La Boulangère Wonderligue

Landerneau a « tous les éléments pour réussir » à battre le leader Basket Landes, selon son entraîneur

LBWL – Dauphin au championnat après la pause hivernale, Landerneau retrouve le chemin des terrains avec une réception du leader Basket Landes (dimanche 4 janvier, 15h30). Un duel qui ne fait pas nourrir le moindre complexe au coach des Bretonnes, invaincues à domicile.
00h00
Landerneau a « tous les éléments pour réussir » à battre le leader Basket Landes, selon son entraîneur

L’entraîneur de Landerneau a donné ses clés de la rencontre face à Basket Landes pour espérer l’emporter.

Crédit photo : Landerneau Basket Bretagne

L’année 2026 reprend sur les chapeaux de roues en Boulangère Wonderligue ! Après une trêve hivernale « courte » et pas forcément reposante pour les joueuses ayant « de grands trajets à faire », Landerneau reçoit Basket Landes à la Cimenterie. Les Bretonnes, toujours invaincues à la maison, sont tout simplement deuxièmes du championnat, juste derrière… Basket Landes : de quoi promettre un match à couteaux tirés !

Avant la rencontre, le coach des Louves Wani Muganguzi a réaffirmé chez Ouest-France son ambition de garder la Cimenterie inviolée. Et ce, même après la réception d’un poids lourd.

« Défendre la maison ne sera pas simple »

Pas inconscient, le natif d’Armentières sait que « défendre la maison ne sera pas simple » pour Landerneau. Face à l’armada landaise, Wani Muganguzi demandera à ses joueuses « beaucoup de volonté, et l’apport de tout le monde », pour montrer plus qu’un beau visage. Nos confrères de Ouest-France rappellent d’ailleurs que Sophia Elenga et Hélène Jakovljevic pourront bel et bien faire leur retour à l’occasion de ce choc. Camryn Taylor manquera pour sa part un mois de compétition.

Le technicien, qui a évidemment étudié son adversaire, n’en reste pas moins optimiste. « On a tous les éléments pour réussir, mais il faut tous les réunir au même moment », pose-t-il comme condition. Prudent face aux attaques landaises sur transition, il espère voir ses joueuses en capacité de faire bouger « un bloc défensif qui s’adapte très bien aux propositions », afin d’enchaîner un 7e succès à domicile.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
