Équipe de France

Équipe de France - À 33 ans, Rudy Gobert assure se sentir toujours aussi solide physiquement. L’intérieur des Minnesota Timberwolves s’est confié à L’Équipe sur la longévité de sa carrière et sur son envie intacte de retrouver l’équipe de France, dès les fenêtres internationales de l’été prochain.
|
00h00
Résumé
Écouter
À 33 ans, l’intérieur des Timberwolves Rudy Gobert se dit prêt pour les Bleus et rêve d’or olympique

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) n’a pas le sentiment que le temps joue contre lui. Le pivot des Minnesota Timberwolves explique dans L’Équipe que le travail quotidien sur son corps lui permet d’envisager sereinement la suite de sa carrière. Une projection qui inclut clairement un retour avec l’équipe de France, et des ambitions élevées sous le maillot bleu.

Rudy Gobert ne ressent pas le poids des années

Au fil des saisons NBA, Rudy Gobert a adapté sa préparation et son hygiène de vie pour rester au plus haut niveau. L’ancienne star du Jazz estime aujourd’hui que ces efforts lui permettent d’envisager l’avenir avec optimisme, sans se fixer de limite immédiate. À ses yeux, la longévité passe avant tout par la régularité du travail et l’écoute de son corps, ce qui nourrit encore son envie de compétitions majeures. Statistiquement c’est encore très solide cette saison. 4e meilleur rebondeur de la NBA avec Minnesota, le Picard tourne à 11 points, 11 rebonds, 1,9 passe décisive et 1,6 contre en 32 minutes sur 34 matchs.

Dispo pour l’équipe de France

Interrogé par le quotidien sportif sur la possibilité d’un retour avec les Bleus dès 2026 après avoir renoncé à l’équipe de France lors de l’EuroBasket l’été dernier, Rudy Gobert a été clair sur ses intentions.

« C’est le but. Je veux aider la France à gagner des titres, je veux tout faire pour y parvenir. J’ai envie de contribuer pour tous ces rendez-vous, j’espère pouvoir le faire. »

Une déclaration forte, qui laisse la porte ouverte à une présence dès les prochains rassemblements estivaux.

Los Angeles 2028 déjà dans un coin de la tête

Sans se projeter de manière définitive, l’intérieur tricolore ne cache pas non plus son rêve olympique.

« Une médaille d’or olympique, ça fait rêver. C’est un objectif, et je pense sincèrement qu’on peut y arriver. »

Rudy Gobert avec l’équipe de France (crédit photo : Julie Dumélié)

Entre fenêtres internationales 2026, Mondial 2027 et Jeux olympiques de Los Angeles, Rudy Gobert affiche une motivation intacte pour prolonger son histoire avec l’équipe de France et viser enfin le titre suprême.

jamesnaysmith
Jouant dans un pays qui vient d’envahir et de bombarder un état souverain, en violant toutes les règles du droit international, reste-il sélectionnable aux yeux de Diaw et de la FFBB ?
Répondre
(0) J'aime
chameaufou
C'est chaud pour lui et Jaylen Hoard.
Répondre
(0) J'aime
