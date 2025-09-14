Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Limoges et Kenny Baptiste ont trouvé un accord, Invernizzi va signer

Betclic ELITE - Le Limoges CSP et Kenny Baptiste ont trouvé un accord pour se séparer à l'amiable. Hugo Invernizzi va le remplacer au poste 4.
|
00h00
Résumé
Écouter
Limoges et Kenny Baptiste ont trouvé un accord, Invernizzi va signer

Hugo Invernizzi avec le Limoges CSP en 2020

Crédit photo : Sébastien Grasset

A Limoges, Hugo Invernizzi va bien remplacer Kenny Baptiste au poste 4.

Kenny Baptiste et le Limoges CSP ont trouvé un accord

A deux semaines de son premier match en saison régulière de Betclic ELITE, le Limoges CSP va procéder à un changement dans son effectif 2025-2026. Comme annoncéKenny Baptiste (2,01 m, 25 ans) a souhaité partir malgré son contrat jusqu’au 30 juin 2026. Selon Matthieu Marot du Populaire du Centre, il a trouvé un accord avec le club pour une séparation à l’amiable. L’ancien joueur du Mans, Quimper et Chalon est rentré en Guadeloupe afin d’être auprès de sa compagne, qui attend un enfant.

Signé deux ans à l’intersaison 2024, le joueur formé à la MJC Les Abymes a tourné 7,8 points à 47% de réussite aux tirs (dont 28,6% à 3-points), 4,3 rebonds, 1,6 passe décisive en 28 matchs joués la saison passée.

Hugo Invernizzi attendu dans la foulée

Comme annoncé également, c’est Hugo Invernizzi (1,98 m, 32 ans) qui va remplacer Kenny Baptiste dans l’effectif du Limoges CSP. L’intérieur shooteur est déjà passé par le club, entre 2019 et 2022, lorsque Crawford Palmer y avait également effectué son premier passage en tant que directeur sportif.

Après son départ de Limoges, Invernizzi avait tenté une première aventure à l’étranger. Revenu chez lui, en Alsace, en 2023, il n’a pas eu le même impact que lors de ses saisons au CSP. En 2024-2025, l’ancien pensionnaire du Pôle France a ainsi tourné à 6,7 points à 38,9% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds et 2 passes décisives en 27 matchs.

Hugo Invernizzi va apporter son profil de poste 4 shooteur et passeur au Limoges CSP
Hugo Invernizzi va apporter son profil de poste 4 shooteur et passeur au Limoges CSP (photo : Jacques Cormarèche)

A Limoges, il apportera un tout autre profil que Kenny Baptiste : à savoir son adresse extérieure, sa connaissance du jeu et son caractère bien trempé. De quoi compléter le secteur intérieur déjà composé par Justin Lewis, Nikola Jovanovic et Gavin Ware.

L’effectif 2025-2026 du Limoges CSP :

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Limoges
Limoges
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Djordje Milosevic est de retour au Champagne Basket
ELITE 2
00h00Champagne Basket fait revenir un finaliste des barrages d’accession
Hugo Invernizzi avec le Limoges CSP en 2020
Betclic ELITE
00h00Limoges et Kenny Baptiste ont trouvé un accord, Invernizzi va signer
Liga Endesa
00h00Six jours après la fin de son Euro raté, Théo Maledon réussit ses débuts avec le Real Madrid
EuroBasket Féminin
00h00Jean-Aimé Toupane reste à la tête des Bleues : « Je ne vois pas comment un entraîneur vice-champion olympique ne serait plus en capacité de mener l’équipe »
Alexandre Chassang, ici à droite, pourrait rejoindre le club de Gérone
Betclic ELITE
00h00Gérone veut faire venir Alexandre Chassang
EuroBasket
00h00[Rétro] Quand Giannis Antetokounmpo jouait à… Chartres, et s’embrouillait avec Bastien Pinault !
Présaison
00h00[Vidéo] À tout juste 17 ans, Hugo Yimga-Moukouri cartonne déjà en pré-saison avec Nanterre
Présaison
00h00Au tournoi de Sablé, Le Mans s’offre l’ASVEL grâce à Trevor Hudgins, Cholet écrase le BCM
Coupe de France Masculine
00h00Logique respectée dans ce premier tour de Coupe de France
3x3
00h00Seule Française en finale du 3×3 Women’s Series, Hortense Limouzin éliminée malgré ses bonnes performances
1 / 0
Livenews NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
1 / 0