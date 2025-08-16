Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Comment regarder le choc France – Espagne, pour le retour des Bleus à Bercy

Équipe de France - Les Bleus défient l'Espagne à Bercy pour leur quatrième match de préparation à l'EuroBasket 2025, ce samedi 16 août (21h). Une rencontre à suivre sur La Chaîne L'Équipe.
|
00h00
Résumé
Comment regarder le choc France – Espagne, pour le retour des Bleus à Bercy
Crédit photo : Armand Lenoir / FFBB

De retour d’Espagne avec un succès face à la Roja jeudi, l’équipe de France va tenter d’enchaîner une quatrième victoire dans sa préparation à l’EuroBasket 2025. Après s’être déplacés à Badalone, les Bleus reçoivent cette fois leur rival historique, l’Espagne, pour un match retour dans l’écrin de Bercy, qu’ils n’avaient plus fréquenté depuis la finale. La rencontre se déroule ce samedi 16 août (21h), à Paris devant plus de 10 000 personnes.

LIRE AUSSI
Équipe de France - Pour le premier de leurs deux affrontements contre l'Espagne, les Bleus l'ont emporté face à la Roja ce jeudi 14 août.
L’équipe de France regagne enfin contre l’Espagne : fin d’une disette de onze ans ! – BeBasket
Rédaction

Un choc, et des célébrations du basket français

Ce deuxième France – Espagne en trois jours est à suivre en clair sur La Chaîne L’Équipe, à partir de 20h50. Pour cette rencontre, Paul Lacombe, joueur de Nanterre 92 et international français, sera de nouveau aux commentaires en tant que consultant, aux côtés de Erwan Abautret.

Après le premier affrontement de ce jeudi, les Bleus défieront à nouveau la Roja samedi 16 août à Bercy, lors d’une rencontre où d’anciens internationaux français seront célébrés.

LIRE AUSSI
Le sélectionneur français a évoqué les célébrations qui seront données avant le coup d’envoi du France - Espagne à Bercy.
Le ‘Club des 200 sélections’ honoré à Bercy : « l’histoire du basket français va être fêtée avant tout » pour Frédéric Fauthoux – BeBasket
Rédaction

Comme lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, La Chaîne L’Équipe diffuse les rencontres de préparation des Bleus à l’EuroBasket 2025. L’ensemble des matchs de préparation (Monténégro, Grande-Bretagne, Espagne par deux fois, Grèce) sont à suivre en direct sur la chaîne du canal 21 de la TNT.

La chaîne L’Équipe est accessible via :

  • TNT (canal 21)
  • Box opérateurs (canal 21)
  • Molotov.TV
  • Site et application L’Équipe

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00Comment regarder le choc France – Espagne, pour le retour des Bleus à Bercy
LF2
00h00La SIG intègre officiellement la LF2 pour la saison 2025-2026 !
NBA
00h00L’Italien Danilo Gallinari annonce sa retraite internationale après l’EuroBasket 2025
randall cholet europe
À l’étranger
00h00Craig Randall II, l’ancien shooteur fou de Cholet, fait son retour en Europe
EuroBasket U16
00h00Les Bleuets se qualifient pour le Mondial U17 de 2026, après leur victoire face à la Lettonie à l’Euro U16 !
12 bleus espagne
EuroBasket
00h00Vincent Poirier forfait pour l’EuroBasket !
EuroBasket
00h00Un an après, Guerschon Yabusele retrouve Bercy, “un endroit encore plus spécial depuis les JO”
Équipe de France
00h00Le ‘Club des 200 sélections’ honoré à Bercy : « l’histoire du basket français va être fêtée avant tout » pour Frédéric Fauthoux
WNBA
00h00Janelle Salaün et Iliana Rupert s’illustrent à 3-points, Seattle renoue enfin avec la victoire
EuroBasket U16
00h00[Vidéo] Où regarder le dernier match des U16 Français, qualificatif pour le Mondial U17 ?
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00L’Italien Danilo Gallinari annonce sa retraite internationale après l’EuroBasket 2025
NBA
00h00Boston change d’ère : une vente record de 6,1 milliards redessine l’avenir des Celtics dès cet été
NBA
00h00Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
1 / 0