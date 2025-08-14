Un joueur de Betclic ELITE nouveau consultant sur La Chaîne L’Équipe

La Chaîne L’Équipe est le diffuseur officiel de l’équipe de France sur sa préparation à l’EuroBasket 2025. Après avoir diffusé les deux premiers matchs des Bleus, contre le Monténégro et la Grande-Bretagne, la chaîne du canal 21 de la TNT va poursuivre avec les deux France – Espagne à venir, ce jeudi 14 et samedi 16 août.

Nouvelle expérience de consultant pour Paul Lacombe

Pour la première rencontre contre la Roja, La Chaîne L’Équipe innove cependant avec un nouveau consultant, Paul Lacombe. Le joueur de Nanterre 92 sera aux commentaires aux côtés de Erwan Abautret de First Team. Ce ne sera pas une première pour le natif de Vénissieux, que l’on a déjà pu entendre sur les antennes de DAZN, notamment lors des derniers playoffs de Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR Paul LACOMBE Poste(s): Arrière Taille: 195 cm Âge: 35 ans (12/06/1990) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 6,8 #136 REB 4,3 #43 PD 2,9 #41

La rencontre entre la France et l’Espagne, 3e match préparatoire des Bleus à l’EuroBasket, se déroule ce jeudi 14 août (21h) à Badalone. Une rencontre visible donc sur La Chaîne L’Équipe.