Tarbes abandonne tout espoir de rester en Ligue et vise “un engagement en NF1, en collaboration avec la FFBB”

Après plusieurs semaines “de combat” pour se maintenir, le club de Tarbes a annoncé dans un communiqué avoir acté son non engagement en Boulangère Wonderligue, et entamé “l’élaboration d’un plan pluriannuel […] en collaboration avec la FFBB” pour sauver le club.

“Assurer la pérennité du club”

en “collaborant avec la FFBB”

Les dirigeants du TGB œuvrent pour “éviter la relégation en ligue régionale et les conséquences catastrophiques sur les emplois, le centre de formation, le secteur amateur et l’école de basket ainsi que sur la section sport adapté, et sauver le club”, peut-on lire dans le communiqué.

Dans ce sens, le club n’est pas seul, et “collabore avec la Fédération Française de Basketball pour assurer la pérennité du club”. C’est même cette dernière qui s’est rendue au chevet du TGB, pour lui suggérer une issue. “Sur proposition de la FFBB, le club étudie donc la possibilité d’être intégré dans le championnat de NF1”, plutôt que de descendre en ligue régionale, dont les aboutissants seraient plus dramatiques encore.

“Réintégrer la Ligue Elite

à l’issue des deux prochaines saisons”

À cette fin, la présidente Jeannie Cointre annonce avoir commencé à travailler avec ses collaborateurs sur “l’élaboration d’un plan pluriannuel ayant pour objectif de réintégrer la Ligue Elite à l’issue des deux prochaines saisons. La première étape est l’engagement en NF1 dès la saison prochaine avec une équipe compétitive, un budget en rapport avec cette ambition et le soutien total de nos partenaires institutionnels et privés, seuls gages de réussite de notre objectif”.

Dans sa démarche de reconstruction, l’équipe dirigeante appuie son “engagement et celui de nos salariés dans ce nouveau challenge” et espère trouvé de la résonance auprès des partenaires et supporters : “nous comptons sur votre soutien” est-il écrit en conclusion.