Réduire la sélection à 12 joueurs, “un choix pas spécialement difficile” pour Frédéric Fauthoux

Présent en conférence de presse avant de recevoir l’Espagne à Bercy samedi 16 août, le sélectionneur français Frédéric Fauthoux a minimisé les éventuelles difficultés qu’il pouvait rencontrer pour réduire son groupe de 14 à 12 d’ici le début de l’EuroBasket en Grèce le 27 août. Paradoxalement, le technicien ne se fait “pas de nœud au cerveau” et s’estime heureux de pouvoir faire des choix entre des options de grande qualité.

“Ce n’est pas spécialement difficile de faire un choix entre les 14, car c’est avant tout une chance d’avoir autant de joueurs aussi compétitifs jusqu’au dernier jour. Entre eux, il y a une concurrence saine car ils s’entendent tous très bien”, se satisfait-il.

« On va surtout chercher à construire l’équipe

la plus complémentaire, avec des affinités »

Comme la qualité de ses joueurs ne sera visiblement pas le facteur déterminant de la sélection finale, Frédéric Fauthoux veut “surtout chercher à construire l’équipe la plus complémentaire, avec des affinités, car c’est important dans un groupe que les joueurs soient connectés. Avoir un choix à faire n’est pas forcément un nœud dans le cerveau, même si c’est beaucoup de responsabilités que de faire un choix au nom de l’équipe de France et pour le basket français en général. On a testé plein de solutions en match et en entraînement”.

Pour se rapprocher de sa décision finale, l’entraîneur de la Bourg ne va pas reproduire à Bercy le même schéma qu’à Badalone, où il s’était passé de trois joueurs pendant une mi-temps. “On va continuer à impliquer tout le monde. Depuis 15 jours, les joueurs s’investissent tous avec un état d’esprit assez incroyable. Les joueurs ont réussi à créer ça ensemble, donnent l’impression d’aimer jouer et faire les efforts ensemble. On va continuer ce que l’on a fait depuis le début”.