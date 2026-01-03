Landerneau a « tous les éléments pour réussir » à battre le leader Basket Landes, selon son entraîneur

L’année 2026 reprend sur les chapeaux de roues en Boulangère Wonderligue ! Après une trêve hivernale « courte » et pas forcément reposante pour les joueuses ayant « de grands trajets à faire », Landerneau reçoit Basket Landes à la Cimenterie. Les Bretonnes, toujours invaincues à la maison, sont tout simplement deuxièmes du championnat, juste derrière… Basket Landes : de quoi promettre un match à couteaux tirés !

Avant la rencontre, le coach des Louves Wani Muganguzi a réaffirmé chez Ouest-France son ambition de garder la Cimenterie inviolée. Et ce, même après la réception d’un poids lourd.

« Défendre la maison ne sera pas simple »

Pas inconscient, le natif d’Armentières sait que « défendre la maison ne sera pas simple » pour Landerneau. Face à l’armada landaise, Wani Muganguzi demandera à ses joueuses « beaucoup de volonté, et l’apport de tout le monde », pour montrer plus qu’un beau visage. Nos confrères de Ouest-France rappellent d’ailleurs que Sophia Elenga et Hélène Jakovljevic pourront bel et bien faire leur retour à l’occasion de ce choc. Camryn Taylor manquera pour sa part un mois de compétition.

Le technicien, qui a évidemment étudié son adversaire, n’en reste pas moins optimiste. « On a tous les éléments pour réussir, mais il faut tous les réunir au même moment », pose-t-il comme condition. Prudent face aux attaques landaises sur transition, il espère voir ses joueuses en capacité de faire bouger « un bloc défensif qui s’adapte très bien aux propositions », afin d’enchaîner un 7e succès à domicile.