Nouveau double-double pour Rudy Gobert, taille patron face à Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly

Les déplacements sur la Côte Est semblent plutôt bien réussir à Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) et Minnesota. Déjà auteur d’un double-double autoritaire face à la raquette nouvelle génération du Heat la veille, le quadruple Défenseur de l’année a cette fois pris ses quartiers à Washington, où il vient d’accorder une interview à BeBasket, au micro de Tom Compayrot et Eliott Caillot

L’écart béant de niveau entre les Wizards avant-derniers de leur conférence et des Wolves affamés 6es à l’Ouest s’est rapidement ressenti. Les Loups retrouvent leur tanière avec un confortable succès (115-141).

10e double-double de la saison pour Rudy Gobert

Seul Français en verve samedi soir à Miami, où il avait signé son 9e double-double de l’année sur le nez de Bam Adebayo et Kel’el Ware, Rudy Gobert a remis le couvert face à son compatriote Alexandre Sarr. Le Saint-Quentinois a désormais fait la passe de 10 au compteur double-double, signant 18 points à 8/10 aux tirs, 14 rebonds et 4 contres en 29 minutes. Tout simplement trop fort pour la jeune garde de DC.

Rudy Gobert 18 PTS, 14 REB, 4 BLK, 8/10 FG, 2/2 FT, 1 TO, 82.7% TS vs Wizards https://t.co/BtA6joJyE9 pic.twitter.com/9Wo6CVtIir — Basketball Performances (@NBAPerformances) January 5, 2026

Tant bien que mal, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) a essayé d’exister dans la raquette, que Gobert avait fait sienne. Le Toulousain a vécu une soirée cauchemardesque, l’une des rares de la saison pour être signalée. Sarr n’a marqué que 7 points, bien gêné par son vis-à-vis (3/10 aux tirs) et pris 3 rebonds. La combativité du sophomore français a néanmoins été mise en évidence, notamment en répondant magistralement aux provocations de la superstar adverse Anthony Edwards.

Amazing: Anthony Edwards sinks a floater over Alex Sarr, points at him. Seconds later, Alex Sarr throws down a dunk in transition, points at Edwards. We've got a point-off, folks. pic.twitter.com/iPIRz574Py — Chase Hughes (@chasedcsports) January 4, 2026

Bilal Coulibaly adroit, mais esseulé

Dernier français de la rencontre, sur les lignes arrières cette fois, Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) n’a pas non plus brillé face aux Wolves. Si son adresse reste correcte (50%), elle a toutefois été cantonnée à un trop faible volume (6 tirs) pour avoir un impact quelconque sur le résultat. L’ancien joueur des Mets 92 boucle la rencontre avec 6 points, 4 rebonds et 2 contres. Son impact défensif était trop marginalisé.

Cette bataille à sens unique n’a pas empêché de belles images une fois le buzzer a retenti. Les trois Français de la rencontre se sont alors retrouvés, sourire aux lèvres, pour un moment d’échange. Les duels franco-français se multiplient, pour le plus grand bonheur de tous.