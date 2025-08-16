Les Bleuets se qualifient pour le Mondial U17 de 2026, après leur victoire face à la Lettonie à l’Euro U16 !

Eliminée en quart de finale par l’Italie, l’équipe de France U16 n’était plus qu’à un pas de “sauver” son EuroBasket. Les joueurs de Nicolas Absalon retrouvaient la Lettonie pour un dernier match de classement pour les places 5 et 6 aux airs de petite finale. En effet, le vainqueur, finissant donc cinquième, allait décrocher l’ultime ticket européen pour la Coupe du Monde U17 de l’année prochaine, qui se tiendra en Turquie. Sans trop forcer, ce sont les Bleuets qui se sont emparés de cette prestigieuse invitation en disposant des Lettons sur le score de 90 à 66.

Soliman, Towo-Nansi, Yangala :

des leaders au rendez-vous

Galvanisé par le sésame qui l’attendait au bout de la rencontre, Aaron Towo-Nansi a repris de l’ampleur au scoring d’entrée, en assumant déjà 10 des 28 points français du premier quart-temps. Le meneur choletais a conclu son deuxième Euro U16 en deux étés avec un dernier match plein : 15 points à 4/10 aux tirs, 7 passes et 4 interceptions en 23 minutes, pour une évaluation de 23. Son association avec Nathan Soliman a de nouveau été létale, et a permis aux Bleuets de finir le premier acte largement devant : 28-11. En face, les Lettons ne parvenaient pas à se sortir de la pression mise par les tricolores, perdant déjà 9 ballons dans le premier quart.

Derrière, le collectif français a légèrement faibli au scoring, terminant la rencontre avec 55% d’adresse globale, contre 64% à la mi-temps. Heureusement, l’apport de Messi Yangala a semblé rassurer l’équipe de Nicolas Absalon, car l’intérieur est allé chercher de l’adresse près du cercle pour continuer à prendre le large. Le joueur de Fleury les Aubrais, toujours étincelant derrière ses deux leaders notamment en défense, termine sa campagne européenne par un beau double-double à 22 points (11/16 aux tirs) et 10 rebonds.

Des Bleuets en route pour le Mondial U17

Les joueurs ont donc une dernière fois répondu présents, encore menés par un Nathan Soliman énorme. L’ailier du Pôle France boucle sa compétition avec une sortie à 19 points à 7/11 aux tirs dont 2/2 à 3-points, 7 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 3 contres en 31 minutes. L’équipe de France U16 s’impose sans trembler 90-66, emmenée par ses leaders et une force collective déroutante pour des Lettons impuissants.

Au-delà de la simple victoire pour le classement, ce dernier succès permet aux Bleuets de terminer avec le cinquième et dernier spot européen pour la Coupe du Monde U17. Même si cela n’effacera sans doute pas l’énorme désillusion de l’élimination en quart de finale face à l’Italie, l’essentiel est assuré : le rendez-vous est pris avec la génération 2009 l’été prochain en Turquie pour un potentiel titre de champion du monde, deux ans après le sacre européen auquel Aaron Towo-Nansi, surclassé, avait déjà participé.