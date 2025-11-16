Après Paris et Villeurbanne, une AS Monaco « aux trois visages » s’impose cette fois au Mans !

Leader de Betclic ÉLITE, malgré sa victoire retirée, l’AS Monaco a encore envoyé un message fort ce dimanche. Après l’avoir emporté à Villeurbanne et à Paris, la Roca Team a cette fois dompté Antarès (93-84).

Un chassé-croisé passionnant à la mi-temps

Bousculés dès le début du match et incapables de stopper les assauts répétés des Monégasques, les Sarthois se sont très vite laissés distancer par une Roca Team très efficace offensivement. En 10 minutes, les hommes de Guillaume Vizade ont encaissé 35 points. Si Terry Tarpey, ancien pensionnaires du MSB, est longtemps resté muet en terme de scoring, Élie Okobo a lui porté son équipe (16 points et 2 passes décisives). De quoi rapidement leur conférer 18 points de retard (23-41), pour un match à sens unique ?

Pas du tout ! Dans le dur et dominés dans tous les secteurs du jeu, les Manceaux ont tout tenté pour rester au contact des Monégasques. Revenu à 3 points de la Roca Team à la mi-temps (48-51, 20′) grâce notamment à l’efficacité redoutable de Johnny Berhanemeskel (23 points), Le Mans Sarthe Basket s’est totalement relancé dans ce match de séries.

Mike James précieux, avant le coup de sang

Longtemps mené dans cette rencontre, le MSB est revenu à hauteur de Monaco (51-51, 22′). À la faveur d’un gros run et d’un 9-2 infligé d’entrée au retour des vestiaires aux hommes de Vassilis Spanoulis, les Sarthois ont repris les commandes de ce match passionnant (57-53, 25′). L’écart n’a cessé d’augmenter au fur et à mesure en faveur de Manceaux survoltés et incandescents (61-55, 27e minute).

Mais, sur le Rocher, quand l’équipe monégasque vacille, un homme sort de sa boîte au meilleur moment pour porter les siens et relancer une machine jusqu’alors enrayée. Et cet homme providentiel n’est autre que le capitaine de l’équipe. Avec 16 points inscrits, 5 rebonds captés et 6 passes délivrées, Mike James a permis à son équipe de maîtriser le MSB. Problème. : il a été renvoyé aux vestiaires prématurément…

Heureusement pour elle, la Roca Team avait déjà fait la différence et s’impose finalement 93-84 à Antarès. « On n’avait plus d’énergie à la fin », reconnait Trevor Hudgins, interrogé par DAZN. « On a beaucoup donné en première mi-temps pour revenir et on a manqué de lucidité pour conclure. »

« Je suis fier de la résilience de l’équipe », clame Alpha Diallo. C’est comme si on avait montré trois visages aujourd’hui : très bien au début, moins après, et mieux pour finir ! Il faut que l’on arrive à montrer plus de constance en général. »