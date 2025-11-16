Recherche
Betclic Élite

Après Paris et Villeurbanne, une AS Monaco « aux trois visages » s’impose cette fois au Mans !

Betclic ÉLITE - Dans une rencontre passionnante, l'AS Monaco s'est imposée face au Mans à Antarès (84-93). C'est la sixième victoire d'affilée de la Roca Team, toujours leader, en championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Après Paris et Villeurbanne, une AS Monaco « aux trois visages » s’impose cette fois au Mans !

Après la SuperCoupe, l’AS Monaco bat encore Le Mans cette saison

Crédit photo : Julie Dumélié

Leader de Betclic ÉLITE, malgré sa victoire retirée, l’AS Monaco a encore envoyé un message fort ce dimanche. Après l’avoir emporté à Villeurbanne et à Paris, la Roca Team a cette fois dompté Antarès (93-84).

– Journée 8

Un chassé-croisé passionnant à la mi-temps

Bousculés dès le début du match et incapables de stopper les assauts répétés des Monégasques, les Sarthois se sont très vite laissés distancer par une Roca Team très efficace offensivement. En 10 minutes, les hommes de Guillaume Vizade ont encaissé 35 points. Si Terry Tarpey, ancien pensionnaires du MSB, est longtemps resté muet en terme de scoring, Élie Okobo a lui porté son équipe (16 points et 2 passes décisives). De quoi rapidement leur conférer 18 points de retard (23-41), pour un match à sens unique ?

Yoan MAKOUNDOU
Yoan MAKOUNDOU
14
PTS
6
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
84 93
ASM

Pas du tout ! Dans le dur et dominés dans tous les secteurs du jeu, les Manceaux ont tout tenté pour rester au contact des Monégasques. Revenu à 3 points de la Roca Team à la mi-temps (48-51, 20′) grâce notamment à l’efficacité redoutable de Johnny Berhanemeskel (23 points), Le Mans Sarthe Basket s’est totalement relancé dans ce match de séries.

Mike James précieux, avant le coup de sang 

Longtemps mené dans cette rencontre, le MSB est revenu à hauteur de Monaco (51-51, 22′). À la faveur d’un gros run et d’un 9-2 infligé d’entrée au retour des vestiaires aux hommes de Vassilis Spanoulis, les Sarthois ont repris les commandes de ce match passionnant (57-53, 25′). L’écart n’a cessé d’augmenter au fur et à mesure en faveur de Manceaux survoltés et incandescents (61-55, 27e minute).

Johnny BERHANEMESKEL
Johnny BERHANEMESKEL
23
PTS
3
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
84 93
ASM

Mais, sur le Rocher, quand l’équipe monégasque vacille, un homme sort de sa boîte au meilleur moment pour porter les siens et relancer une machine jusqu’alors enrayée. Et cet homme providentiel n’est autre que le capitaine de l’équipe. Avec 16 points inscrits, 5 rebonds captés et 6 passes délivrées, Mike James a permis à son équipe de maîtriser le MSB. Problème. : il a été renvoyé aux vestiaires prématurément…

LIRE AUSSI

Heureusement pour elle, la Roca Team avait déjà fait la différence et s’impose finalement 93-84 à Antarès. « On n’avait plus d’énergie à la fin », reconnait Trevor Hudgins, interrogé par DAZN. « On a beaucoup donné en première mi-temps pour revenir et on a manqué de lucidité pour conclure. » 

« Je suis fier de la résilience de l’équipe », clame Alpha Diallo. C’est comme si on avait montré trois visages aujourd’hui : très bien au début, moins après, et mieux pour finir ! Il faut que l’on arrive à montrer plus de constance en général. »

Alpha DIALLO
Alpha DIALLO
11
PTS
4
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
84 93
ASM
Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
