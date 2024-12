Pour Rudy Gobert, les Jeux olympiques 2028 sont « un objectif »

De passage à San Antonio pour affronter les Spurs avec Minnesota, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) est revenu au micro du San Antonio Express-News sur sa situation en équipe de France, les derniers Jeux olympiques et son futur en Bleus. Une nouvelle fois, le Picard rappelle qu’il souhaite décrocher une médaille d’or en sélection, sans pour autant garantir qu’il sera présent à l’EuroBasket 2025. Présent sur place, BasketUSA rapporte les propos suivants :

« Comme j’ai pu le dire, mon cœur est toujours avec l’équipe de France. Ma participation ou non au prochain championnat d’Europe dépendra de beaucoup de facteurs : de ma santé, de comment je me sens en fin de saison. J’ai envie (d’y participer) mais je n’ai plus 22 ans. Car si je viens, c’est pour être à fond et que je puisse être moi-même sur le terrain. Ces dernières années, j’ai pas mal enchainé donc on verra au moment venu. »

A plus long terme, le quadruple meilleur défenseur de la saison régulière NBA envisage même d’aller jusqu’aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2036. Il aura alors 36 ans. « C’est un objectif. J’aimerais bien avoir cette médaille d’or à un moment donné. Ce serait l’opportunité parfaite de l’avoir », indique-t-il. Rudy Gobert ne cesse de clamer son amour pour le maillot Bleus, lui qui a d’ailleurs « regardé les matchs de la fenêtre internationale de novembre » contre Chypre. Il pense échanger avec le nouveau sélectionneur Frédéric Fauthoux « bientôt ». Ce dernier aura des choix forts à faire tant l’association Wembanyama – Gobert semble anachronique dans le basket d’aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, l’amour du maillot Bleu reste fort pour Rudy Gobert, qui n’a manqué que l’EuroBasket 2017 depuis sa première campagne en équipe de France A, lors de la Coupe du monde 2014. Il était en effet de l’Euro 2015, des JO 2016, la Coupe du monde 2019, les JO 2021, l’Euro 2022, la Coupe du monde 2023 et les JO 2024. Pour six médailles remportées.