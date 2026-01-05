Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Nouveau double-double pour Rudy Gobert, taille patron face à Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly

NBA - Déjà prolifique la veille à Miami, l'intérieur de Minnesota Rudy Gobert a réitéré sa performance dimanche soir sur le parquet de Washington. Le Saint-Quentinois a dominé la raquette lors de la victoire des Timberwolves, laissant ses compatriotes Alex Sarr et Bilal Coulibaly sur le carreau.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nouveau double-double pour Rudy Gobert, taille patron face à Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly

Rudy Gobert a compilé son 10e double-double de la saison face à son compatriote Alexandre Sarr.

Crédit photo : Geoff Burke-Imagn Images

Les déplacements sur la Côte Est semblent plutôt bien réussir à Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) et Minnesota. Déjà auteur d’un double-double autoritaire face à la raquette nouvelle génération du Heat la veille, le quadruple Défenseur de l’année a cette fois pris ses quartiers à Washington, où il vient d’accorder une interview à BeBasket, au micro de Tom Compayrot et Eliott Caillot

L’écart béant de niveau entre les Wizards avant-derniers de leur conférence et des Wolves affamés 6es à l’Ouest s’est rapidement ressenti. Les Loups retrouvent leur tanière avec un confortable succès (115-141).

– Journée 5012026
LIRE AUSSI

 

10e double-double de la saison pour Rudy Gobert

Seul Français en verve samedi soir à Miami, où il avait signé son 9e double-double de l’année sur le nez de Bam Adebayo et Kel’el Ware, Rudy Gobert a remis le couvert face à son compatriote Alexandre Sarr. Le Saint-Quentinois a désormais fait la passe de 10 au compteur double-double, signant 18 points à 8/10 aux tirs, 14 rebonds et 4 contres en 29 minutes. Tout simplement trop fort pour la jeune garde de DC.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
18
PTS
14
REB
0
PDE
Logo NBA
WAS
115 141
MIN
LIRE AUSSI

Tant bien que mal, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) a essayé d’exister dans la raquette, que Gobert avait fait sienne. Le Toulousain a vécu une soirée cauchemardesque, l’une des rares de la saison pour être signalée. Sarr n’a marqué que 7 points, bien gêné par son vis-à-vis (3/10 aux tirs) et pris 3 rebonds. La combativité du sophomore français a néanmoins été mise en évidence, notamment en répondant magistralement aux provocations de la superstar adverse Anthony Edwards.

Alexandre SARR
Alexandre SARR
7
PTS
3
REB
4
PDE
Logo NBA
WAS
115 141
MIN

Bilal Coulibaly adroit, mais esseulé

Dernier français de la rencontre, sur les lignes arrières cette fois, Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) n’a pas non plus brillé face aux Wolves. Si son adresse reste correcte (50%), elle a toutefois été cantonnée à un trop faible volume (6 tirs) pour avoir un impact quelconque sur le résultat. L’ancien joueur des Mets 92 boucle la rencontre avec 6 points, 4 rebonds et 2 contres. Son impact défensif était trop marginalisé.

Bilal COULIBALY
Bilal COULIBALY
6
PTS
4
REB
1
PDE
Logo NBA
WAS
115 141
MIN

Cette bataille à sens unique n’a pas empêché de belles images une fois le buzzer a retenti. Les trois Français de la rencontre se sont alors retrouvés, sourire aux lèvres, pour un moment d’échange. Les duels franco-français se multiplient, pour le plus grand bonheur de tous.

 

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
NBA
00h00Retour rassurant pour Maxime Raynaud, Nolan Traoré maladroit mais Brooklyn fait plonger Denver
NBA
00h00Nouveau double-double pour Rudy Gobert, taille patron face à Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly
Tonye Jekiri passe du CSKA Moscou au Partizan Belgrade
EuroLeague
00h00Tonye Jekiri au Partizan Belgrade pour remplacer Tyrique Jones, parti à l’Olympiakos
NBA
00h00ITW Rudy Gobert : « En général, quand tu fais une bonne défense, ça ne va pas finir sur Instagram ou Twitter »
Paul Eboua va passer de le Trapani à l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Paul Eboua à l’ASVEL : un renfort intérieur venu de Trapani après le départ de Nando De Colo
Guillaume Grotzinger a un profil intéressant pour les clubs de Betclic ELITE en 2026-2027
Betclic ELITE
00h00Quels sont les joueurs d’ÉLITE 2 qui pourraient vraiment passer en Betclic ÉLITE ?
Spencer Dinwiddie a découvert l'EuroLeague avec le Bayern Munich
EuroLeague
00h00Spencer Dinwiddie et le Bayern Munich se séparent déjà
EuroLeague
00h00L’ASVEL laisse partir Nando De Colo pour le Fenerbahçe Istanbul !
ELITE 2
00h00Jean-Baptiste Lecrosnier est le nouvel entraîneur de Caen, Stéphane Eberlin démis de ses fonctions
À l’étranger
00h00Marie Mané tente le grand saut vers la Chine
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Retour rassurant pour Maxime Raynaud, Nolan Traoré maladroit mais Brooklyn fait plonger Denver
NBA
00h00Nouveau double-double pour Rudy Gobert, taille patron face à Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly
Alperen Sengun, contraint de quitter le parquet
NBA
00h00La blessure d’Alperen Sengun fragilise les Houston Rockets
NBA
00h00ITW Rudy Gobert : « En général, quand tu fais une bonne défense, ça ne va pas finir sur Instagram ou Twitter »
Luka Doncic et LeBron James offrent une nouvelle victoire serrée aux Lakers
NBA
00h00Luka Doncic et LeBron James dominent Memphis pour maintenir leur série clutch
Stephen Curry et son père : Dell Curry
NBA
00h00Stephen Curry et Dell Curry entrent dans l’histoire de la NBA avec un nouveau record père-fils
Devin Booker décisif face au Thunder
NBA
00h00Devin Booker crucifie le Thunder à la dernière seconde : victoire spectaculaire des Suns
Mark Williams sous le maillot des Suns
NBA
00h00Mark Williams reste amer après son transfert avorté vers les Lakers
NBA
00h00Nouvelles rassurantes après la blessure de Maxime Raynaud au genou
NBA
00h00Soirée frustrante pour Zaccharie Risacher, Sidy Cissoko et Rayan Rupert se montrent face aux Spurs sans Victor Wembanyama
1 / 0