks, pour un montant qui pourrait dépasser celui des Trail Blazers.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
