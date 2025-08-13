Huit anciens internationaux célébrés lors de France – Espagne

Recherche
Équipe de France

Équipe de France - La FFBB a annoncé qu'une cérémonie sera organisée en l'honneur des joueurs comptant plus de 200 sélections avec le maillot Bleu à l'occasion de France - Espagne samedi 16 août à Bercy.
|
00h00
Désormais manager général des Bleus, Boris Diaw a vécu plus de 200 sélections en équipe de France.

Crédit photo : FIBA

Pour son dernier match de préparation sur le territoire français avant l’EuroBasket, la FFBB (Fédération Française de Basket-Ball) a annoncé son intention d’honorer plusieurs internationaux historiques. En effet, huit anciennes figures de l’équipe de France seront honorées à l’occasion de la rencontre France – Espagne prévue ce samedi 16 août à Bercy.

Le club des 200 sélections

Les joueurs honorés sont ceux appartenant au club des 200 sélections en équipe de France. Ainsi, l’on retrouve les anciennes gloires comme Hervé Dubuisson, Jacques Cachemire ou encore Jacques Monclar. Plus récemment, le manager général des Bleus, Boris Diaw, l’ancien capitaine tricolore, Florent Pietrus, ou encore le néo-retraité international, Nando De Colo, seront également célébrés à l’Accor Arena de Bercy. Enfin, Eric Beugnot et Jean-Michel Sénégal seront également de la partie.

La rencontre préparatoire entre la France et l’Espagne à l’Accor Arena se tiendra ce samedi 16 août (21h). Préalablement, l’équipe de France disputera un premier match amical contre la Roja, à Badalone le jeudi 14 août (21h).

Le récap des internationaux honorés : 

  • Hervé Dubuisson (259 sélections)
  • Jacques Cachemire (250 sélections)
  • Boris Diaw (247 sélections)
  • Florent Pietrus (230 sélections)
  • Eric Beugnot (212 sélections)
  • Jean-Michel Sénégal (210 sélections)
  • Nando De Colo (209 sélections)
  • Jacques Monclar (201 sélections)

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
jc87
Il y a une petite faute de frappe pour Jacques Monclar qui a 201 sélections.
Répondre
(0) J'aime
lilian_bodron
Merci ! C'est corrigé.
Répondre
(0) J'aime
