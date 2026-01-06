Recherche
ELITE 2

Rouen Métropole Basket : Sylvain Delorme toujours à l’écart, le staff confirmé jusqu’à nouvel ordre

ELITE 2 - Le Rouen Métropole Basket a publié un communiqué ce lundi confirmant que Sylvain Delorme reste à l’écart du groupe professionnel. En attendant son retour, l’encadrement sportif est officiellement assuré par Jérôme Willeman, épaulé par Kevin Chapel.
|
00h00
Rouen Métropole Basket : Sylvain Delorme toujours à l’écart, le staff confirmé jusqu’à nouvel ordre

Sylvain Delorme ne reprend pas son poste de coach au Rouen Métropole Basket

Crédit photo : Tuan Nguyen

Le dossier Sylvain Delorme connaît un nouvel épisode à Rouen. Quelques jours après une communication prudente de la direction, le Rouen Métropole Basket a cette fois clarifié la situation à court terme via un communiqué officiel, sans pour autant lever toutes les interrogations sur l’avenir de son entraîneur principal.

Un communiqué qui acte la continuité… sans Delorme

Dans un message diffusé ce lundi, le Rouen Métropole Basket indique que, « dans l’attente du retour de son entraîneur principal, Sylvain Delorme, l’encadrement sportif de l’équipe professionnelle est assuré par Jérôme Willeman, entraîneur assistant ». Le club précise également que ce dernier est accompagné par Kevin Chapel, coach du centre de formation, « afin de garantir la continuité sportive et le bon fonctionnement de l’équipe ».

Cette communication officielle confirme donc que Sylvain Delorme n’est pas encore en mesure de reprendre ses fonctions, plusieurs semaines après son arrêt maladie débuté fin décembre.

Une situation toujours en suspens sur le banc rouennais

Absent lors des deux dernières rencontres d’Élite 2 – une défaite contre Vichy puis une victoire importante à Saint-Chamond – Sylvain Delorme demeure au centre des discussions en interne comme en externe. Artisan majeur de la remontée du club en 2023, l’entraîneur normand traverse une période délicate alors que la saison 2025-2026 du RMB peine à répondre aux ambitions initiales.

Avant ce communiqué, le président Yvan Gueuder avait déjà cherché à calmer les spéculations dans les colonnes de Paris Normandie, rappelant que « Sylvain Delorme est en arrêt de travail » et que le club devait s’inscrire dans un cadre légal strict. La publication du jour s’inscrit clairement dans cette ligne : ne pas faire de faux-pas concernant un départ prochain de Sylvain Delorme, actuellement en arrêt de travail.

Un mois de janvier déterminant pour le RMB

Sportivement, Rouen occupe actuellement la 15e place d’ÉLITE 2 après 17 journées (7 victoires et 10 défaites). Une position en deçà des attentes, mais avec encore une marge de trois succès sur le premier relégable, Quimper. La victoire à Saint-Chamond a permis de relancer la dynamique, mais la stabilité sur le banc reste un enjeu clé.

Le calendrier de janvier s’annonce dense et révélateur : réception de Hyères-Toulon le 9 janvier, déplacement à Aix-Maurienne le 16, accueil de Pau-Lacq-Orthez le 23, puis voyage à Châlons-Reims le 30. Autant de rendez-vous qui pèseront lourd dans la trajectoire sportive du RMB… et possiblement dans les décisions à venir concernant son staff.

Rouen
Rouen
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

