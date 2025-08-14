Recherche
Betclic Élite

Un joueur de Betclic ELITE nouveau consultant sur La Chaîne L’Équipe

La Chaîne L'Équipe a annoncé l'intégration d'un nouveau consultant pour les matchs diffusés sur ses antennes. Il s'agit du joueur de Nanterre 92, Paul Lacombe.
|
00h00
Résumé
Un joueur de Betclic ELITE nouveau consultant sur La Chaîne L’Équipe
Crédit photo : Julie Dumélié

La Chaîne L’Équipe est le diffuseur officiel de l’équipe de France sur sa préparation à l’EuroBasket 2025. Après avoir diffusé les deux premiers matchs des Bleus, contre le Monténégro et la Grande-Bretagne, la chaîne du canal 21 de la TNT va poursuivre avec les deux France – Espagne à venir, ce jeudi 14 et samedi 16 août.

Nouvelle expérience de consultant pour Paul Lacombe

Pour la première rencontre contre la Roja, La Chaîne L’Équipe innove cependant avec un nouveau consultant, Paul Lacombe. Le joueur de Nanterre 92 sera aux commentaires aux côtés de Erwan Abautret de First Team. Ce ne sera pas une première pour le natif de Vénissieux, que l’on a déjà pu entendre sur les antennes de DAZN, notamment lors des derniers playoffs de Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Paul Lacombe.jpg
Paul LACOMBE
Poste(s): Arrière
Taille: 195 cm
Âge: 35 ans (12/06/1990)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
6,8
#136
REB
4,3
#43
PD
2,9
#41

La rencontre entre la France et l’Espagne, 3e match préparatoire des Bleus à l’EuroBasket, se déroule ce jeudi 14 août (21h) à Badalone. Une rencontre visible donc sur La Chaîne L’Équipe.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Commentaires

thegachette
Avec son bagout, y a moyen qu'il soit bon. On va voir ça...
Répondre
(0) J'aime
Betclic Élite
