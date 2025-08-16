Comment regarder le choc France – Espagne, pour le retour des Bleus à Bercy

De retour d’Espagne avec un succès face à la Roja jeudi, l’équipe de France va tenter d’enchaîner une quatrième victoire dans sa préparation à l’EuroBasket 2025. Après s’être déplacés à Badalone, les Bleus reçoivent cette fois leur rival historique, l’Espagne, pour un match retour dans l’écrin de Bercy, qu’ils n’avaient plus fréquenté depuis la finale. La rencontre se déroule ce samedi 16 août (21h), à Paris devant plus de 10 000 personnes.

Un choc, et des célébrations du basket français

Ce deuxième France – Espagne en trois jours est à suivre en clair sur La Chaîne L’Équipe, à partir de 20h50. Pour cette rencontre, Paul Lacombe, joueur de Nanterre 92 et international français, sera de nouveau aux commentaires en tant que consultant, aux côtés de Erwan Abautret.

Après le premier affrontement de ce jeudi, les Bleus défieront à nouveau la Roja samedi 16 août à Bercy, lors d’une rencontre où d’anciens internationaux français seront célébrés.

Comme lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, La Chaîne L’Équipe diffuse les rencontres de préparation des Bleus à l’EuroBasket 2025. L’ensemble des matchs de préparation (Monténégro, Grande-Bretagne, Espagne par deux fois, Grèce) sont à suivre en direct sur la chaîne du canal 21 de la TNT.

La chaîne L’Équipe est accessible via :