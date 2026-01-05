Derrick Jones Jr. rechute : nouvelle blessure au genou pour l’ailier des Clippers

Décidément, la saison 2025-2026 tourne au cauchemar pour Derrick Jones Jr.. L’ailier des Los Angeles Clippers vient de subir une nouvelle entorse du ligament croisé au genou droit, selon les informations révélées par Shams Charania d’ESPN ce dimanche. Une rechute particulièrement cruelle qui intervient seulement quatre matchs après son retour de blessure.

Le timing de cette nouvelle blessure est d’autant plus frustrant que Jones Jr. s’était déjà blessé au même genou plus tôt cette saison, une première entorse qui l’avait tenu éloigné des parquets pendant plus d’un mois. Cette fois-ci, la blessure s’est produite lors de la défaite des Clippers face aux Boston Celtics samedi soir, ironiquement contre la même équipe que lors de sa première blessure.

Un coup dur pour la remontée des Clippers au classement

Cette nouvelle absence tombe particulièrement mal pour les Clippers, qui traversaient enfin une période faste. Le retour de Jones Jr. avait coïncidé avec une série de six victoires consécutives, permettant à l’équipe californienne de retrouver un peu d’air après un début de saison catastrophique. Actuellement treizièmes de la Conférence Ouest avec un bilan de 12 victoires pour 22 défaites, les Clippers avaient enfin relancé la machine avant la claque reçue face aux Celtics.

L’ailier vétéran tournait à un peu plus de 10 points par match cette saison, malgré ses problèmes de santé récurrents qui l’empêchaient de trouver un rythme constant. Ses qualités défensives et son potentiel athlétique étaient devenus des éléments clés dans la rotation de Tyronn Lue, apportant l’intensité physique et la stabilité dont l’équipe avait besoin.

L’absence prolongée de Jones Jr. va contraindre l’entraîneur des Clippers à bricoler sur les postes d’ailiers, d’autant que Bradley Beal et Bogdan Bogdanovic sont également indisponibles. Nicolas Batum pourrait bénéficier de temps de jeu supplémentaire pour compenser cette absence. Si tout se passe bien dans sa réévaluation prévue dans six semaines, l’horizon le plus réaliste pour revoir Jones Jr. sur les parquets serait après le All-Star Break.

Les Clippers ont tout de même reçu une bonne nouvelle avec le retour d’Ivica Zubac samedi, qui avait manqué deux semaines de compétition en raison d’une entorse à la cheville.