Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Retour rassurant pour Maxime Raynaud, Nolan Traoré maladroit mais Brooklyn fait plonger Denver

NBA – Blessé au genou vendredi, Maxime Raynaud a retrouvé le terrain avec Sacramento contre le Milwaukee d’un Giannis Antetokounmpo tout simplement trop fort. De son côté, Nolan Traoré a manqué de justesse, mais ses coéquipiers ont causé beaucoup de tort à Denver.
|
00h00
Résumé
Écouter
Retour rassurant pour Maxime Raynaud, Nolan Traoré maladroit mais Brooklyn fait plonger Denver

Nolan Traoré (à gauche) et Brroklyn ont fait chuter Denver du podium de la conférence Ouest.

Crédit photo : Wendell Cruz-Imagn Images

Il fallait assurément se brancher à Washington pour voir des Français performer sur les parquets de NBA ce dimanche soir. Alors que Rudy Gobert s’est montré impérial face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly, il était plus difficile d’en dire autant pour Maxime Raynaud. Et encore plus pour Nolan Traoré.

L’intérieur de Sacramento a confirmé par sa présence au rebond que sa blessure au genou vendredi était bénigne. Mais il n’a pas empêché les Kings de s’écrouler contre Milwaukee (98-115). De son côté Nolan Traoré a joué, ce qui est loin d’être acquis depuis le début de saison. Mais il n’a pas pesé dans l’exploit de Brooklyn, qui a fait chuter Denver de très très haut (127-115). On fait le point !

LIRE AUSSI

Maxime Raynaud de retour à Sacramento

Nous avions quitté Maxime Raynaud sur une note frustrante. Indéboulonnable à Sacramento, l’intérieur parisien avait prématurément laissé ses coéquipiers vendredi face à Phoenix, après avoir contracté une blessure au genou gauche. S’il se voulait rassurant avant que les médecins n’abondent dans son sens, sa présence ou non face à Milwaukee dimanche soir était évidemment scrutée. Présence, il y a eu ; mais le joueur formé à Stanford est resté discret pour son retour au terrain, ponctué par une lourde défaite 98-115.

 

Maxime RAYNAUD
Maxime RAYNAUD
6
PTS
8
REB
1
PDE
Logo NBA
SAC
98 115
MIL
LIRE AUSSI

Logiquement dans le cinq de départ californien, Maxime Raynaud a disputé 24 minutes sur le parquet. Le temps pour lui de grappiller 8 rebonds face à une raquette très dense : Giannis Antetokounmpo et Myles Turner. Honorable donc, mais ses vis-à-vis ont été beaucoup permissifs au scoring. Raynaud n’a pris sa chance que 5 fois, pour 6 petits points ; assez loin de sa dizaine de points de moyenne.

En face, Giannis Antetokounmpo n’a fait qu’une bouchée des Kings. Le phénoménal Grec était juste inarrêtable, et signe 37 points à 13/17 aux tirs, et 11 rebonds en 32 minutes.

Giannis ANTETOKOUNMPO
Giannis ANTETOKOUNMPO
37
PTS
11
REB
1
PDE
Logo NBA
SAC
98 115
MIL

LIRE AUSSI

Nolan Traoré minimaliste avec Brooklyn

L’exploit retentissant de la soirée, sur le papier, a certainement eu lieu au Barclays Center de Brooklyn, où les Nets recevaient Denver. Sur le papier seulement, car les Nuggets doivent apprendre à faire sans Nikola Jokić pour au moins un mois, le Serbe s’étant blessé la semaine passée. Malgré un Jamal Murray important (27 points), les visiteurs ont lourdement chuté 127-115 face à Brooklyn, et retombent dans le même temps au pied du podium à l’Ouest.

Nolan TRAORÉ
Nolan TRAORÉ
5
PTS
3
REB
4
PDE
Logo NBA
BRO
127 115
DEN
LIRE AUSSI

Dans ce match, Michael Porter Jr. a fait du tort à son ancienne équipe en totalisant 27 points et 11 rebonds en 32 minutes. Le Français de l’étape Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) n’a lui que très peu pesé. Avec 18 minutes en sortie de banc, l’ancien joueur du SQBB a marqué 5 petits points à 2/10 aux tirs. Il y ajoute 4 passes et 3 rebonds toutefois.

Ironiquement, ce résultat est mauvais pour les deux équipes. Denver perd sa place dans le top 3 de l’Ouest pendant que Brooklyn s’éloigne des tréfonds du classement, synonyme de choix de draft élevé. Les Nets sont 13es à l’Est, devant Indiana et Washington.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lulutoutvert
Le coach de Traoré l'avait tancé sur son tir à 3 pts. ben sur ce match, il a beaucoup arrosé encore sans une grande réussite (1/7 me semble-t'il)
Répondre
(2) J'aime
lefree74
oui il va se reprendre une branlée !!😅
Répondre
(0) J'aime
arden_lefort
Vous avez raison. Cela signifie que désormais, nos jeunes joueurs devront posséder un tir a trois points fiable, efficace s'ils veulent accéder à la NBA et y persévérer. Le seul physique ne suffira plus.
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
de fiable à faible, ça se joue à peu de chose :=)
(0) J'aime
elmanu
Entre-temps il a fait un meilleur match sans tirer à 3 pts je crois, sans doute son meilleur de la saison... Il va falloir que Fernandez le "tance" souvent on dirait. Traoré va devoir l'écouter parce qu'il risque de perdre patience, et il a de la concurrence... Il a quand même tendance à arroser depuis assez longtemps je trouve quand même, en EDF jeune c'était deja le cas.
Répondre
(0) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
NBA
00h00« La NBA, c’est la sécurité à vie » : Guerschon Yabusele explique pourquoi la ligue américaine change tout financièrement
Joan Beringer a signé son meilleur match de la saison en G-League
G League
00h00Joan Beringer signe son premier gros double-double de la saison
À l’étranger
00h00Sylvain Francisco rentable, le Žalgiris Kaunas surclasse Neptūnas et conforte sa place de leader du championnat lituanien
Coupe de France Masculine
00h00Où regarder gratuitement Blois – Bourg, le dernier 1/8 de finale de Coupe de France ?
Betclic ELITE
00h00Nadir Hifi ne s’en cache pas : « La NBA, c’est clairement le prochain objectif »
La Boulangère Wonderligue
00h00Monique Akoa-Makani porte Bourges sur le podium, retour réussi pour Hortense Limouzin avec Toulouse, Lattes-Montpellier toujours solide en 2026
NBA
00h00Retour rassurant pour Maxime Raynaud, Nolan Traoré maladroit mais Brooklyn fait plonger Denver
NBA
00h00Nouveau double-double pour Rudy Gobert, taille patron face à Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly
Tonye Jekiri passe du CSKA Moscou au Partizan Belgrade
EuroLeague
00h00Tonye Jekiri au Partizan Belgrade pour remplacer Tyrique Jones, parti à l’Olympiakos
NBA
00h00ITW Rudy Gobert : « En général, quand tu fais une bonne défense, ça ne va pas finir sur Instagram ou Twitter »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00« La NBA, c’est la sécurité à vie » : Guerschon Yabusele explique pourquoi la ligue américaine change tout financièrement
Betclic ELITE
00h00Nadir Hifi ne s’en cache pas : « La NBA, c’est clairement le prochain objectif »
NBA
00h00Retour rassurant pour Maxime Raynaud, Nolan Traoré maladroit mais Brooklyn fait plonger Denver
NBA
00h00Nouveau double-double pour Rudy Gobert, taille patron face à Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly
Alperen Sengun, contraint de quitter le parquet
NBA
00h00La blessure d’Alperen Sengun fragilise les Houston Rockets
NBA
00h00ITW Rudy Gobert : « En général, quand tu fais une bonne défense, ça ne va pas finir sur Instagram ou Twitter »
Luka Doncic et LeBron James offrent une nouvelle victoire serrée aux Lakers
NBA
00h00Luka Doncic et LeBron James dominent Memphis pour maintenir leur série clutch
Stephen Curry et son père : Dell Curry
NBA
00h00Stephen Curry et Dell Curry entrent dans l’histoire de la NBA avec un nouveau record père-fils
Devin Booker décisif face au Thunder
NBA
00h00Devin Booker crucifie le Thunder à la dernière seconde : victoire spectaculaire des Suns
Mark Williams sous le maillot des Suns
NBA
00h00Mark Williams reste amer après son transfert avorté vers les Lakers
1 / 0