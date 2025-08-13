Huit anciens internationaux célébrés lors de France – Espagne

Pour son dernier match de préparation sur le territoire français avant l’EuroBasket, la FFBB (Fédération Française de Basket-Ball) a annoncé son intention d’honorer plusieurs internationaux historiques. En effet, huit anciennes figures de l’équipe de France seront honorées à l’occasion de la rencontre France – Espagne prévue ce samedi 16 août à Bercy.

Le club des 200 sélections

Les joueurs honorés sont ceux appartenant au club des 200 sélections en équipe de France. Ainsi, l’on retrouve les anciennes gloires comme Hervé Dubuisson, Jacques Cachemire ou encore Jacques Monclar. Plus récemment, le manager général des Bleus, Boris Diaw, l’ancien capitaine tricolore, Florent Pietrus, ou encore le néo-retraité international, Nando De Colo, seront également célébrés à l’Accor Arena de Bercy. Enfin, Eric Beugnot et Jean-Michel Sénégal seront également de la partie.

La rencontre préparatoire entre la France et l’Espagne à l’Accor Arena se tiendra ce samedi 16 août (21h). Préalablement, l’équipe de France disputera un premier match amical contre la Roja, à Badalone le jeudi 14 août (21h).

Le récap des internationaux honorés :

Hervé Dubuisson (259 sélections)

Jacques Cachemire (250 sélections)

Boris Diaw (247 sélections)

Florent Pietrus (230 sélections)

Eric Beugnot (212 sélections)

Jean-Michel Sénégal (210 sélections)

Nando De Colo (209 sélections)

Jacques Monclar (201 sélections)