À l’étranger

Quatre mois après son départ de Limoges, Kenny Baptiste va reprendre sa carrière en Allemagne

Libéré par Limoges en septembre pour bénéficier d'un « congé paternité » dans sa Guadeloupe natale, Kenny Baptiste reprend le cours de sa carrière. L'ailier va, selon nos informations, retrouver les parquets en Allemagne, « dans un rôle important ».
|
00h00
Kenny Baptiste retrouve les terrains en Allemagne après quatre mois de « congé paternité ».

Crédit photo : Jacques Cormarèche

L’heure du retour a sonné pour Kenny Baptiste (2,01 m, 25 ans) ! L’ailier polyvalent avait été libéré à l’amiable de son contrat par Limoges après la préparation, afin de retourner auprès de sa compagne sur le point d’accoucher en Guadeloupe. Quatre mois plus tard, le joueur de 25 ans va reprendre le chemin des parquets en Allemagne. Il s’est engagé avec les Rheinstars de Cologne, 15e de deuxième division, selon nos informations.

Le pari de l’étranger malgré « des sollicitations en Betclic ELITE »

Au sortir d’une belle saison de découverte de la Betclic ELITE avec Chalon (6,3 points à 50% aux tirs, 3 rebonds en 19 minutes), Kenny Baptiste s’était engagé avec Limoges en juillet 2024 pour confirmer son talent. Joueur formé dans l’aile mais capable de glisser aux postes 2 et 4, le Guadeloupéen avait démarré la saison dernière en trombe avant de lever un peu le pied.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Kenny Baptiste.jpg
Kenny BAPTISTE
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 25 ans (24/01/2000)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
7,8
#110
REB
4,3
#42
PD
1,6
#93

Sur l’ensemble de l’exercice passé, Kenny Baptiste a tourné 7,8 points à 47% de réussite aux tirs (dont 28,6% à 3-points), 4,3 rebonds et 1,6 passe décisive en 28 matchs joués. Sa présence pour 2025-2026 devait être effective, lui qui avait repris l’entraînement et pris part à la préparation. Mais il avait demandé à être libéré pour se rapprocher de sa compagne en Guadeloupe, qui attendait un heureux événement. « Une étape importante pour lui impossible à vivre de loin », nous souffle-t-on dans son entourage.

Après quatre mois de “congé paternité” donc, Kenny Baptiste voulait retrouver les terrains, lui qui avait « des sollicitations en Betclic ELITE » pour y effectuer son retour. Mais « l’envie de changer d’air et d’avoir plus de responsabilités pour montrer ce qu’il sait faire » l’a invité à considérer l’étranger. Il y fera donc sa première expérience chez les 15es de deuxième division allemande, les Rheinstars de Cologne : « un premier pas pendant quelques mois ».

L’Allemagne, une destination attractive pour les joueurs de LNB

Destination prisée des JFL ou autres joueurs des championnats français, l’Allemagne semble réussir aux expatriés. L’ancien Strasbourgeois Amadou Sow y a par exemple fait un retour en trombe cette saison, après une grave blessure au genou. C’est également le pari pris en ce début janvier par l’exfiltré orléanais Xavier Johnson, pour tenter de rebondir après des performances frustrantes en ELITE 2.

LIRE AUSSI

Avec Cologne, Kenny Baptiste trouvera prochainement sur sa route l’ancien d’Aix-Maurienne Willem Brandwijk. Leurs clubs respectifs, qui ont un bilan égal départagé à la différence de points, prendraient leurs distances avec les relégables en cas de succès.

