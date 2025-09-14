Limoges et Kenny Baptiste ont trouvé un accord, Invernizzi va signer

A Limoges, Hugo Invernizzi va bien remplacer Kenny Baptiste au poste 4.

Kenny Baptiste et le Limoges CSP ont trouvé un accord

A deux semaines de son premier match en saison régulière de Betclic ELITE, le Limoges CSP va procéder à un changement dans son effectif 2025-2026. Comme annoncé, Kenny Baptiste (2,01 m, 25 ans) a souhaité partir malgré son contrat jusqu’au 30 juin 2026. Selon Matthieu Marot du Populaire du Centre, il a trouvé un accord avec le club pour une séparation à l’amiable. L’ancien joueur du Mans, Quimper et Chalon est rentré en Guadeloupe afin d’être auprès de sa compagne, qui attend un enfant.

Pas de Kenny Baptiste avec le Limoges CSP pour affronter Murcie cette après-midi. Il est rentré en Guadeloupe où sa compagne attend un heureux événement. Le CSP et lui ont trouvé un accord pour se séparer. Une fois qu'il sera signé, Hugo Invernizzi redeviendra Limougeaud. — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) September 14, 2025

Signé deux ans à l’intersaison 2024, le joueur formé à la MJC Les Abymes a tourné 7,8 points à 47% de réussite aux tirs (dont 28,6% à 3-points), 4,3 rebonds, 1,6 passe décisive en 28 matchs joués la saison passée.

Hugo Invernizzi attendu dans la foulée

Comme annoncé également, c’est Hugo Invernizzi (1,98 m, 32 ans) qui va remplacer Kenny Baptiste dans l’effectif du Limoges CSP. L’intérieur shooteur est déjà passé par le club, entre 2019 et 2022, lorsque Crawford Palmer y avait également effectué son premier passage en tant que directeur sportif.

Après son départ de Limoges, Invernizzi avait tenté une première aventure à l’étranger. Revenu chez lui, en Alsace, en 2023, il n’a pas eu le même impact que lors de ses saisons au CSP. En 2024-2025, l’ancien pensionnaire du Pôle France a ainsi tourné à 6,7 points à 38,9% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds et 2 passes décisives en 27 matchs.

A Limoges, il apportera un tout autre profil que Kenny Baptiste : à savoir son adresse extérieure, sa connaissance du jeu et son caractère bien trempé. De quoi compléter le secteur intérieur déjà composé par Justin Lewis, Nikola Jovanovic et Gavin Ware.