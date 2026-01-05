Retour rassurant pour Maxime Raynaud, Nolan Traoré maladroit mais Brooklyn fait plonger Denver

Il fallait assurément se brancher à Washington pour voir des Français performer sur les parquets de NBA ce dimanche soir. Alors que Rudy Gobert s’est montré impérial face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly, il était plus difficile d’en dire autant pour Maxime Raynaud. Et encore plus pour Nolan Traoré.

L’intérieur de Sacramento a confirmé par sa présence au rebond que sa blessure au genou vendredi était bénigne. Mais il n’a pas empêché les Kings de s’écrouler contre Milwaukee (98-115). De son côté Nolan Traoré a joué, ce qui est loin d’être acquis depuis le début de saison. Mais il n’a pas pesé dans l’exploit de Brooklyn, qui a fait chuter Denver de très très haut (127-115). On fait le point !

Maxime Raynaud de retour à Sacramento

Nous avions quitté Maxime Raynaud sur une note frustrante. Indéboulonnable à Sacramento, l’intérieur parisien avait prématurément laissé ses coéquipiers vendredi face à Phoenix, après avoir contracté une blessure au genou gauche. S’il se voulait rassurant avant que les médecins n’abondent dans son sens, sa présence ou non face à Milwaukee dimanche soir était évidemment scrutée. Présence, il y a eu ; mais le joueur formé à Stanford est resté discret pour son retour au terrain, ponctué par une lourde défaite 98-115.

Logiquement dans le cinq de départ californien, Maxime Raynaud a disputé 24 minutes sur le parquet. Le temps pour lui de grappiller 8 rebonds face à une raquette très dense : Giannis Antetokounmpo et Myles Turner. Honorable donc, mais ses vis-à-vis ont été beaucoup permissifs au scoring. Raynaud n’a pris sa chance que 5 fois, pour 6 petits points ; assez loin de sa dizaine de points de moyenne.

En face, Giannis Antetokounmpo n’a fait qu’une bouchée des Kings. Le phénoménal Grec était juste inarrêtable, et signe 37 points à 13/17 aux tirs, et 11 rebonds en 32 minutes.

Nolan Traoré minimaliste avec Brooklyn

L’exploit retentissant de la soirée, sur le papier, a certainement eu lieu au Barclays Center de Brooklyn, où les Nets recevaient Denver. Sur le papier seulement, car les Nuggets doivent apprendre à faire sans Nikola Jokić pour au moins un mois, le Serbe s’étant blessé la semaine passée. Malgré un Jamal Murray important (27 points), les visiteurs ont lourdement chuté 127-115 face à Brooklyn, et retombent dans le même temps au pied du podium à l’Ouest.

Dans ce match, Michael Porter Jr. a fait du tort à son ancienne équipe en totalisant 27 points et 11 rebonds en 32 minutes. Le Français de l’étape Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) n’a lui que très peu pesé. Avec 18 minutes en sortie de banc, l’ancien joueur du SQBB a marqué 5 petits points à 2/10 aux tirs. Il y ajoute 4 passes et 3 rebonds toutefois.

Nolan Traore D'ing up Jamal Murray on the switch. pic.twitter.com/dWRwuGwzIr — Erik Slater (@erikslater_) January 4, 2026

Ironiquement, ce résultat est mauvais pour les deux équipes. Denver perd sa place dans le top 3 de l’Ouest pendant que Brooklyn s’éloigne des tréfonds du classement, synonyme de choix de draft élevé. Les Nets sont 13es à l’Est, devant Indiana et Washington.