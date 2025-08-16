Recherche
LF2

La SIG intègre officiellement la LF2 pour la saison 2025-2026 !

LF2 - Suite à son passage devant la Commission de la FFBB, la SIG Association Illkirch-Graffenstaden est promue en deuxième division féminine la saison prochaine, après la relégation de Tarbes. L'avenir de Bihorel est pour sa part toujours flou, en attendant une décision finale sur le dossier d'Alençon.
|
00h00
Résumé
La SIG intègre officiellement la LF2 pour la saison 2025-2026 !

La SIG intègre officiellement la Ligue 2 Féminine après la validation de son projet par la FFBB.

Crédit photo : Yann Sauer

Une treizième équipe intègre la deuxième division féminine française ! Après son passage devant la commission de Contrôle et de Gestion de la FFBB mercredi 6 août, la SIG Association Illkirch-Graffenstaden a annoncé “avec une grande joie” sur ses réseaux sociaux qu’elle “évoluera officiellement en Ligue Féminine 2 dès septembre”.

 

Deuxième de la poule A de NF1 la saison passée après être descendue de LF2 en 2024, la SIG n’avait pas obtenu sportivement sa montée, échouant de peu au stade du barrage LF2/NF1 face au Havre (2-1). Mais les Alsaciennes vont “bénéficier” de la rétrogradation administrative de Tarbes pour obtenir son billet en deuxième division française.

LIRE AUSSI
“En collaboration avec la FFBB”, les dirigeants de Tarbes travaillent sur “une intégration en NF1” pour éviter une descente en Régionale.
Tarbes abandonne tout espoir de rester en Ligue et vise “un engagement en NF1, en collaboration avec la FFBB” – BeBasket
Rédaction

Le club tarbais, qui pâtissait de dettes autour de 200 000 euros, a abandonné tout espoir de rester en Boulangère Wonderligue et même en Ligue, et vise “un engagement en NF1, en collaboration avec la FFBB”. Le TGB est numériquement remplacé dans l’élite par Chartres, qui était initialement relégué en LF2, ce qui laissait une place en deuxième division pour un repêchage.

LIRE AUSSI
La Fédération Française de Basketball a dévoilé le calendrier de la saison 2025/26 de LF2, qui attend ses deux dernières équipes.
Le calendrier complet de la saison 2025/26 de Ligue 2 Féminine dévoilé : deux clubs supplémentaires bientôt engagés ! – BeBasket
Rédaction

Bihorel bientôt intégré ?

De par sa saison passée, la SIG s’était vue proposer le projet LF2 pour la saison prochaine, et avait présenté un engagement devant la FFBB, qui a validé le dossier. Le club alsacien pourrait ne pas être le seul club repêché : Bihorel est également dans l’attente de l’évolution de son dossier qui dépend de l’examen d’Alençon.

Le club ornais, sous la menace d’une relégation administrative, défendra son dossier dans un dernier recours devant le CNOSF le 19 août. En cas d’avis défavorable, Les Haut-Normandes prendraient la place des Bas-Normandes en LF2. Il restera alors cinq semaines au club pour se préparer au début du championnat, dont le calendrier a été dévoilé avec deux affiches incomplètes.

Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
