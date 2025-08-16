Recherche
Équipe de France

Réduire la sélection à 12 joueurs, “un choix pas spécialement difficile” pour Frédéric Fauthoux

EQUIPE DE FRANCE - Alors qu’il doit encore se passer de deux joueurs avant le début de l’EuroBasket le 27 août, le sélectionneur français a relevé la “chance” de disposer d’un vivier aussi qualitatif pour constituer son groupe final, et préfère mettre l’accent sur les “connexions entre joueurs” comme facteur de décision.
00h00
Réduire la sélection à 12 joueurs, "un choix pas spécialement difficile" pour Frédéric Fauthoux

Le sélectionneur français s’estime chanceux de pouvoir faire des choix entre des joueurs de qualité, pour constituer sa liste finale en vue de l’EuroBasket.

Crédit photo : Armand Lenoir / FFBB

Présent en conférence de presse avant de recevoir l’Espagne à Bercy samedi 16 août, le sélectionneur français Frédéric Fauthoux a minimisé les éventuelles difficultés qu’il pouvait rencontrer pour réduire son groupe de 14 à 12 d’ici le début de l’EuroBasket en Grèce le 27 août. Paradoxalement, le technicien ne se fait “pas de nœud au cerveau” et s’estime heureux de pouvoir faire des choix entre des options de grande qualité.

Frédéric Fauthoux entrevoit toujours des perspectives d’amélioration pour les Bleus, qui ont répondu présents dans certains registres.
Rédaction

“Ce n’est pas spécialement difficile de faire un choix entre les 14, car c’est avant tout une chance d’avoir autant de joueurs aussi compétitifs jusqu’au dernier jour. Entre eux, il y a une concurrence saine car ils s’entendent tous très bien”, se satisfait-il.

« On va surtout chercher à construire l’équipe

la plus complémentaire, avec des affinités »

Comme la qualité de ses joueurs ne sera visiblement pas le facteur déterminant de la sélection finale, Frédéric Fauthoux veut “surtout chercher à construire l’équipe la plus complémentaire, avec des affinités, car c’est important dans un groupe que les joueurs soient connectés. Avoir un choix à faire n’est pas forcément un nœud dans le cerveau, même si c’est beaucoup de responsabilités que de faire un choix au nom de l’équipe de France et pour le basket français en général. On a testé plein de solutions en match et en entraînement”.

Pour se rapprocher de sa décision finale, l’entraîneur de la Bourg ne va pas reproduire à Bercy le même schéma qu’à Badalone, où il s’était passé de trois joueurs pendant une mi-temps. “On va continuer à impliquer tout le monde. Depuis 15 jours, les joueurs s’investissent tous avec un état d’esprit assez incroyable. Les joueurs ont réussi à créer ça ensemble, donnent l’impression d’aimer jouer et faire les efforts ensemble. On va continuer ce que l’on a fait depuis le début”.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Commentaires

jeildo
Ça sent la carotte pour certains parce que ces fameuses connexions ont l’air subjectives
